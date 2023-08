Inger ble plutselig allergisk mot kjøtt

Ifølge en ny offentlig rapport har flere enn 100.000 personer i USA blitt allergisk mot rødt kjøtt siden 2010 på grunn av flåttbitt. Det melder nyhetsbyrået AP News.

En annen rapport estimerte at over 450.000 amerikanere har utviklet allergien. Det vil å så fall gjøre sykdommen til den 10. mest utbredte matallergien i USA, melder byrået.

Ifølge Flåttsenteret ved Sørlandet Sykehus er såkalt alfa-gal-allergi en sjelden, men alvorlig type matallergi.

FARLIG: Selv om flåtten er liten, kan den føre til en rekke farlige sykdommer hos mennesker. Foto: Erlend Aas

Den oppstår ved at noen får en immunreaksjon mot alfa-gal, et stoff som finnes i flåttens spytt. Selv om de internasjonale rapportene omfatter andre flåttarter enn vi har i Norge, kan også norsk skogflått forårsake kjøttallergi.

– En forferdelig kamp

Inger Holyheart (58) er en av dem som har blitt smittet at sykdommen, og hun valgte tidligere i år å fortelle om sin opplevelse i Agderposten, for å skape bevissthet rundt temaet.

Høsten 2010 fikk hun et flåttbitt på beinet, og våren 2011 ble hun sykmeldt. I 2017 ble den tidligere lektoren hundre prosent ufør.

– Det var et veldig nederlag for meg som alltid fikset alt i livet, det var en forferdelig kamp. Jeg forsto ikke hvorfor jeg mistet kreftene og ble kjempedårlig, forteller hun.

En dag stoppet kroppen, og hun måtte legges inn på sykehus.

Legene fant ikke ut hva som var galt med henne, men i etterkant tror hun at det kan ha vært et anafylaktisk sjokk.

– Jeg lå ofte om natten og fikk plutselige blodtrykksfall. Etter hvert ble jeg større og større, mer og mer hoven i kroppen.

Andre symptomer hun opplever er skjelving, hjertebank, elveblest og smerter i magen.

Symptomene oppstår som regel 2–7 timer etter inntak av rødt kjøtt, noe som gjør sykdommen vanskelig å oppdage.

Levde kun på havregrøt

Det skulle ta ti år før Holyheart fikk diagnosen. Før den tid forsøkte hun å kutte mange forskjellige matvarer for å sjekke om det var noe hun var allergisk mot.

– Mellom 2018 og 2019 levde jeg bare på havregrøt. Til tross for det, gikk jeg ikke ned i vekt, for jeg hadde så mye væske i kroppen.

Men til tross for at hun bare levde på havregrøt, kom hun i kontakt med ting som var laget av dyr.

Ifølge Flåttsenteret inneholder, melk, melkeprodukter og enkelte legemidler alfa-gal, men det varierer fra person til person hvor store mengder man reagerer på.

Fakta om alfa-gal allergi Sykdommen kalles også pattedyrkjøttallergi og oppstår ikke som følge av at vi spiser kjøtt, men som følge av flåttbitt, som senere kan gi allergisk reaksjon ved inntak av kjøtt fra pattedyr.

Både allergien i seg selv, og flåttens rolle i utviklingen av den, er en relativt ny oppdagelse.

Typiske symptomer er kløe, elveblest, angiødem og magesmerter. Omtrent 60 prosent får anafylaktisk sjokk.

Mengden kjøtt/innmat som skal til for å utløse reaksjon kan variere fra gang til gang hos den enkelte.

Personer som utvikler pattedyrkjøttallergi kan fremdeles spise kjøtt fra fugl (som kylling, kalkun, and eller rype)

Det finnes ingen behandling, men det er vanlig å få resept på adrenalin autoinjektor som EpiPen.

