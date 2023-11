Ingen pågrepet etter Moss-skytingen

Saken oppdateres.

Politiet jakter fortsatt en eller flere gjerningspersoner etter skyteepisoden i Moss tirsdag ettermiddag.

– Det er fortsatt ingen pågrepne i saken, og vi har heller foreløpig ikke siktet noen.

Det sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger på en pressekonferanse onsdag.

En svensk statsborger ble skutt flere ganger. Han ble sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader, men er utenfor livsfare.

Ifølge politiet er den skadde mannen i 30-årene kjent for politiet fra før.

Han får behandling på sykehus og er foreløpig ikke avhørt.



Medier: Knyttet til Foxtrot



Det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket er en sentral del i etterforskningen. Det fikk flere medier i Sverige og Norge opplyst tirsdag kveld.



Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte dette onsdag, men mener skytingen er målrettet.

– Politiet er opptatt av å informere om at dette fremstår som en målrettet handling i et kriminelt miljø, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger onsdag.

PRESSEBRIEF: Politiet orienterer om skytingen i Moss. Foto: Sverre Saabye/ TV 2.

Ifølge Expressen skal mannen ha forbindelser til Foxtrot-nettverket og Rawa Mjid, bedre kjent under kallenavnet «Den kurdiske reven».



Øst politidistrikt bekrefter til TV 2 at de har bedt om bistand i etterforskningen fra svensk politi.

– Vi ber om forståelse for at del informasjon må begrenses av hensyn til etterforskningen, sier Finnanger.



Støre: – Dypt urovekkende

I oktober eksploderte en bombe ved et bolighus i Drøbak. Også denne ble knyttet til utenlandske nettverk.

Skytingen i Moss skjedde på området til Mossehallen, og det pågikk aktivitet i hallen da skuddene ble løsnet.

– Det er veldig synd at slike hendelser skjer på et offentlig sted. Det er noe mer alvorlig at det skjer i en idrettshall hvor barn er tilstede, sier politistasjonssjef i Moss, Henning Dalbye.

Under onsdagens spørretime ble statsminister Jonas Gahr Støre utfordret av Frp-leder Sylvi Listhaug.

UROLIG: Statsminister Jonas Gahr Støre i vandrehallen etter den muntlige spørretimen i Stortinget. Listhaug i bakgrunn. Foto: Cornelius Poppe/NTB.

Hun mener at regjeringen må gjøre mer for å bekjempe gjengkriminelle.

– Svenske kriminelle nettverk er etablert i Norge, påsto Listhaug.

Støre svarte at regjeringen tar problemstillingen på alvor.

– Det som skjedde i Moss i går har jeg fulgt nøye. Det er jo også dypt urovekkende at det er skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener, og foreldre er og henter, sa statsministeren.

– Norge kan være et alternativ

Det er Øst politidistrikt som etterforsker skytingen.

Men de har involvert både PST og Kripos.

– PST ble rutinemessig informert om saken. Vi kommer til å bistå Øst politidistrikt hvis det er behov for det, sier pressekontakt Eirik Veum.



Kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due sier Kripos er orientert om saken, men per nå ingen rolle i etterforskningen.

Han legger til at Kripos er bekymret for at svenske kriminelle nettverk skal få et tyngre fotfeste i Norge.

De jobber sammen med politidistriktene for å hindre at det skjer.

– Samtidig ser vi at svensk politis innsats mot kriminelle nettverk, sammen med konfliktnivået mellom de kriminelle i Sverige, kan gjøre at de ser seg om etter andre land å drive sin kriminelle virksomhet, sier Due.

– Norge kan være et alternativ da, og det krever en innsats over tid fra norsk politi for å gjøre det lite attraktivt for internasjonale nettverk å etablere seg her, legger han til.