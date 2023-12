Ingen parykkstøtte til Oda

Molstad er rammet av den autoimmune hudsykdommen alopecia areata, som fører til helt eller delvis tap av hår på kroppen.

Hun mistet alt håret da hun var 13 år gammel. Parykken gjorde at hun kom seg igjennom en sårbar og vond tid.

– For meg er parykken en protese, den skal erstatte noe som jeg har mistet, fortalte Oda da TV 2 besøkte læreren hjemme i Brumunddal i høst.

LANG KAMP: Oda Nybakken Molstad er tidligere leder av Alopeciaforeningen, og har kjempet for parykkstøtte i mange år. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Inntil du fyller 30 år dekker NAV inntil rundt 50.000 kroner av utgiftene, men så faller støtten dramatisk til drøye 6.000 kroner i året.

For å vise hvilken krise dette er, stilte Oda og rundt 50 andre opp foran Stortinget i november med krav at det blir satt av penger til parykkstøtte også for de over 30 år i statsbudsjettet.

Men de alopecia-rammede ble ikke prioritert i budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp.

Det er likevel fortsatt et håp om at støtten kommer.



– Ja, absolutt, det er det, sier SVs Freddy Andrè Øvstegard, som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomitè.

– Parykk nødvendig

Han vil jobbe for at arbeids- sosialkomitèen legger inn en merknad om parykkstøtte til de over 30 år i behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

– Budskapet deres har kommet veldig tydelig igjennom. Parykken et nødvendig hjelpemiddel i arbeidsliv og skole, som skal erstatte noe du har mistet på grunn av sykdom, sier Øvstegård.



ALVOR: SVs Freddy Andre Øvstegård har tro på at parykkstøtten kan komme på plass gjennom arbeid i stortingskomiteen han leder. Foto: Goran Jorganovich

En ordning kan være på plass i revidert nasjonalbudsjett til våren, hvis Ap og Sp blir med på det, sier han.

– Vi kommer til å foreslå det, og så får vi se om Arbeiderpartiet og Senterpartiet er villige til å støtte det vi foreslår.

Øvstegård viser til at ingenting har skjedd når det gjelder de over 30 år siden kravet om støtte til voksne kom opp i 2016.

– Det er viktig at vi tar det på alvor nå, sier han.

Åpenhet

Molstad synes det er synd at regjeringen ikke har prioritert denne gruppen, men har troen på at et flertall i komiteen kan få gjennomslag.



Demonstrasjonen utenfor Stortinget var ikke forgjeves, understreker hun.

RØRENDE: Oda Nybakken Molstad ble rørt over at mange viste åpenhet og deltok i demonstrasjonen foran Stortinget. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Absolutt ikke. Bare at vi har fått mer åpenhet om sykdommen og at så mange møtte opp er en kjempestor seier for oss. Det er en sykdom som er lite synlig, og som det er kjempefint at blir snakket om.

Det gir økt kunnskap om større forståelse for sykdommen, mener hun.

– Jeg vil tro at flere politikere har fått øynene opp for saken vår, sånn at neste år blir ikke dette et spørsmål engang, da forventer vi en endring.

Brenna taus

TV 2 har forsøkte å få intervju med arbeidsminister Tonje Brenna om parykkstøtte, uten å lykkes.

Statssekretær Tomas Norvoll svarer i stedet.



– Jeg forstår at dette er frustrerende og krevende for de det gjelder, sier han.



MORGENRUTINE: Parykk, tegning av øyenbryn og nye øyenvipper er fast morgenrutine for Oda Nybakken Molstad. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Statssekretæren peker på at stønaden til parykk for første gang på mange år ble prisjustert for 2023.



– Vi har mottatt innspill fra både Alopeciaforeningen og ulike parykkleverandører med forslag til endringer i stønad til parykk for dem over 30 år. Det tar vi med oss i det videre arbeidet, sier Norvoll.



– Det er jo et håp, og må være forpliktende, kommenterer Molstad.