– Ingen vet om vi har en dildo eller burger på ryggen

TABUBELAGT: Mange kvier seg for å ta turen til butikken for å kjøpe sexleketøy. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Matleveringstjenestene leverer erotiske produkter som aldri før. Og det er særlig et bestillingstidspunkt som peker seg ut hos de norske kundene.

De rosa- og blåkledde syklistene har blitt et vant syn i bybildet.

Det at man kan bestille mat og drikke fra restaurantene gjennom leverandører som Foodora og Wolt, er for de fleste også en kjent sak.

Noe som derimot kanskje kommer overraskende på mange, er at det er mulig å bestille sexleketøy attåt - helt anonymt.

MYE Å VELGE MELLOM: Kondomeriet er bare en av flere leverandører som tilbyr «erotisk take away». Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Folk har blitt vant til å få alt på døra når de vil, om det så er mat fra gatekjøkkenet, gourmet eller glidemiddel.

Det sier pressesjef i Foodora Norge, Mads Blybakken.

Også Bergensavisen har omtalt saken.



FORNØYD MED SALGET: Pressesjef i Foodora Norge, Mads Blybakken. Foto: Ilja C. Hendel

Pressesjefen forteller at dette har blitt svært populært blant kundene.

Det er først det siste året at leveringstjenesten har solgt erotiske produkter.

– Til tider har vi opplevd langt over 100 prosent økning i salget, fra en uke til en annen, sier han.



Dette er dagen flest bestiller sexleketøy



Butikksjef Ruth Paterson tar i mot TV 2 i lageret til Foodora Market i Bergen. Hun har det travelt på jobb i dag. Det nærmer seg nemlig helg.

– Det går mest i glidemiddel og sexleketøy for menn, men vi har noe for enhver smak, sier hun.

POPULÆRT TILBUD: Foodora Market er ikke åpent for «vanlig» handel. Her må du via app for å bestille. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Den ivrige butikksjefen tar oss med videre inn i butikken. Bak vanlige dagligvarer som appelsinjuice, pålegg og jordbærsyltetøy, finner vi de virkelige godsakene.

Er dette en vel bevart hemmelighet?

– Nei, jeg håper da ikke det, ler hun.



– Men man trenger kanskje ikke å få det «rett i fleisen» når en kommer inn her.



HEKTISK: Norsk-irske Ruth Paterson er butikksjef for Foodora Market i Bergen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Bergenserne er ikke alene om å kjenne på lysten før helgen. Men Oslofolket ser ut til å komme de i forkjøpet, skal vi tro salgstallene til Foodora. De kjøper nemlig erotiske produkter allerede på torsdagene.

Også konkurrenten Wolt merker til trykket rundt helgedagene.

– Kundene føler vel på et behov for dessert når helgen kommer. Men så orker de ikke å vente i dagevis på levering fra nettbutikkene. Da kommer de til oss, sier kommunikasjonssjef i Wolt, Christian Kamhaug.

VELKJENT UNIFORM: Christian Kamhaug er pressesjef i Wolt Norge. Foto: Lucyna Pesik/Wolt

Men når søndagen kommer og helgen er på hell, er det andre lyster som melder seg. Det er nemlig da flest bestiller mat fra Wolt.

Erotisk 17. mai-feiring

Foodora ser tydelige forskjeller mellom de tre største byene under høytidene.



– I Oslo er det tydelig Valentines som peker seg ut, mens i Bergen er det påsken som gjelder, forklarer Blybakken.

Topp 10 sexleketøy på landsbasis Just Glide glidemiddel Tenga Bobble Masturbator Rebel Masturbator Cuties Minivibrator, grønn Fleshlight Signature Abella Danger Cuties Minivibrator, rosa Pjur glidemiddel Aqua Durex Pleasure Me kondom The Handy Masturbator Pjur glidemiddel Woman, nude Kilde: Foodora

I Trondheim ser det ut til å være en litt annerledes nasjonaldagsfeiring, da det særlig er rundt 17. mai at trønderne kjøper erotiske produkter.



FESTSTEMTE TRØNDERE: I «bartebyen» er det særlig rundt nasjonaldagen at lysten melder seg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kortreist dildo

I motsetning til konkurrenten, har ikke Wolt et eget lager de henter varene sine fra.

I 2021 startet de opp samarbeidet med Kondomeriet, som et pilotprosjekt. Da de merket at det fantes stor interesse for erotiske produkter, innførte de en ordning der kundene kunne handle fra nærmeste butikk.

Nå selger de alt fra dagligvarer til leker for barn - og voksne.

– Et av prinsippene våre er at det vi leverer skal være kortreist. Så herfra kan jeg love kortreiste dildoer, så vel som kortreist mat, forsikrer Kamhaug.

Måtte bytte til større poser

Leverandørene går langt i å sikre anonymiteten til kundene.



Tilbake i Foodora sitt lager i Bergen, har butikksjef Paterson funnet frem en spennende sak - en såkalt «futuristisk fleshlight», der også mobiltelefonen kan kobles på.

SKAL IKKE STÅ PÅ STØRRELSEN: Denne «fleshlighten» ble litt vel massiv for Foodora. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Denne tok så mye plass at vi måtte bestille større leveringsposer, sier hun oppgitt.

– Men samtidig synes jeg ikke man skal fnise for mye. Det er viktig å tilgjengeliggjøre dette tilbudet, spesielt for de som ikke har muligheten til å gå fysisk til butikken.



VERNER OM KUNDENE: Disse papirposene er det dagligvarer og sexleketøy leveres i. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Og om du skulle lure på om sykkelbudene dømmer deg for det du blir levert, er det bare å tro om igjen.



Vi huker tak i et av de travle sykkelbudene, Ali.

Han forteller om kunder som ber han plassere leveringen på dørmatta.

– Men det har virkelig ingenting å si, for jeg vet ikke selv engang hva jeg har i sekken. Jeg henter den bare ferdigpakket, forklarer budet.



LEVERER GODSAKENE: Ali Abdulbaqi Said jobber som bud for Foodora. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Han synes ikke det er flaut å kjøre rundt med sexleketøy i lasten. For han faller det seg like naturlig som mat fra restaurantene.

Litt spennende er det jo også, innrømmer han.

– Ingen vet om jeg har en burger eller dildo på ryggen, sier han før han sykler avgårde til neste kunde.