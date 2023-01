Ingstad-vaktsjefen jobber fortsatt på fregatt: – En meget dyktig offiser

Mandag starter rettssaken etter et av norgeshistoriens dyreste havari. Sjefen for Sjøforsvaret sier de er opptatt av å ta vare på 33-åringen, som alene er tiltalt i saken.

Bare to uker etter ulykken var hele besetningen på fregatten Helge Ingstad tilbake igjen på sjøen.

Det var også vaktsjefen, som er tiltalt for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov.

33-åringen jobber fremdeles i Sjøforsvaret, på fregatt.

Sjøforsvaret understreker at de har full tillit til den tidligere vaktsjefen, som nå har en annen viktig rolle om bord på Norges mest avanserte krigsskip.

– Vi tar vare på våre folk, sier sjef i Sjøforsvaret, Rune Andersen.

I RETTEN: Rune Andersen, sjef i Sjøforsvaret, skal selv vitne i rettsaken mot den 33 år gamle vaktsjefen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2

– Vaktsjefen på Helge Ingstad har stått i en veldig vanskelig situasjon. Men han er en dyktig offiser - som vi skal ta vare på før, under og etter rettsaken.

– Tungt for ham

Selv om riksadvokaten konkluderte med at alle som sto på broen da Ingstad kolliderte handlet uaktsomt, er det bare 33-åringen som er tiltalt.

Både trafikksentralen på Fedje og «Sola TS» var under etterforskning, men riksadvokaten valgte å henlegge sakene mot disse partene.

Forsvaret har på sin side erkjent skyld, ved å godta en foretaksbot på ti millioner kroner.

Forrige uke sa 33-åringen sin forsvarer, Christian Lundin, til TV 2 at klienten hans mener det er urimelig at han sitter alene på tiltalebenken. Han føler han må bære skylden for kollisjonen alene.

– Hva tenker du om at det bare er en person som er tiltalt?

– Det er åpenbart tungt for ham, men vi er opptatt av å ta godt vare på kollegaen vår. Og så har vi stor tillit til rettsvesenet, og forventer en grundig rettssak som kommer til et riktig resultat, sier Andersen.

Lang vitneliste

Kontreadmiralen er en av svært mange i Sjøforsvaret som de neste ukene skal vitne i Bergen tingrett.

På vitnelisten står både personell fra trafikksentralen på Fedje, losen og kapteinen på tankskipet «Sola TS», flere medlemmer av besetningen på fregatten og andre fra Forsvaret.

Statsadvokat Benedikte Høgseth sier til TV 2 at det er en massiv sak, der de trenger de to oppsatte månedene til å gå gjennom hvert sekund av ulykken.

AKTORAT: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta skal føre saken for påtalemyndigheten. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det er en komplisert sak med masse informasjon. Lengden på hovedforhandlingen må nok sees i lys av at det ikke er erkjent straffskyld hos tiltalte. Da må vi belyse saken i sin fulle bredde, sier hun.

Svekket omdømmet

Ingstad-ulykken var ikke bare et vesentlig tap for Norges forsvarsevne.

– Det er en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt i fredstid. Ingstad-ulykken har skrevet seg inn i Sjøforsvarets ellers stolte historie med en skarp og ubehagelig penn, sier Andersen.

Video: Se kollisjonen og animasjon fra Havarikommisjonen.

At det ikke gikk menneskeliv den natten, var bare flaks.

– Det var svært nære. Vi tapte også store materielle verdier, men ulykken var også et tap for Sjøforsvarets omdømme, som vi må jobbe for å gjenopprette, sier Andersen.

Ønsker å forklare seg

Forsvarer Lundin sier klienten hans er spent i forkant av rettssaken.

– Han opplever saken som en ekstremt stor belastning, og gruer seg. Samtidig ser han frem til at han skal få gitt sitt syn på saken og forklare hva han opplevde.

BISTÅR: Advokat Christian Lundin forsvarer 33-åringen sammen med sin kollega Tom Sørum. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

At det har tatt hele fire år fra ulykken skjedde til saken kommer opp for retten, har forsterket belastningen for den tidligere vaktsjefen og hans familie.

Helt konkret mener 33-åringen at saken burde endt med foretaksstraffen til Forsvarsdepartementet.

– Syndebukk

At han nå sitter alene på tiltalebenken mens de etterforskede aktørene i trafikksentralen på Fedje og tankskipet «Sola TS» gikk fri, mener han er helt urimelig.

– Han reagerer på at han alene er plukket ut som en syndebukk i denne saken. Dette er fordi han mener at her er det et helt system som sviktet, og det har havarikommisjonen slått fast, sier Lundin.

TV 2 har forelagt anklagene mot Fedje VTS for Kystverket. De skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere saken.

BEDRE RUSTET: Selv om Sjøforsvaret er en fregatt mindre etter ulykken, mener sjefen at Sjøforsvaret er kommet sterkere ut av ulykken. Her besøker Andersen KNM «Fridtjof Nansen» på øvelse utenfor Harstad rett før jul. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Statsadvokat Benedikte Høgseth sier at selv om 33-åringen er eneste tiltalte i denne saken, er det ikke slik at han er alene om all skyld.

– Nei, det er ikke helt riktig. Forsvaret er også ilagt foretaksstraff, og det er ingen hemmelighet at de andre nevnte aktørene også har vært under etterforskning.

– Når Riksadvokaten nå har vurdert at det kun finnes grunnlag for å tiltale 33-åringen og henlegge de andre sakene, så må vi forholde oss til det, sier hun.

ETTERSPILL: Fregatten Helge Ingstad i fjæra ved Stureterminalen, 21 februar 2019. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Store endringer

Da Helge Ingstad kolliderte med tankskipet «Sola TS», var Andersen selv om bord på fregatten KNM «Otto Sverdrup» som styrkesjef.

– Dette er en ulykke som har berørt oss veldig sterkt følelsesmessig, men når krisen var et faktum, handlet det om å kanalisere energien mot det vi kunne gjøre noe med, sier han.

– Det viktigste var å ivareta personell som var involvert, men i tiden etter var prioritet nummer en vært sikkerhetsarbeid, sier han.

Andersen mener Sjøforsvaret er kommet styrket ut av ulykken.

– Arbeidet har resultert i svært mange små og store endringer i måten vi driver opplæring, endring i prosedyrer og klarering av personell til nøkkelposisjoner.