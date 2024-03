Ingrid Alexandra og Mette-Marit var på Rikshospitalet

Klokken 22.57 søndag kveld landet kong Harald i SAS-flyet, som er ombygd til et ambulansefly, på den militære delen av Oslo Lufthavn.

Kongen ankom Rikshospitalet rundt klokken 00.13 mandag.



Minutter etter landingen sendte Slottet ut en pressemelding om at flytransporten hadde gått bra, og kongen er i bedring.

«Kongen legges inn på Rikshospitalet for undersøkelser. Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro» står i det i pressemeldingen.

På besøk

Mandag morgen var prinsesse Ingrid Alexandra og kronprinsessen Mette-Marit på Rikshospitalet.

TV 2s reporter på stedet kunne melde om at de dro fra sykehuset rundt klokken 10.25. Da hadde de vært på Rikshospitalet i rundt en time.

Kongen ligger isolert på sykehuset fordi han kom fra et land utenfor Norden. Slottet opplyser at Kongen vil være sykemeldt i to uker.

Ble evakuert



Under oppdraget ble Forsvarets medevak-avtale med SAS tatt i bruk.

I en pressemelding skriver Forsvaret at dette er en avtale de har hatt i mange år og som brukes ved strategisk luftevakuering.

Forsvarets sanitet har stått for medisinsk koordinering og behandling under evakueringen.

– Evakuering av syke og skadede pasienter må planlegges godt. Gode forberedelser er viktig for å minimere risiko for forverring av pasientens tilstand under transport, sier sjef Forsvarets sanitet, brigader Petter Iversen.

Under transporten var det et medisinsk team bestående av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

På grunn av den lange flyturen og fordi det kun var én pasient ble teamet spesialtilpasset.