Ingvild Kjerkol felt for fusk - masteroppgaven underkjennes

VENTET SPENT: Helseminister Ingvild Kjerkol, her i vandrehallen på Stortinget med sin politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nemnda for studentsaker har enstemmig vedtatt at Ingvild Kjerkol jukset i sin masteroppgave fra 2021 og fratar helseministeren mastergraden i helseledelse, erfarer TV 2.

Kjerkol er blitt orientert om vedtaket, får TV 2 opplyst.

- Jeg har ingen kunnskap, sa Jonas Gahr Støre da han møtte pressen i formiddag.

Kjerkols advokat Marianne Klausen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse oms aken.

Nemnda for studentsaker ved Nord universitet behandlet Kjerkols masteroppgave i et møte onsdag.

Senterparti-politiker Sandra Borch hadde allerede gått av som forsknings- og høyere utdanningsminister da nemnda ved universitetet i Tromsø felte hennes masteroppgave 14. mars.

Ansvarlig redaktør Tove Lie i kunnskapssektorens avis, Khrono, mener Kjerkol nå må gå av.

– Selv om Sandra Borg var forsknings- og høyreutdanningsminister direkte, så har også Kjerkol et ansvar for over 4 milliarder forskningskroner i helseforetakene, og utdanning av en god del studenter og alle som er i praksis i helseforetakene. Så hun er direkte ansvarlig for en god del opplæring og forskning, sier Lie.



I forkant hadde Kjerkol hyret inn topp-advokaten Marianne Klausen fra advokatselskapet Føyen i Oslo. Klausen måtte i høst gå av som leder for Felles klagenemnd etter at det ble avslørt at hun var ulovlig oppnevnt.

I et brev til universitetet 21. mars i år gikk Klausen til angrep på at Kjerkols masteroppgave i det hele tatt skulle vurderes på nytt og etterlyste et rettslig grunnlag.

«Slik undertegnede vurderer saken fremstår det nå som at universitetet mener at de kan ta opp en studentsak på eget initiativ når de mener at det er grunnlag for dette» skrev advokat Marianne Klausen i brevet som ble sendt Nord universitet 21. mars.



Kjerkol er anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave, etter at brukere på sosiale medier og undersøkelser fra flere medier har avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse fra 2021.

Da saken om Kjerkols masteroppgave sprakk 22. januar i år, sa statsminister Jonas Gahr Støre at han «er glad for» at Nord universitet ville granske oppgaven.