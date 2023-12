– Ingenting er overlatt til tilfeldighetene

Med tre kilo knekk har en innsatt gjort et skikkelig brekk, og vunnet den årlige pepperkakekonkurransen i Ringerike fengsel.

– Det er fantastisk flott, utbryter fritidsleder Bente Aabel ved Ringerike fengsel overfor TV 2.

Torsdag kveld, fjerde dag romjul, har et Facebook-innlegg fra Kriminalomsorgen engasjert tusenvis.

«Fantastisk», «vilt vakkert», «målløs» og «mesterverk», er blant noen av kommentarene.

Og det som får Facebook-folket til å ta en pause fra sine eget julegodt for å hamre løs på tastaturet: Nidarosdomen bygget av pepperkake.

KAMFERDROPS: Vinduene på katedralen er blant annet laget av smeltet Kamferdrops. Foto: Bente Aabel / Ringerike fengsel

– Hver minste lille detalj

I minst ti år har Ringerike fengsel avholdt en årlig pepperkakekonkurranse for de innsatte, forteller fritidsleder Aabel.

Der hvor innsatte tidligere år blant annet har spist opp deigen før byggingen i det hele tatt har kommet i gang, er det spesielt én innsatt som de siste årene har tatt konkurransen på ramme alvor.

– Han begynte å bygge i det små. Han har blant bygget en modell av Hønefoss kirke og av Eiffeltårnet, før han i år bygget Nidarosdomen. Han har brukt årene til å utvikle seg, forteller Aabel om årets vinner og legger til:

– Det er ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Hver minste lille detalj fra Nidarosdomen er med.

I alt har 20 kilo hjemmelaget pepperkakedeig, ca. tre kilo sukker til knekk, rundt tre og en halv kilo melis og én kilo med drops gått med til å konstruere mesterverket som er en nøyaktig kopi av Nidarosdomen i en målestokk på 1:100.

DET LYSER: På innsiden av mesterverket ligger en lyslenke som rett og slett lyser opp Foto: Bente Aabel / Ringerike fengsel

Gjev premie

På spørsmål om hvor mange timer som har gått med til konstruere katedralen som sto ferdig én dag før første søndag i advent, svarer Aabel at hun ikke tør å anslå, men:

– Han begynte i september med å skaffe til veie alt han trengte av informasjon. Så har han laget pepperkakedeigen selv, før har han brukt hele høsten til å bygge dette fantastiske bygget.

Blant de fem bidragene som utgjorde årets konkurranse, var vinneren i år i en «klasse for seg selv», røper fritidslederen.

Som seg hør og bør, når konkurranser vinnes, vanker det premie.

– Det er en stor boks med smågodt, for det er noe de ikke får kjøpt. De har ikke tilgang på det, og det er noe veldig mange her ønsker seg til jul, forteller Aabel og legger til at vakre byggverket ikke skal knuses med det første:

– Han som har bygd det har det inne på sin boenhet. Der blir det stående så lenge som mulig.