Innbyggerne kjøpte egen bensinpumpe

– Det er en formidabel dugnadsinnsats vi er vitne til her, sier Elisabeth Sand.

Hun er daglig leder ved Matkroken Sand i Balsfjord i Troms.

Butikken har i flere tiår blant annet servert innbyggerne med bensin- og diesel, i tillegg til dagligvarer.

Men da det gamle drivstoffanlegget måtte stenge på grunn av alderdom, var gode råd dyre.

Det finnes også et annet alternativ i kommunen, men det er store avstander mellom pumpene og langt å kjøre.

– Du må rundt hele Malangshalvøya, og jeg anslår at det er mellom 6 og 8 mil mellom pumpene. Ofte er et av alternativene også ute av drift, så det er viktig at innbyggerne får drivstoff, forteller hun.

UTSLITT: De gamle bensinpumpene har vært stengt i lengre tid. Det har ført til en lang omvei for innbyggerne i Balsfjord i Troms. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

– Vi spør naboene

I Balsfjord er det mange gårder.

For dem er det helt essensielt at det er korte avstander til pumpene. I tillegg til de drøye fem tusen innbyggerne i kommunen, er det også en del fritidsboliger og båtfolk som er avhengig av drivstoff.



– Så hva gjør man når drivstofftilbudet er ute av drift?



– Da går vi til våre gode naboer, og vi arrangerer folkemøte. Jeg var veldig nervøs for responsen, for vi måtte be folk om mye penger til nye pumper, sier Sand.

På folkemøtet var det et stort oppmøte, og responsen var formidabel.

– Vi solgte aksjer til 5000 kroner stykket. Noen kjøpte én, andre flere. Vi har fått både statlig tilskudd og økonomisk støtte fra kommunen.

– Til slutt hadde vi fått inn 1,4 millioner kroner, sier Sand.

– Nå peiser vi på

Til sammen er det 112 aksjonærer som har støttet anlegget.

– Hva tenker du om denne dugnadsinnsatsen?

– Den er helt formidabel, og det er fantastisk å se. Det føles godt i hjertet, forteller hun.

Man er ikke helt i mål økonomisk, og Matkroken Sand, som fortsatt skal drifte det nye anlegget, vurderer nå å ta opp et lite lån.

SNORKLIPPING: – Nå er det like før at den nye bensinpumpen kan åpne, og jeg lover hyggelige priser, sier en fornøyd Elisabeth Sand hos Matkroken Balsfjord. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

Selve pumpeanlegget er bygd i Tyskland, men er blitt fraktet på trailer fra Malmö i Sverige. Det har stått klart til montering en stund, men en byggetillatelse fra kommunen har ikke vært på plass før nå.

Torsdag denne uken ga kommunestyret grønt lys for bygging av nye pumper.

– Nå er det bare å peise på. Vi har ventet i flere måneder på dette. Vi har vært veldig giret på å komme i gang, og det har vært en stor interesse fra mange, forteller hun.

Imponert

Ordføreren i Balsfjord er imponert over den enorme dugnadsinnsatsen.

– Det er utrolig flott at folk tar ansvar på denne måten. Skal man ha et tilbud, så må man ta i et tak med egne hender og gjøre litt mer enn det folk i for eksempel i sentrale strøk pleier å gjøre. All ære til det lokalbefolkningen gjør, sier Laila Monica Johannessen (Sp), ordfører i Balsfjord kommune.

GAMMELT OG NYTT: Innbyggerne har i lengre tid vente på byggetillatelse fra kommunen. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

Bensinpumpene skal driftes av butikken. De er ikke tilknyttet noen oljeselskaper som har egne stasjoner.

– Vi drifter dette lokalt, og vi mener at vi skal være gode på drivstoffprisene også, sier Sand.

Målet for de som har en aksjeandel i bensinpumpene er at de skal kunne få noe igjen for investeringene.

– Vi regner med å drive med overskudd, og da håper vi at vi kan betale ut utbytte på sikt, sier Sand.

SPLITTER NYTT: Den nye «stasjonen» er bygd i Tyskland og fraktet opp til Troms fra Sverige. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

Lørdag var det snorklipping av ordføreren.

– Jeg er kjempeglad. Det blir hyggelige priser på drivstoffpumpene også, forteller hun.

– Denne dugnadsinnsatsen er vel til inspirasjon for flere?

– Vi prøver jo å klore oss fast så godt vi klarer, vi som bor her ute i distriktene. Det neste er vel at vi må fikse fylkesveiene selv også, humrer Sand.