Studier med langtidsoppfølging mangler, men enkelte rapporter tyder på at det kan være en forbipasserende allergi for mange. Informasjon hentet fra Flåttsenteret ved Sørlandet Sykehus.

– Det er helt håpløst, fordi nesten alle såper inneholder gelatin, som er laget av dyr. Jeg kunne ikke gå med ullklær, og vi hadde et utstoppet rådyr i stuen som jeg potensielt kan ha reagert på, forteller Inger.

Hun hadde tidligere aldri vært allergisk mot hunder, men etter flåttbittet, slo hun ut på allergi for hund.

– Det har vært en fascinerende reise, for å si det sånn.

FRISKERE: 58-åringen lever nå med et vegansk kosthold. Foto: Privat

Utviklet angst

Hun fikk diagnosen etter at en venninne av henne leste om sykdommen i magasinet KK, og hun fikk muligheten til å ta en blodprøve som bekreftet diagnosen.

– Etter diagnosen ble livet bedre, men det var da jeg begynte å få angstanfall. Jeg ble redd for å spise noe feil, for jeg visste at jeg kunne komme til å måtte ringe ambulansen, forteller hun.

Siden dette er en relativt ukjent diagnose i Norge, måtte Holyheart lese om sykdommen selv, og fant ut at det var mer kunnskap i andre land, som USA og Tyskland.

– Det gjorde meg bare mer redd, for jeg skjønte hvor nære døden jeg hadde vært ved noen av anfallene.

I dag er hun ikke i jobb, fordi hun er redd for å få i seg ting hun ikke tåler, og det er vanskelig å forklare til de rundt hva som er galt.

Lite kunnskap i helsevesenet

Hun har opplevd at få i helsevesenet har utbredt kunnskap om sykdommen, noe som gjør det vanskelig å bli forstått.

– Helsevesenet ville ha utredning innen psykologi og ME, og det var en tøff reise underveis, fordi de ikke visste hva som var galt med meg.

Nå lever Inger Holyheart helt vegansk for å holde sykdommen i sjakk. Det går også an å bruke EpiPen for å unngå anfall.

– Det var deilig å få diagnosen, men kroppen er nok ganske sliten etter alle de årene uten behandling, men jeg blir bedre og bedre.

Hennes råd til andre er å lytte til kroppen.

– Hvis du spiser mat og det begynner å slime i halsen og du får lyst til å kaste opp, er det kroppen som sier ifra. Husk at det er bedre å ta en blodprøve for mye.

Svært sjelden

Randi Eikeland, leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet Sykehus, mener dette er svært sjeldent i Norge.

– Dette er ikke noen folkesykdom. Da er flåttbårne sykdommer som borrelia og TBE mye vanligere, sier Eikeland.

EKSPERT: Randi Eikeland tror ikke dette blir noen ny folkesykdom. Foto: Flåttsenteret/ Sørlandet sykehus

Selv om sykdommen er sjelden, skriver Flåttsenteret at sykdommen trolig er underdiagnostisert og forekomsten i Norge er ukjent.

De får maks fem henvendelser årlig, men ifølge svenske forskere er det ikke usannsynlig at forekomsten vil øke i fremtiden, ettersom flått er et økende problem.

Ulikt fra person til person

Eikeland forteller at det er ulikt fra person til person hvor sårbar man er for allergien.

– Det er ikke noe som sprer seg mellom flåtter, men jeg tror det handler om interaksjonen mellom mennesket og flåtten.

Det er altså ikke en infeksjon slik som borrelia, men en allergisk reaksjon som kan oppstå hos enkeltmennesker. På samme måte som at noen er allergisk mot bier.

Dette er ikke noe man trenger å frykte, ifølge Eikeland.

– Det viktigste er å vite at det finnes, og tenke på det som en diagnostisk mulighet. For vi har ikke visst at dette var mulig i Norge før de siste årene.

– Også er det å unngå å få flåttbitt da, men det er det jo mange grunner til å gjøre.