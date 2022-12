Ingrid (23) brukte over 100.000 – utvalg vil fjerne muligheten

Til tross for at hun har klart å komme inn på favorittstudiet med å ta opp fag, er hun klokkeklar på at opptaksreglene bør bli endret.

STUDIER: Ingrid Gjevre fra Stavanger har hatt en studiebelastning på 200 prosent dette året, det er det dobbelte av et vanlig studieår. Foto: Privat

Karakterene til Ingrid Gjevre (23) fra Stavanger var ikke gode nok til å komme inn på favorittstudiet. Derfor har hun brukt privatist for å nå målet.

Over 100.000 kroner har gått med til å ta opp fag.

Hun klarte målet. I januar setter hun seg på skolebenken for å bli lege.

– Jeg var ikke så flink på videregående, så det er bra man kan få en ny mulighet, forteller hun.

Måten hun har kommet inn på studiet, kan det nå bli en slutt på.

Et utvalg foreslår en rekke endringer i studieopptaket. De vil blant annet fjerne muligheten til å forbedre karakterene fra videregående skole, samt å fjerne tilleggspoeng.

Ønsker endringer

Til tross for at hun har nytt godt av muligheten, ønsker hun endringer.

– Jeg ville absolutt endret reglene slik utvalget foreslår. Jeg tror ikke det er noen andre enn privatistskoler som tjener på slik det er nå, sier hun.

– Det koster mye tid og penger. Hvis det blir endret, så tror jeg det er til det beste for samfunnet. Da kan man heller bruke tiden på noe mer nyttig, som gagner samfunnet, forteller hun videre.

– Du tar til ordet for å endre reglene som har gjort at du har kommet inn på studiene?

– Ja, jeg er veldig takknemlig for at jeg kan ta opp fag, men du må ha ressurser bak deg for å gå inn i et sånt år. Jeg føler meg privilegert, men ikke alle har råd til det, sier hun.

– Kunstig høye karakterer

Marianne Aasen, leder av Opptaksutvalget, la torsdag ut en rekke forslag til endringer i opptaksreglene.

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye.

Forslagene fra utvalget: Utvalget fremmer blant annet følgende forslag: Fjerne alle tilleggspoeng, deriblant alderspoeng og poeng etter gjennomført førstegangstjeneste eller folkehøgskole.





Forbedrede karakterer etter gjennomført videregående skal ikke telle i opptaket.





Søkere kan i stedet ta en opptaksprøve.





Det skal fremdeles være mulig å ta opp nye fag etter videregående.





Fjerne kjønnspoeng og erstatte dette med kjønnskvoter.

Utvalget, som ble satt ned i 2021, fikk i oppdrag å gjennomgå det gjeldene regelverket for opptak til høyere utdanning. Målet var å foreslå et forståelig og fleksibelt opptaktsregelverk.

– På høy tid å rydde opp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier det på tide å rydde opp i dagens opptakssystem.

– Det gir ikke mening at norsk ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi ønsker at flere skal komme i gang med studiene raskt, sier han.

Skeptiske

Et av forslagene til Aasen er at søkerne kan ta en standardisert opptaksprøve for å komme inn på ønsket studium, noe Norsk studentorganisasjon (NSO) er skeptiske til.

De sier samtidig at utvalget har flere andre gode forslag.

– Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning. Vi er samtidig redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, sier leder Maika Marie Godal Dam i NSO til NTB.