Inkassosaker til værs: – Tatt seg vann over hodet

Styringsrenta er rekordhøy, og det kjennes på lommeboka. Norges største inkassoselskap, Intrum, har tidligere meldt at stadig flere boliglån nå går til inkasso.

Det samme gjør billån.

Denne sommeren økte inkassosaker knyttet til billån med 30 prosent, sammenlignet med i fjor. Veksten er sterkere nå i sommer enn hittil i år, ifølge Intrum.

– Med denne veksten er vi tilbake til de samme nivåene som ved inngangen av pandemien, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum.

Trasti er klar på at dette er en direkte effekt av renteøkningene, men peker også på en annen årsak.

SJEFANALYTIKER: Morten Trasti hos Intrum mener dette har vært dråpen for mange. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Skiller seg ut

På statistikken er det én type bil som dominerer; elbil. Fra 1. januar i år måtte du betale moms på kjøpsbeløpet for elbiler som koster over 500.000 kroner.

En elbil til 600.000 kroner vil for eksempel koste deg 25.000 kroner i moms.

Trasti mener denne endringen også er en viktig årsak til økningen.

– Når vi fordeler inkassosakene på ulike typer drivstoff, dominerer elbiler. Veksten skjøt fart fra nyttår.

Antall inkassosaker på elbiler har doblet seg i 2023 sammenlignet med fjoråret, mens det på fossilbiler er 10 prosent vekst.



– Det er en indikasjon på at de som kjøpte før momsen ble innført, har tatt seg vann over hodet og egentlig ikke har hatt en økonomi som tåler den ekstra kostnaden.

Dyre vaner

Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand maner til nøye prioriteringer i dyrtid.

– Skal du gjøre en sånn investering, så tenk over om du har råd. I en tid hvor det har vært lav rente, og lave priser på det meste, så kan vi ha blitt litt bortskjemte. Har man dyrere vaner enn det man burde tillate seg? Det ber hun folk om å spørre seg.

RÅD: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand ber folk tenke seg nøye gjennom før man tar lån. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun tror ikke momsen spiser opp marginene.

– Har du først råd til så dyr bil, så burde det ikke vært nok til å velte lasset med 25.000 kroner ekstra. Da har du kanskje hatt dyrere vaner. Det er veldig leit, men vær åpen og snakk med kreditorer, forteller hun.

Hun har et tips:

– Det er en sterk påminnelse om å tenke seg i forkant av store lån.

Tror renta har hatt mer å si

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Haug i Norsk elbilforening tror det handler mer om økt rente enn innføring av moms.

– Men vi kan selvsagt ikke utelukke at det for noen har vært moms. De som har kjøpt en dyr elbil og ikke fått med seg at toppmoms kommer i januar 2023, til tross for at den ble varslet i god tid, vil nok ha fått en veldig ubehagelig overraskelse, sier Haug.



Han tror moms og økte renter i disse dager får folk til å tenke seg ekstra om før de kjøper bil.

– Det ser vi også på kjøpsstatistikken, andelen elbiler i nybilsalget er høyt, men den økningen vi har sett de siste årene har flatet mer ut.



Disse sliter mest

Det misligholdes mest innen billån utenfor de store byene, ifølge Intrums tall.

– En mulig årsak er at boligprisveksten generelt sett har vært lavere i mindre sentrale områder. Dette reduserer muligheten til å finansiere bilkjøp via verdistigningen på egen bolig.



Alderssammensetningen på de som går til inkasso med et billån har endret seg lite. Snittalderen på de som går til inkasso er i starten av 40-årene. Rett i underkant av 30 prosent av sakene tilhører personer under 30 år, ifølge Intrum.

– Denne andelen har vært stabil i flere år. Renteøkningene rammer i størst grad personer med mye gjeld, og de er sjelden under 30 år, selv om det selvsagt finnes unntak, sier Trasti.