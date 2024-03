Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18) ble drept i Ål

ÅSTEDET: I familiehjemmet på Torpo fant politiet fire døde mennesker. Siden har huset vært håndtert som et drapsåsted. Foto: Erik Edland / TV 2

TORPO (TV 2): Politiet jobber nå med å finne ut hvorfor familiefaren drepte kona og sine to barn.

Det var Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) som ble skutt i sitt eget hjem på Torpo natt til lørdag.



Sør-Øst politidistrikt frigjør navnene tirsdag i samråd med de pårørende.

Ingunns ektemann, den 59 år gamle mannen som er far til de to voksne barna, er siktet for tre drap.

Politiet mener han skjøt familien sin mens de lå og sov, før han tok sitt eget liv.

– Det er ingen tegn til kamp på åstedet, og funnene på åstedet gjør politiet sikre på hvem som er gjerningspersonen, har politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen sagt til TV 2.

Politiet skriver at den midlertidige obduksjonsrapporten viser at alle døde momentant av skuddskader.

– Gjennom etterforskningen er det vårt ansvar å gi så mange svar som mulig til de etterlatte, sier Mathiassen tirsdag.

LITEN BYGD: På Torpo bor det omtrent 400 mennesker. Foto: Erik Edland / TV 2

Høy prioritet

Hun sier det er for tidlig å si noe om motivet for handlingen, men at det er en viktig del av etterforskningen.

– Vi etterforsker gjennom vitneavhør av personer i familien og folk de kjente, og henter inn opplysninger fra andre steder, sier Mathiassen til TV 2.

– Avhør har gitt oss opplysninger vi tenker er relevante for motivet. Vi får god info fra vitneavhør, sier hun.

Politiet har blant annet tatt beslag i boligen og vil også innhente helseopplysninger om mannen.

SØPPEL: Politiet har tirsdag hentet søppel fra boligen der de fire personene ble funnet døde lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Saken har like høy prioritert som hvis siktede var i live. Det kommer både etterforskere og andre fra hele distriktet for å bistå, understreker Mathiassen.

Helge Hartz er oppnevnt som bistandsadvokat til de etterlatte. De ønsker tirsdag ikke å gi noen kommentar i saken.



Tok med kake på jobb

Igjen sitter et lokalsamfunn i bunnløs sorg.

Signe Slaatten satt i elevrådet på Gol videregående skole, der hun gikk tredje året. I mai skulle hun vært med på russefeiringen.



– Dette er et sjokk for alle og en helt forferdelig situasjon, sier russepresident Ida Marie Nerheim til Hallingdølen.

Rektor ved skolen, Anita Ulsaker, beskriver Signe Slaaten som en omsorgsfull person



– Hun var en solid, pliktoppfyllende elev som var til stede hele tiden. Hun viste stor interesse for skolen, og var en del av en tett og nær vennegjeng på skolen, sier hun til TV 2.



Storebror Sander Slaatten skulle mandag ha fylt 23 år. Fredagen før påske hadde han med seg kake på jobb.

TV 2 har snakket med Finn Arne Sundbrei, som er daglig leder i Sundbrei transport, der 22-åringen jobbet.

– Alle husker han som en kjempeblid og god fyr, sier Sundbrei.

Sander Slaatten har tidligere gått på Hønefoss videregående skole.

Jobbet på barneskolen

Familien på fire flyttet til huset på Torpo for nesten 20 år siden.

Ingunn Slaatten jobbet som lærer på Torpo skole, som ligger like i nærheten av familiens hjem.

På sosiale medier har hun hyppig delt hyggelige bilder av naturskjønne omgivelser, ofte der hun er sammen med familien sin.

HENTET UT: Søndag ble de fire avdøde fraktet til obduksjon. Foto: Erik Edland / TV 2

TV 2 har snakket med Bjørn Rygg, som bor i området og kjente både faren og moren i den aktuelle familien.

– Jeg kjenner henne som utadvendt og veldig positiv. Alt virket bare fint og greit med dem. Så det som har skjedd, er helt ufattelig, sier han.

Både Ingunn Slaatten og den drapssiktede ektemannen hadde lovlig tilgang på våpen. Politiet har bekreftet at de har funnet flere våpen i huset, og at de mener å ha kontroll på drapsvåpenet.

Aktiv i idrettslaget

Også den drapssiktede 59-åringen er godt kjent i lokalmiljøet. Frem til 2015 var han aktiv i det lokale idrettslaget.

Han har også hatt styreverv i en forening som driver med bobiler, og i et selskap som driver med eiendomsforvaltning.

SAMLINGSPUNKT: Kirken på Torpo har holdt åpent etter hendelsen. Foto: Erik Edland / TV2

TV 2 vet at den siktede mannen har jobbet i mange år i en bedrift i en nabokommune. Hans ledere har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Politiadvokat Svane Mathiassen opplyser at politiet har en formening om omtrent hvor lang tid det har tatt fra det første drapet til gjerningsmannen drepte seg selv.

Foreløpig ønsker de ikke å si noe om det.

– Forhåpentligvis vil den endelige obduksjonsrapporten gi noen tydeligere svar, sier Svane Mathiassen.