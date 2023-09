Ingen vil ha dem: – Det er dårligere tider

Valpene Chai, Chanzy og Cremant løper inn i stuen til matmor Katarina Andersen på Askøy utenfor Bergen.

Hundene, som er av rasen sanktbernhardshund, er en del av en søskenflokk på sju valper.

På det meste kan hundene bli opptil 80 kilo hver.

– Jeg har drevet med hundeoppdrett i snart 40 år. Før fikk jeg flere telefoner og forespørsler, men nå er det mye mindre av det, forteller Andersen.

OPPDRETT: Katarina Andersen sammen med det nye valpekullet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I løpet av pandemien skaffet rekordmange nordmenn seg hund eller katt. Etterspørselen var stor – og det var lange ventelister. Nå har derimot situasjonen snudd for flere hundeoppdrettere.



– Jeg tenker det er dårligere tider, dårligere økonomi og at markedet er mettet. Folk tenker nok annerledes nå. I tillegg er det dyrt å eie hund, sier hun.

– Har en plan

TV 2 har spurt og fått svar fra over 60 oppdrettere i Norge om deres erfaringer med salg av valper de siste månedene. Kun to personer opplever stabil interesse, mens de resterende svarer at de opplever et tregere marked.

For noen betyr det til og med null interesserte.

RAMP OG LEK: I stuen på Askøy er det fullt kjør dag inn og dag ut. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– I mitt tilfelle er jeg nødt til å beholde dem til jeg finner et hjem til dem. Da må man ha plass, tid og kontakter for å få den hjelpen man trenger, sier Andersen.



– Men hvorfor setter man valper til verden hvis interessen er så lav?

– Jeg har en plan på det. Det tror jeg er ganske viktig. Jeg har en stor interesse for denne rasen og har allerede et marked, så jeg kommer nok til å finne et bra hjem for valpene til slutt. Det tror jeg er lurt å ha i bakhodet hvis man ønsker å drive med oppdrett.

Registreringstallene går ned

En statistikk fra Finn.no viser at markedsplassen hadde 14.829 hundeannonser til og med august i år.

Slik ser tallene ut fra tidligere år:

2019: 10.744 annonser

2020: 9270 annonser

2021: 10.286 annonser

2022: 13.992 annonser

Norges Kennel Klub (NKK) har en statistikk som viser hvor mange rasevalper som blir registrert hos dem hvert år. Organisasjonen merker et lavere registreringstall i sine statistikker.

NASJONAL UTSTILLING: Kommunikasjonsrådgiver Anne Buvik i Norsk Kennel Klub på plass på valpeshow i Vestlandshallen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Det har gått ned cirka 20 prosent siden i fjor. I fjor var tallet veldig høyt, men fremdeles ender vi opp på et lavere tall enn vi har hatt de siste ti årene, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Buvik i NKK.



Hun mener de fleste seriøse oppdrettere avler ut ifra egeninteresse.

– Så må man leve med risikoen av å sitte med et valpekull i noen måneder. Men det er viktig å påpeke at ingen ansvarlige oppdrettere kvitter seg med valpekull for enhver pris. Da holder de heller på bryderiet av å bli sittende med dem.

Eiere returnerer hunder

Oppdretter Katarina Andersen er klar på at hun ikke selger valper til hvem som helst. Til tross for strenge kriterier, har hun likevel opplevd kjøpere som leverer tilbake hunder.

– Jeg har dessverre opplevd kjøpere som leverer tilbake hunden på grunn av allergi, eller fordi det blir for mye jobb når hundene kommer i tenårene, men også fordi økonomien plutselig ikke strekker til.



KOS: Tre av valpene til Andersen har fortsatt ikke fått seg et hjem. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Valpene ligger på mellom 18.000 og 20.000 kroner, men med høye utgifter til fôr og veterinær, går ikke matmoren mye i pluss.

Til tross for lav interesse, har hun likevel én viktig oppfordring til dem som vurderer å skaffe seg hund.

– Det er klart man tenker at en hund kan fylle hverdagen din, men hunder kan bli både gamle og dyre. Ha en plan for valpeperioden, ferier, forsikringer, utfordringer og økonomi.

– Penger er ikke viktig oppi salget, men å finne et godt hjem.

