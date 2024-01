Innesnødd siden nyttårsaften: – Aldri opplevd lignende

INNESNØDD: Venneparene hadde ikke ventet at det skulle komme så store snømengder under hytteturen. Foto: Privat

Nyttårsfeiringen på en hytte på Sørlandet har blitt ufrivillig lang for venneparene. – Det har gått i måking, måking og måking.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende.

Kristina Myhren snakker med TV 2 mens hun børster snø fra en bil som «forhåpentligvis er kjørbar om noen timer». Rundt henne er flere i gang med måking.

Sammen med kona og to vennepar har hun feiret nyttår på en hytte ute i havgapet mellom Arendal og Tvedestrand. Hytteturen, som Agderposten omtalte først, har imidlertid blitt lengre enn planlagt.

– Vi har en hund som er redd fyrverkeri, så det er fint å feire nyttårsaften litt avsidesliggende, forteller hun.

– Måking, måking og måking

Hyttas beliggenhet er også grunnen til at Myhren fortsatt befinner seg der andre nyttårsdag. Den ligger i enden av en privat vei som ikke blir brøytet av kommunen.

Selv om det var meldt snø nyttårshelgen, hadde ikke Myhren og vennene ventet at de store mengdene som har falt på Sørlandet de siste dagene.

NYTTÅRSFEIRING: Kristina Olette Bjorvatten Myhren (f.v.), Hanne-Marie Pedersen Eriksen, Thea Maria Gladman, Emily Gladman, Siv Oddsett-Feingold og Helene Oddsett-Feingold, samt hundene Felaróf og Silas, har fått hytteturen ufrivillig forlenget. Foto: Privat

– I løpet av kvelden nyttårsaften begynte vi å ane at det kunne bli litt snø. Første nyttårsdag våknet vi opp til at vi var helt innesnødd.

Siden har det først og fremst vært én aktivitet på programmet for vennegjengen.

– Det har gått i måking, måking og måking. Og til nesten ingen nytte. Det vi måkte i går, hadde snødd igjen i dag, sier Myhren.

– Vi har troen

I tillegg til å måke har de brukt årets første dager på «krisemøter» om hva de skal gjøre for å komme seg hjem. De har tross alt andre steder de skal være.

– Vi har folk som skal tilbake på jobb, som skulle ha vært på jobb i dag og én som skal starte i ny jobb i morgen.

SNART KLAR?: Myhren håper bilen skal være kjørbar i løpet av noen timer. Foto: Privat

Når TV 2 ringer har en nabo med traktor hjulpet til med å måke den private veien inn til hytta.

– Men det er fortsatt mye måking igjen. Og det slutter jo ikke å snø, sier Myhren, som likevel ikke har gitt opp håpet om å komme seg hjem i dag.

– Vi har troen, men det kan se ut som det først blir i ettermiddag eller kveld.

Gjengen er nemlig også avhengig av at den kommunale veien som går forbi veien opp til hytta blir brøytet.

– Nå skal vi gå på skift nede ved veien for å følge med på når brøytebilen kommer. Da skal vi prøve å komme oss av gårde.

Mer snø på vei

Ifølge meteorolog Susanne Moen Olsen ved StormGeo falt det en halv meter snø i løpet av årets første dag i de områdene der det kom mest.

– Det at det kommer såpass mye på et døgn er ikke så veldig uvanlig på denne tiden av året, men at det varer såpass mange dager er mer uvanlig, sier hun.

For snøværet fortsetter også utover dagen tirsdag noen steder. Og Myhren må nok kanskje forberede seg på mer måking.

MÅKING: Måking og måking, er det gjengen har drevet med siden nyttår. Fortsatt er det en del igjen. Foto: Privat

– I ytre strøk av Aust-Agder kan det komme opp mot 20-40 centimeter, forteller meteorologen.

– Det vil komme snø på omtrent hele Østlandet, men det blir ikke like store mengder, legger hun til.

– Ta det forsiktig

I deler av Agder, i tillegg til fjellene på Vestlandet, blir det ifølge Olsen også en del vind tirsdag og onsdag.

– Det blir stiv til sterk kuling, muligens opp mot liten storm i de mest utsatte områdene.

Snø og vind samtidig gir, kanskje ikke overraskende, muligheter for snøfokk.

– Det gjelder å ta det forsiktig. Det tar litt tid for brøytemannskapene å komme over alt. Men jeg vil tro de er godt forberedt, sier meteorologen.