Innfører nasjonal bevæpning etter trussel mot moskeer

Politiet over hele landet bevæpner seg etter at det er blitt fremmet trusler mot muslimske trossamfunn.

Politiet ble lørdag morgen varslet om trusler på et «åpent nettsted» rettet mot moskeer i Oslo.



Politiet jobber nå med å undersøke truslene.

– Vi samarbeider med PST i etterforskningen. Patruljene er bevæpnet og vi har økt årvåkenhet det det kan være aktuelt, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold til TV 2.

Islamic Cultural Centre Norway i Oslo er en av moskeene som har mottatt trusselen. I tillegg er to andre nevnt, ifølge talsperson Ayusha Awan.



– Det er ikke første gang en moske har fått trusler, og det er ikke første gangen denne moskeen har fått trusler heller, men vi tenker at vi må ta det på alvor.



– Hva gjør dere av tiltak?



– Vi har løpende kontakt med politiet, det er et av de viktigste tiltakene vi gjør. Vi jobber med å betrygge våre medlemmer, og har tillit til at politiet gjør sin jobb.



PATRULJERER: En politipatrulje vokter moskeen til World Islamic Mission i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo er kjent med truslene. Det samme opplyser styreleder Khalid Hussain Syed i World Islamic Mission.

– Vi råder alle til å være forsiktige og følge instruksjon de får fra politiet, sier han til TV 2.

Nasjonal bevæpning



Politiet skulle i utgangspunktet innføre midlertidig nasjonal bevæpning mellom 9. og 13. april på grunn av Id-feiringen.

På grunn av truslene fremskyndes den midlertidige bevæpningen frem til lørdag, opplyser Politidirektoratet i en pressemelding.

– Man kan utelukke at det er rettet mot flere steder, ettersom truslene ikke er så konkrete, sier pressevakt Roar Hansen i Oslo politidistrikt til TV 2.



NASJONAL BEVÆPNING: Politiet over hele landet bevæpner seg etter at det er blitt fremmet trusler mot muslimske trossamfunn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Befolkningen kan derfor oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene.



Fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet sier politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen.

– Bevæpning er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne.

Bevæpningen skjer samme uke som Stortinget måtte stenge ned etter en trusselmelding på nettstedet 4chan.



Dette er trusselen

TV 2 har sett bilder av innlegget. I teksten framsettes det som oppfattes som en trussel mot en moské i Oslo.



Det er også lagt ved et bilde av et våpen. PST bekrefter til TV 2 at dette bildet er en av truslene.

TRUSSEL: PST bekrefter at dette er et av bildene PST har reagert på. Foto: Skjermdump

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, bekrefter at det er snakk om en trussel mot det islamske trossamfunnet i Oslo.

– Vi har begynt å jobbe med den, blant annet for å undersøke om dette er en reell trussel, for å finne ut hvem som står bak og for å prøve å sette ytringen i kontekst med andre ting, sier han til TV 2.

– Trusselen ble fremsatt på Discord. Nettstedet er ikke en ukjent kanal for å fremme trusler, så nå må vi undersøke om dette er reelt, sier Bernsen.



DISCORD: Truslene framsatt på Discord, en chatplattform som ofte blir brukt i forbindelse med videospill. Foto: Frode Sunde / TV 2

Discord er en chatplattform som ofte blir brukt i forbindelse med videospill.

– Tar det alvorlig

– Hvordan skal allmennheten forholde seg til denne situasjonen?

– Vi jobber med disse truslene nå, og vi tar det alvorlig. Politiet iverksetter også sine tiltak og gjør løpende vurderinger, svarer Bernsen i PST.



Operasjonsleder Hammervold i Oslo forteller TV 2 at de foreløpig ikke har noen spesielle anmodninger til publikum.

– Har dere økt sikkerheten rundt moskeer i Oslo?

– Jeg ønsker ikke å kommentere operative tiltak, svarer operasjonslederen.