Inger (82) fryktet sykdommen til moren – så fikk hun den selv

Ifølge Nasjonaforeningen for folkehelsa lever rundt 100.000 nordmenn med demens, og antallet vil dobles innen 2040. Rundt disse menneskene regner foreningen med at det stå tre til fire pårørende per person. Det betyr at rundt 400.000 er pårørende, og mange av dem må innordne seg en helt ny hverdag.

Hver år arrangerer Nasjonalforeningen demensaksjonen. Det er en informasjons- og innsamlingsaksjon hvor de setter fokus på sykdommen og samler inn penger til demensforskning. En sykdom som det per i dag ikke finnes en kur for.

En fryktet sykdom

For seks år siden fikk Inger (82) påvist demens, en sykdom hun fryktet ettersom hennes egen mor hadde den. Dermed visste Inger hva den kunne innebære.

AKTIV DAME: Inger var samfunnsengasjert og en svært livlig dame med mange interesser og et sosialt liv. Foto: Privat

– Katinka, hvordan var din mor, Inger, før hun endret seg?

– Hun har alltid vært en engasjert og livlig dame, kjapp i hodet, sosialt aktiv, og som sosiallærer arrangerte hun blant annet revyer. Min mor levde et ekstremt sosialt liv og hadde tidligere mye kapasitet.

Ane (17), som er barnebarnet til Inger, forteller om en mormor som var som en ekstra mor for henne. Ettersom familien bor i en generasjonsbolig, var det Inger som hentet barna på skolen og som laget middag når foreldrene ikke var hjemme.

– Mormor var alltid i godt humør og vi pleide å male, tegne, sy og gjøre kreative ting sammen. Endringen kom snikende, jeg merket det med at hun glemte ting og gjentok noe hun hadde fortalt tidligere –det var ikke normalt.

MORMOR OG ANE: Familen Leiner deler en generasjonsbolig med Inger. Barnebarnet Ane er vokst opp med mormor i andre etasje og ser på henne som en reservemor. Foto: Privat

Mor og mormor endrer seg

Noe av det første datteren, Katinka, stusset over, var at moren byttet om på ord og sa ord som ikke passet inn i sammenhengen. Etter hvert glemte hun ting, som hva som hadde skjedd uken før. Det ble også problematisk for henne å håndtere økonomien, og matlaging ble vanskelig.

Familien gikk fra å spise jevnlig hos mormoren til at mormoren begynte å spise middag hos dem. Katinka tok også kontrollen på økonomien hennes. Hun forstod fort at den beste måten å hjelpe på, var å overta oppgaver de ikke lenger mestrer.

– Hvordan reagerte Inger da hun fikk diagnosen?

– Hun ble fortvilet fordi moren hennes hadde hatt sykdommen, og hun har grått på skulderen min flere ganger. Samtidig var hun et stå-på-menneske og veldig flink til å være positiv der og da, og hun har hatt god innsikt i egen sykdom.

– Ane, hvordan er det for deg når mormor glemmer?

– Jeg blir veldig lei meg når hun glemmer ting og jeg må gjenta historier. På grunn av sykdommen må jeg også endre måten jeg snakker til henne på. Et eksempel er når jeg skal fortelle noe fra skolehverdagen min må jeg alltid begynne med å fortelle hvilken skole jeg går på, hvor i byen skolen ligger og hvilken klasse jeg går i, før jeg kan fortelle selve historien.

Fakta: Dette er demens Sykdommen rammer hjernen i så stor grad at den påvirker evnen til å klare vanlige dagligdagse aktiviteter. Kjennetegn på sykdommen er redusert hukommelse og orinteringsevne, ord blir borte og endring i adferd er vanlig. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens, men det finnes mange ulike typer. Sykdommen fører til skader og tap av hjerneceller - den utvikler seg over tid. Demens er en progressiv sykdom som innebærer at pasienten gradvis vil trenger mer og mer helsehjelp. Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsa / Helsenorge

Barnebarnet er også redd for at mormor en dag skal glemme henne.

En ny hverdag

Katinka innrømmer at det har vært tøft til tider. Hun skulle ønske at det offentlige hadde en bedre oppfølgingstjeneste, at hun ble kontaktet av et team som lurte på hvordan det gikk. Et ønske er at det var et demensforløp. Med det mener hun at fra den dagen en person får diagnosen får vedkommende også en plan over hva man kan forvente i tiden fremover og hvilken hjelp man kan forvente.

