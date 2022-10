Ingen klare bevis for ulovlig droneaktivitet

Politiets analyse av et stort antall bilder og videoer, avhør av vitner samt analyse av skipstrafikk, har så langt ikke ført til gjennombrudd i etterforskningen.

Politiet kan dermed ikke fastslå at det har vært ulovlig droneaktivitet i tilknytning til norske oljeplattformer.

Etterforskningen har nå pågått i flere uker.

Krevende etterforskning

– Primært kontrollerer vi opplysninger for å få verifisert og avklart om det er en drone som er observert og hvorvidt en dronepilot kan ha begått et straffbart forhold ved å krenke petroleumsloven, sier Amund Revheim, som er leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Han erkjenner at etterforskningen er krevende.

– Man skal avklare hvorvidt det er en drone som er observert og hvorvidt dronen, eller dronepiloten som har operert dronen, har krenket avstandsbegrensningen på 500 meter.

Tilgang til åsted er krevende og det er juridiske utfordringer fordi det i utgangspunktet er lovlig å operere en drone i internasjonalt farvann.

– Det er kun innenfor en 500 meter sone at norske myndigheter har jurisdiksjon. Å fly en drone i internasjonalt farvann over åpent hav det kan i utgangspunktet hvem som helst gjør så lenge de ikke er utsetter noen andre for fare, sier Revheim.

OLJEPLATTFORM: Den norske oljeplattformen Sleipner B. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mangler klare bevis

Det er ikke usannsynlig at sakene som etterforskes, ut fra de bevisene som nå foreligger, blir henlagt som intet straffbare forhold.

– Vi er fremdeles på et tidlig stadie i etterforskingen, men ja, sakene vil på et tidspunkt blir henlagt dersom det videre arbeidet ikke peker oss i en bestemt retning, bekrefter Revheim.

Etter det TV 2 forstår sitter ikke politiet i dag med et klart video- og eller bildebevis som med sikkerhet kan fastslå at en drone har operert innenfor 500 meters grensen som omkranser plattformer på norsk sokkel.

Ikke spor etter fartøy

En teori er at droner kan være styrt fra fiskefartøy eller forskningsskip som har operert i områder rundt plattformene. Dersom politiet finner et mistenkelig bevegelsesmønster knyttet til et eller flere fartøy, kan det åpne for etterforskning.

Politiet har derfor kjørt en såkalt backtrack på skipstrafikken i de aktuelle områdene. Det er data over skipstrafikk via ulike kilder som Marine Traffic. Det er mulig å gå tilbake i tid, slik at en kan følge bevegelsesmønsteret til ulike fartøy.

MARINE TRAFFIC: Et øyeblikksbilde som viser aktivitet og fartøyer som blant annet opererer utenfor kysten av Norge.

Det spekuleres i at det er russere som står bak ulovlig droneaktivitet i Nordsjøen.

– Så langt i etterforskningen er det ikke noe som peker i en spesiell retning, bekrefter Revheim.

– Vi har per i dag ikke funnet noen mønster eller noe som tilsier at vi skal starte etterforskning mot enkeltpersoner, eller skip. Amund Revheim, seksjonsleder Sør-Vest politidistrikt.

– Kan det være at man i stor grad nå observere ting som ikke nødvendigvis er droner og at det blir litt som å rope «ulv ulv»?

– Ja, det kan minne om en slags ubåtjakt på 80-tallet, samtykker Revheim.

– Samtidig er vi veldig glade for alle tips og meldinger om observasjoner som kommer inn. Vi er helt avhengige av publikums bidrag i disse sakene, fortsetter han.

Ingen hendelser før 2022

Sør-Vest politidistrikt hadde ikke registrert tilsvarende observasjoner eller hendelser før 2022.

Revheim er heller ikke kjent med at det før 2022 er gjort observasjoner i forbindelse med de landbaserte gass- og olje anleggene som ligger inn under Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har bedt selskapene som opererer offshore om å oppfordre egne ansatte til å være årvåkne og om mulig også dokumentere eventuelle observasjoner på best mulig måte, primært gjennom videobilder.

Sør-Vest politidistrikt har fått en betydelig mengde bildemateriale og videoopptak.

PÅ VAKT: Kystvakta KV Jarl utenfor plattformen Sleipner B. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fly og himmellegemer

– Men mye er tatt på lang avstand og det er et krevende analyseprosjekt i seg selv. Politiet har et eget delprosjekt knyttet til analyse av video og bilde hvor de også benytter seg av ekspertise for å identifisere objekter.

– Har dere fått inn noen som åpenbart viser en drone eller sitter dere ikke med noe håndfast i dag?

– Jeg kan si at vi har fått inn et betydelig antall meldinger og observasjoner. Et flertall av disse observasjonene mener vi det ikke er grunnlag for å etterforsker videre, enten fordi at det er åpenbart at det ikke er innenfor 500 meter grensen eller fordi vi har fått verifisert i ganske sikker grad at dette er andre ting enn droner.

- Hva er det da?

– Mange av observasjonene, også enkelte som er festet til film eller bile, har vi i våre undersøkelser kunnet si har andre forklaringer. Disse har vært både fly, fartøy, refleksjoner av lys og himmellegemer.

TIL HAVS: Valhallfeltet i Nordsjøen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han sier dette er naturlig fordi det er vanskelig å identifisere en drone på lang avstand.

– Men noen meldinger mener vi det er grunnlag for å etterforske videre.

– Hvordan er det å etterforske saker flere dager etter mulige hendelser når såkalte spor er “kalde”?

– Det er krevende. Vi har et naturlig tidstap når vi starter etterforskningen. Det er også utfordringer knyttet til deteksjon av droner i sanntid. Å faktisk vite om en drone krenker 500 meter grensen er i seg selv krevende, sier Revheim.

Revheim opplyser til TV 2 at det både er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse knyttet til etterforskningen.

– I tillegg har vi jevnlig kontakt med og får bidrag fra både andre politidistrikter, særorgan og tilsynsmyndigheter.

MOTLYS: Oljeplattformen Sleipner B. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Alarmen gikk

I september slo Equinor alarm og meldte fra til politiet om droneaktivitet rundt flere offshoreinstallasjoner i Nordsjøen.

I løpet av noen uker har en rekke selskaper og ansatte tilknyttet ulike offshoreinstallasjoner varslet om en rekke uidentifiserte droner ved olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen.

Riksadvokaten har gitt Sør-Vest politidistirkt ansvaret for å lede etterforskningen.

De har mottatt et betydelig antall tips i form av bilder, videoer og muntlige forklaringer. Politiet og Forsvaret samarbeider nå om etterforskningen.

– Det er gjennomført over 30 vitneavhør. Flere av disse vitnene har gjort observasjoner på tilnærmet samme sted i samme tidsrom.