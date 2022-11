Ingrid våknet av at vinduene skingret og gulvene ristet

VEKKET: Ingrid Nordbye-Antonsen våknet av at Seimdalselvi i Årdal vokste kraftig i natt. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen

Tobarnsmoren bor bare 6-7 meter fra Seimsdalselvi i Årdal. Mellom elva og huset ligger veien som forbinder dem med resten av samfunnet.

– Tomta kalles for øya, men jeg vil ikke at den skal bli en øy i virkeligheten, sier Ingrid Nordbye-Antonsen.

Hun snakket først med Sogn Avis.



Fryktet elva ville ta veien

I natt fryktet hun at akkurat det kunne skje, for selv om det var mørkt ute hørte hun at den normalt fredelige elva var blitt noe helt annet.

– Jeg visste at den hadde bygget seg opp og var litt på vakt for jeg fryktet for veien, sier hun.

Hun forteller at hun var oppe flere ganger i natt, men at det var først da søppelbilen kom med langlys tidlig på morgenen at hun kunne se elva.

SEIMDALSELVI: Nå har regnet avtatt og elva har sluttet å stige. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen.

– Den gikk høyt som aldri før med skumkanter, forteller Ingrid Nordbye-Antonsen.

Siden de føltes tryggere å komme seg vekk leverte hun ungene ekstra tidlig på skolen og dro tidlig på jobb.

Det er sendt ut rødt varsel om flom for midtre og indre deler av Vestland fylke. Varselet gjelder for fredag og lørdag.

I Årdal stengte kommunen i dag alle skoler og er i kriseberedskap på grunn av femtiårsflom.

Stille i bilen

– Det var veldig stille i bilen da vi kjørte langt elva. Vi var nok litt satt ut av vannmengdene, sier tobarnsmoren.

Fremme på jobb får hun beskjed om at skolen blir stengt og at barna skal holde seg hjemme.

SKUMMER: Seimdalselvi er ikke til å kjenne igjen. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen.

– De fikk skyss hjem av en bekjent med streng beskjed om å holde seg innendørs. Selv dro jeg etter hjem så fort jeg kunne, sier Ingrid Nordbye-Antonsen.

Nå forteller hun at regnet har avtatt og at elva ikke lenger stiger.

Det ser altså ut som at det går bra med veien og huset hennes denne gangen, men hun håper dette kan bidra til at elva sikres bedre.

NORMAL VANNSTAND: Slik ser elva vanligvis ut. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen.

– Det ble gjort noen tiltak lenger opp for ti år siden. Jeg skjønner at kommunen og NVE har mye å gjøre, men håper at sikringsarbeidet her også kommer på dagsorden snart, sier Ingrid Nordbye-Antonsen.