Istedenfor opplevde Katinka at det var hun som måtte kontakte de rette instansene. Årsaken tror hun er at det offentlige ikke har nok kapasitet.

PÅRØRENDE OG ÅPENHET: Katinka Greve Leiner og Ane Syvertsen Leiner gjestet God morgen Norge. De fortalte hvordan det er å være pårørende til en mor og mormor som har demens. Foto: God morgen Norge / TV 2

– Samtidig som jeg må bearbeider sorgen over min mors sykdom, må jeg være der for henne og for familien min. Det lar seg ikke alltid kombinere.

Kathrine forteller at det er en fordel å ha moren i samme hus, ettersom at det er lettere å være der for henne i hverdagen.

Videre skryter hun av arbeidsplassen og gode kolleger, som viser forståelse når hun må ta fri for å følge moren til legen og lignende.

Aktivitetstilbud for den som har demens

Inger var en aktiv og sosial dame med mange interesser. Sykdommen førte til at hun ikke lenger tok like mye initiativ, eller kunne bevege seg rundt på egenhånd.

Familien Leine har derfor leid inn privat hjelp, en turvenn, slik at Inger skal få ukentlig mosjon.

– Jeg vet det gjør henne godt og jeg er heldig som har økonomi til dette.

Katinka er opptatt av at det er de pårørende som kjenner den syke best og vet hva de trenger. Hun tenker på andre som har demens, uten pårørende i samme by, eller de som ikke har økonomi til å kjøpe seg hjelp.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsa, forteller at foreningen er opptatt av at tilbudet for den som har demens må bli bedre.

DEMENS OG AKTIVITET: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsa, arbeider blant annet for at aktivitetstilbudet for de som ha demens skal bli bedre. Foto: God morgen Norge / TV 2

– I dag har én av tre aktivitetstilbud noen timer i uken. Etter hvert, når sykdommen tar mer og mer plass, blir de pårørende slitne og de trenger at det offentlige stiller opp. Tilbudene må bygges ut.

Gerhadsen legger til at når personen trenger mer og mer hjelp er det en krevende situasjon for de pårørende. Hun påpeker at disse trenger et fellesskap som stiller opp for dem.

Åpenhet om demens

Mange som får denne diagnosen gjør alt de kan for å skjule den for seg selv og for andre. Inger og familien har valgt å være åpen. Derfor er de én av to familier som er med i filmen til Nasjonalforeninga for folkehelsa «Jakten på de gode øyeblikk».

– Hva er årsaken til at dere velger åpenhet?

– Min mor har alltid vært opptatt av det mentale. Hun er seg selv, men sykdommen fører til at hun glemmer. Fremdeles sier hun at hun har vettet i behold, selv om hun er klar over at hun glemmer.

Barnebarnet Ane var ti år da mormor fikk diagnosen. Hun mener åpenhet er bra, ettersom dette ofte er en usynlig sykdom. Hun håper deres historie og åpenhet kan hjelpe andre som opplever det samme som dem.

– En brutal sykdom

Også generalsekretær Gerhardsen har opplevd demens på nært hold. Hennes far, tidligere byrådsleder i Oslo og framtredene Ap-politiker, Rune Gerhardsen, fikk alzheimer.

– Mina, demens blir ofte kalt pårørende sykdommen. Hva menes med det?

– Det er to grunner til det. Den første er at livet må tilpasses den syke på alle måter. Man må takle en helt ny hverdag. Alle drømmene man hadde med den som har demens må legges bort. Mange pårørende får heller ikke sove, de blir veldig sliten og en del pårørende blir derfor syke selv, sier hun og fortsetter:

– Den andre grunnen er den store sorgen – vi kaller den «ventesorgen». Pårørende opplever at den som har demens mister egenskaper og minner. Når man opplever at en som tidligere har vært ildsjel ikke orker noe, eller den supersosiale blir passiv, kjenner mange på en sorg.

Gerhardsen forteller at denne sorgen som kommer underveis er spesiell.

Demenslinjen Trenger du råd eller noen å snakke med? På Demenslinjen treffer du spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen hverdager fra kl. 09 -15. Ring: 23 12 00 40

Epost: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

– Det er en brutal sykdom – også for pårørende.

Katinka har kjent på denne sorgen etter at moren fikk diagnosen. Moren lever, men har som følge av sykdommen endret seg. Hun er ikke lenger den selvstendige damen hun en gang var.

– Jeg sørger over at jeg ikke har mammaen min lengre. Samtidig kan man ikke sørge over en som fremdeles er der.