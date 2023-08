Ingrid (25) reagerer på det i liten skrift på melkekartongen

Ingrid Olsen Finvåg (25) fra Bodø satt og studerte kartongen med Tine Yt proteinmelk med kakaosmak da hun oppdaget noe med liten skrift.

På den ene siden av kartongen står det skrevet: «En porsjon på 330 milliliter gir 21 gram protein, og dekker 82 prosent av daglig inntak av kalsium».

Men under står det med liten skrift at denne anbefalingen er basert på menn over 18 år.

Det fikk henne til å reagere.

– Hverdagslig

– Det står jo at det er for menn. Betyr det at det er andre anbefalinger for kvinner da? Og dersom det er det samme for begge kjønn, hvorfor står det skrevet slik?

Hun forklarer at dette er bare en av tingene i hverdagen hvor det er forsket på menn, og ikke på kvinner. Hun trekker blant annet frem at dukkene for å teste bilbelter er laget ut ifra mannekroppen, og at mye medisinsk forskning ofte er gjort ut ifra menn.

– Men dette var jo på melken, og det var så hverdagslig, sier hun.

Det er kun på Yt proteinmelk hun har sett denne anbefalingen, men hun begynte å lure på om det faktisk var andre anbefalinger til kvinner enn menn.

Men det skulle vise seg å være vanskeligere å finne ut av, enn hva hun først forventet.

– Jeg prøvde å google det, men det står masse forskjellige tall over alt. For eksempel på Tine sine sider bruker de en annen måleenhet enn de gjør på Melk.no.

Blir bedt om å ikke klage

Hun er ikke den eneste som har reagert på formuleringen til Tine. Olsen Finvåg forteller at hun har snakket med flere av vennene sine om det, som er like forvirret som henne.

I kommentarfeltet er det flere som har skrevet at de er enige om at dette er rart. Men det er også flere som skriver at dette ikke er noe å klage på.

MENN: Det er denne teksten som får Olsen til å reagere. Foto: Skjermdump

– Det er mange voksne menn som kommenterer på TikToken at de er fornærmet, det er noen som sier jeg skal slutte å klage og mye annet rart.

Hun forteller at det også er noen kvinner som har lagt igjen en kommentar om at de ikke forstår problemet.

– Mange menn kan være så privilegerte at de ikke forstår dette, men det er noe man bør ta inn over seg.

Vil gjøre endringer

Pressevakt i Tine Kommunikasjon, Peder Buskenes, sier til TV 2 at helsemyndighetene anbefaler tre porsjoner magre meieriprodukter om dagen for alle uavhengig av kjønn og alder.

Også den daglige anbefalingen for kalsium er den samme for kvinner og menn over 18 år, på 800 milligram. Unntaket er for gravide og ammende. For barn under 18 år er anbefalingen noe lavere, men er den samme for gutter og jenter.

– Det er med andre ord ingen forskjell på menn og kvinner over 18 år, så her har det skjedd en glipp.

– Vi er glade for oppmerksomme forbrukere og kommer til å endre teksten når vi bestiller ny emballasje, sier Buskenes.