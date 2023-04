Innførte maksgrense – mener grepet kan gi motsatt effekt

Produsenter av brus og øl har stoppet produksjonen på grunn av storstreiken mellom LO/YS og NHO.

Mandag uttalte Ringnes at det kan bli raskt tomt i butikkene. Det har ført til at noen Kiwi-butikker har innført begrensinger på hvor mye hver enkelt kunde kan handle i butikkene.

Begrensningsstandarden er satt til tre multipakninger, det vil si firepakninger eller sekspakninger med øl eller mineralvann.

De andre dagligvarekjedene Coop, Rema og Meny har derimot ikke innført en slik regel av ulike årsaker.

STREIK: 25.000 ansatte er tatt ut i streik. Det får store konsekvenser for en rekke næringer. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ser ikke poenget

Coop sier at til tross for enormt ølsalg mandag, har de fortsatt varer nok til at en begrensing er unødvendig.

– Vi har ikke vurdert dette som nødvendig foreløpig. Det er fortsatt god tilgang på de fleste varer, i tillegg til at vi har mange gode alternativer til varer som eventuelt går tomme, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Meny sier at de har løpende vurderinger om de skal gjøre det samme som Kiwi, men at de foreløpig har landet på at det kan ha motsatt effekt.

Les også: Maximat solgte tre-fire ganger så mye Pepsi Max mandag.

– Kan føre til hamstring

– Vi har fra sentralt hold ikke gitt noen føringer på maksantall både fordi vi har stort utvalg og mange varealternativer, men også fordi vi tror kundeplakater om maksantall nettopp kan føre til hamstring, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny.



Kiwi opplyser at det er uvisst om begrensningen blir strammet ytterligere inn.

– Det er ikke diskutert. I utgangspunktet ønsker vi jo aldri begrensninger, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Dagligvaregiganten har ikke oversikt over hvor mange butikker som har innført et øl- og brus-tak.

– I noen butikker har det vært fornuftig, mens andre steder har det ikke være nødvendig. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra kunder i butikkene, der det er innført, sier Arvin.

Rema 1000 opplyser at de heller ikke kommer til å sette maksbegrensninger på varer som følge av streiken.

– Hvis konflikten fortsetter og Rema Distribusjon blir tatt ut i streik fra fredag vil vi fortsatt få varer ut i butikkene, selv om kapasiteten blir noe redusert, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes.

Enormt salg

Det var tydelig hos alle kjedene at folk fryktet øl- og brusmangel.

Kiwi opplyser at det var stor vekst i mandag. Meny sier at de opplevde en liten økningen i handelen mandag.

– Det er ikke helt rett frem å sammenligne salgstallene, da de to foregående mandagene inkluderer påskesalget, men vi solgte cirka dobbelt så mye øl og mineralvann i går som normalt, sier Horn Hynne.



Coop sier at salget av øl økte med 400 prosent mandag, og totalt for alle varer hadde de en økning på 50 prosent.

Flest øltørste handlet hos Coop Mega, hvor økningen var 700 prosent sammenlignet med sist normale mandag, 27. mars.

– Coop-ansatte er ikke direkte berørt, men med flere fra leverandør- og transportsiden kan det bli knapphet på noen flere produkter, sier Kristiansen.

Rema 1000 opplyser at de også hadde en god salgsmandag, med økt salg på øl, mineralvann og snack.

– Men det er godt med varer i butikk og det kommer det også til å være fremover, sier Aarnes.