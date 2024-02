Ingen mistanke om psykose

SPESIELT: Den tiltalte har hatt store vanskar med å vera i retten under hovudforhandlinga. Han har dekka seg til og holdt seg for øyra. Foto: Gustav Kvaal / Rettstegner

Gut (7) utsett for «torturliknande» mishandling

Han meiner han var sjuk. At han ikkje var seg sjølv då sonen vart utsett for grovare og grovare mishandling gjennom tre veker sommaren 2022.

Då ein kamerat kom på besøk og gjorde det forferdelege funnet inne på soverommet, var det over. Politiet gjekk til aksjon.

Gråtkvalt fortalde ein politibetjent om funnet av sjuåringen, fastbunden til ei seng med store skader på heile kroppen.

«Eg veit kvifor dykk er her. Det er fordi eg har vore ein dårleg far», skal den no mishandlingstiltalte mannen sagt etter pågripinga.

Tilrekneleg eller utilrekneleg?

Politibetjenten oppfatta ikkje at dei hadde med ein psykisk ustabil person å gjera.

Etter at krimteknikarar hadde undersøkt 32-åringen, måtte han klarerast for varetektsfengsling på legevakta i Bergen.

Det var ikkje noko då «eller tidligere, som gir grunnlag for å mistenke noen alvorlig psykopatologi. Klarert for varetektsfengsling» står det tørt i journalen.

Hovudtema for mishandlingssaka i Hordaland tingrett er altså ikkje om faren faktisk utførte mishandlinga eller ikkje. Det har han sjølv dokumentert gjennom hundrevis av bilete på telefonen.

Spørsmålet er om han kan dømmast til fengsel eller må overførast til tvungent psykisk helsevern.

– Vi er styrka i vår vurdering om at det ikkje er mistanke om psykoseliding hjå han, samanfatta psykologspesialist Ida Øverdal Stafsnes.

Då hadde ho og sakkunnig-kollega Andreas Georg Kjerstad gått gjennom tidlegare erklæringar etter fleire møter og observasjonar av mannen hausten 2022 og vinteren 2023.

SAKKUNNIG: Psykologspesialist Ida Stafsnes er ein av dei to rettspsykiatriske sakkunnige i saken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

«Simulant»

Den tiltalte har denne veka blitt trilla inn og ut av rettssalen, sittande i ein rullestol. I fanget har han hatt ein stor mjølkekartong.



Under forhandlingane har han vogga att og fram med overkroppen. Slått seg til hovudet.

Heile tida med ansiktet heilt dekka over av eit kvitt klede. Så fekk han etter kvart øyreklokker med støyreduksjon.

Han vil ikkje sjå eller høyre. Torsdag hadde han fått nok. Etter tre høglydte og dramatiske anfall slapp han å følge meir av rettssaka mot han.

– Vi oppfattar det som eit tilgjort anfall, sa ein av dei to sakkunnige til dommarane.

Rettspsykiatriske sakkunnige som vurderte om mannen kunne møta i retten, konkluderte nyleg at han er ein «simulant». Altså ein person som med vilje lèt som han har ein sjukdom, utan å ha det.

Sakkunnige: – Personlegdomsforstyrring

Dei to sakkunnige har altså gjort fleire vurderingar av mannen. Det har ikkje alltid vore like lett. Etter ei stund ville han ikkje snakke meir med dei.

Under rettssaka har dei fått sett meldingane mannen har skrive til seg sjølv på WhatsApp, søkehistorikk frå Google Translate som viser kommunikasjonen med sonen og meldingar sendt til kompisar.

Alt dette er nytt for dei. Likevel rokkar det ikkje ved vurderinga deira.

Dei meiner mannen kan ha ein personlegdomsforstyrring, men at han ikkje var psykotisk under handlingane.

– Det er mange som har undersøkt og sett han, i tillegg til oss. Ein har ikkje funne noko klar og tydeleg psykotisk liding. Ingen har trudd det heller. Vi føler vi kan utelukke det med all sikkerheit, sa psykiater Andreas Georg Kjerstad.

«KORLEIS KAN VI FORKLARE DETTE»: Tingrettsdommar Johan Eggen stilte spørsmål til dei rettspsykiatriske sakkunnige. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Spurte om det «alle lurer på»

Tingrettsdommar Johan Eggen stilte likevel spørsmål ved kva som då kunne vera forklaringa på den svært grove og «torturliknande» mishandlinga som guten har vore utsett for.

– Dei som har lest om denne saka i media og kanskje diskuterer med kvarandre «korleis kan ein person gjere noko sånt, viss det ikkje er noko som skurrar ein eller anna stad». Korleis forklarer vi dette?, spurte Eggen.

– Ein kan ikkje alltid forklare menneskeleg åtferd med ein diagnose, svara Kjerstad.



Stafsnes la til at menneske med personlegdomsforstyrring kan gjere ting utan å tenke over det, om dei er redde eller stressa.

– Ein kan føle at ein mistar kontrollen og vera usikker på kva ein har gjort. Men det trenger ikkje bety at ein har vore psykotisk, utdjupa Stafsnes.

Forsvarar Ahmed Taha var svært oppteken av om mannens bruk av kokain, amfetamin og alkohol i same tidsperiode kan ha vore psykoseutløysande.



Kjerstad svara at rusbruk kan spele ei rolle i omfanget av handlingane. Til dømes at impulskontrollen går ned. Men han var fleire gongar tydeleg på at dei ikkje kunne meine noko om rusbruken var psykoseutløysande.

Bergensdialekt etter ni månader



Det siste avhøyret av guten vart gjort i april 2023. Då var det gått rundt ni månadar sidan han vart funnen. Apatisk, hardt skadd og fastbunden i ei seng.

Men på kav bergensk legg guten ut om kva han har gjort på dei siste dagane. Han har både tonefallet og skarre r-en som ein innfødd bergensar.

Språkferdigheitene er imponerande.

– Det er moro å høyre at du snakkar så godt norsk, seier avhøyraren med eit stort smil.

Rettssaka har avdekka ein far som var svært misnøgd med at guten ikkje kunne arabisk. Sengevæting var også ein triggar for vald. Guten vart straffa om han til dømes ikkje skreiv arabiske bokstavar riktig.

– Eg var litt redd. Eg gjorde alltid feil og då slo han, seier han forsiktig om korleis han blei slått med ein straumkabel.

VURDERER FORVARING: Statsadvokat Asbjørn Onarheim har varsla at det kan kome påstand om forvaringsstraff for den tiltalte 32-åringen. Prosedyrane startar på tirsdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Forbausa

Han kom aleine til Norge 30. juni 2022. 7. august 2022 vart han boren ut av ei leilegheit med «torturliknande» skader på kroppen.

I dag bur han hjå fosterfamilie. Han sovnar trygt på kveldane og seier han trivest godt.

– Vi er forbausa over at det har gått så bra. Det er veldig rørande. Men han har arr på sjela, utfordringar vil dukke opp og han har jamleg kontakt med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) for oppfølging, fortalde ein barnevernstilsett i retten torsdag.

Faren risikerer 15 års fengsel for grov mishandling. Påtalemakta har varsla at det kan bli aktuelt å be om forvaring.

Tysdag blir rettssaka avslutta med prosedyrar frå statsadvokat, forsvarar og bistandsadvokat.

Det er tingrettsdommar Johan Eggen og dei to meddommarane som skal avgjera om mannen kan straffast med fengsel eller ikkje.