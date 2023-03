Ingvild (32) skammer seg over gjelda: – Har følt at jeg er mindre verdifull

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det startet med et kredittkort på 10.000 kroner, så ballet det på seg for Ingvild Elvestad (32). – Det her er veldig vanlig, dessverre, sier forbrukerøkonomen.

Som 16-åring flyttet Ingvild Elvestad (32) på hybel for seg selv. Hun kan huske at penger var et problem allerede den gang.

I en alder av 18 ble hun mamma for første gang. Det var også da hun fikk sitt første kredittkort.

– Den gangen var rammen på 10.000. Jeg husker at det var mye. Jeg følte meg nyrik, forteller Ingvild til God morgen Norge.

Siden da har det ballet på seg for 32-åringen, som gjennom årenes løp har pådratt seg stor usikret gjeld i form av forbrukslån og kredittkort.

– Man ser jo at når man får store regninger som det var veldig viktig for meg å få betalt, så går det på bekostning av alle de dagligdagse utgiftene, sier Ingvild.

– Hvor ille har det vært?

– Det har vært så ille at jeg har tenkt at jeg ikke har lyst til å være på denne jorda lenger. Jeg har vært så langt nede at jeg ikke har følt at jeg har vært til stede. Og jeg ser nå at det er på tide at vi snakker høyt.

Det tok 14 år før Ingvild turte å fortelle noen om problemene sine.

– Det er fordi man knytter penger opp mot verdi. Penger har fått så mye makt at jeg har følt at jeg ikke er bra nok, følt at jeg er mindre verdifull.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Veldig vanlig

Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, kjenner godt til problematikken Ingvild beskriver.

– Jeg må bare berømme Ingvild for at hun kommer og snakker om det. Det her er veldig vanlig, dessverre. Det er nok mange som kjenner seg igjen, både på skammen man kjenner på, men også hvordan det starter, sier Tvetenstrand til God morgen Norge.

– Når man er 18, kan man ta opp et forbrukslån eller kredittkort, og så har du egentlig ikke lært konsekvensene av hva det faktisk vil bety.

TA KONTROLL: Snakk med noen og få oversikt over det du skylder, råder forbrukerøkonom, Cecilie Tvetenstrand. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Ifølge forbrukerøkonomen er det da fort gjort å havne i en ond spiral.

– Utfordringen er at mange prøver å løse det selv ved å ta opp nye forbrukslån, og så spinner du deg enda dypere inn. Det viktigste du gjør, er å snakke med kreditorene du skylder penger så tidlig som mulig, og få satt opp en tydelig plan for hvordan dere skal få nedbetalt det.

Trenger hjelp

Ingvild Elvestad, som i dag jobber som trafikklærer, har innsett at hun trenger hjelp. To ganger har hun søkt om det som kalles gjeldsordning – en offentlig ordning som skal hjelpe deg med å nedbetale gjeld, vanligvis over en periode på fem år. Begge gangene har hun fått avslag.

– Det har tatt meg så mange år å komme dit, fordi jeg har følt på så ekstremt mye skam. Så når jeg endelig gjorde det og fikk avslag, så trakk jeg meg tilbake igjen. Hva skjer da? Jo, da går det jo bare enda verre, enda mer renter, sier Ingvild.

Nå er hun i kontakt med et privat firma som skal hjelpe henne.

– Jeg er i den prosessen nå, og det er foreløpig min eneste mulighet. Så lenge jeg ikke har verdi i et hus eller hytte som jeg kan sette i pant, så kommer jeg heller ikke ut av det.

Nær familie har vært helt avgjørende for 32-åringen.

– Gudskjelov har jeg verdens fineste storebrødre som har hjulpet meg gjennom det her. Det å prate med noen du stoler på og få bort den verste byrden, er så utrolig viktig.

Økonomens råd

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand forteller at det kan være flere grunner til at Ingvild har fått avslag på offentlig gjeldsordning.

– I utgangspunktet er det lagt opp sånn at man skal betale tilbake det man skylder, selvfølgelig. Det skal ikke være noen «quick fix». Likevel er det sånn at du skal ha mulighet til å få en gjeldsordning hvis du er varig ute av stand til å betale tilbake gjelda di.

Det er imidlertid en del kriterier som må på plass først.

– Man må ha søkt kreditorene direkte først og fått avslag, før man kan søke offentlig. Og på den offentlige listen er det ganske mange kriterier som skal på plass. Det kan være flere årsaker til at Ingvild har fått avslag, uten at jeg vet hva.