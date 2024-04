Ingvild Kjerkol ferdig som helseminister

Det kom fram på en pressekonferanse med Kjerkol og Støre fredag formiddag. Kjerkol har vært helse- og omsorgsminister siden Regjeringen Støre tiltrådte høsten 2021.

– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister, sier Støre på pressekonferansen.

– Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd.

TV 2 og flere andre medier meldte torsdag at Ingvild Kjerkol får strøket sin masteroppgave i helseledelse på grunn av fusk.

– Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kunnskap til handlingen totalt sett, skriver nemnda i vedtaket som TV 2 har sett.

KUNNGJORDE: Ingvild Kjerkol møtte pressen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre fredag. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Skam dere

Kjerkol bekrefter på pressekonferansen konklusjonen som har kommet fram i mediene.

– Da har statsministeren sluppet katta ut av sekken. Jeg har hele tiden sagt under denne saken at jeg vil gjøre nemnda for studentsaker ved Nord universitet sin beslutning om min masteroppgave kjent, sier hun.

– Konklusjonene har blitt omtalt i media siden i går, da som lekkasjer. Jeg bekrefter de her, sier Kjerkol selv.

En gråtkvalt Kjerkol benytett også anledningen til å kritisere hvordan pressen har forholdt seg til studenten Kjerkol skrev masteroppgaven sammen med.

– Min medstudent er et vanlig menneske, et helt vanlig menneske. Jeg valgte å skrive masteroppgave sammen med henne fordi vi går lange turer i fjellet. Jeg visste at hun kan gå langt og bære tungt, uten å syte og klage. Det er gode egenskaper, sier Kjerkol.

– Dere har ikke vært snille med henne, så skam dere litt for det, legger hun til.

– Vanskelig spor

Kjerkol ble anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave, etter at brukere på sosiale medier og undersøkelser fra flere medier har avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse fra 2021.



Kjerkol har helt siden saken sprakk 22. januar bestridt at hun har jukset.



Torsdagens nyhet førte til sterke reaksjoner fra en rekke hold, og både interesseorganisasjoner og politikere fra flere partier var tydelig i sin sak: Kjerkol må gå av som helse- og omsorgsminister.

TV 2s kommentator Alsak Eriksrud mener håndtering av saken har vært katastrofal.

– Kjerkol burde vært mer ydmyk i starten, svart på flere spørsmål og forklart det norske folk hva er det hun har gjort og ikke har gjort. Hun havner i en situasjon med voldsomt trykk fra mennesker med sterke meninger som krever avgang, sa han fredag morgen

– Saken har havnet i et vanskelig spor som det er vanskelig å komme seg ut av og for hver time blir det vanskeligere å kvitte seg med juksemakerstempelet.

TATT FOR FUSK: Ingvild Kjerol var på Stortinget da fuskenyheten kom torsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ikke særlig tillitvekkende

Saken om tekstlikhetene i Kjerkols kom kun tre dager tidligere hadde Sandra Borch (Sp) gått av som forsknings- og høyere utdanningsminister på grunn av tekstlikhet i en masteroppgave fra 2014.



Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, pekte torsdag på forskjellen på hvordan Borch og Kjerkol har håndtert saken.



– Vi synes at Sandra Borch hadde en rask og god håndtering av sin sak. Vi mener at Kjerkol har hatt en helt annen forståelse av de utfordringene vi står i rundt fusk. Som statsråd trenger du tillit i befolkningen og norske studenter finner ikke Kjerkols håndtering av saken særlig tillitvekkende.