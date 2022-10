Ingen i Bergen peiker på Høgre

Etter at byrådsleiar i Bergen, Roger Valhammer, trakk seg fredag kveld, spør fleire seg om det kan vere klart for eit comeback i byrådskontora for Høgre. Men det ser høgst usannsynlig ut.

SLIT: Høgre slit med å finne støtte blant dei andre partia i Bergen for å danne eit byråd, etter at det Ap-styrte byrådet med Roger Valhammer i spissen trakk seg fredag kveld. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Fredag meldte byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) at han går av, etter at det vart klart det ville bli fremja eit mistillitsforslag mot byrådet i bystyret.

Måndag vart gruppeleiarar og medlem i utvalet for fullmakter og politisk styringssystem kalla inn til møte med ordførar Rune Bakervik (Ap).

Der blei det klart at Bakervik ikkje vil vere den som leiar prosessen vidare med å peike ut ein ny byrådsleiarkandidat.

Han vil nemlig ikkje avkrefte at han er aktuell som byens nye byrådsleiar.

Det ser ut til å lukke dørene for eit mogleg comeback for Høgre.

«Stolleiksbyrådet»

Cesilie Tveit i Folkets parti reagera på det ho meiner nærast har blitt ein stolleik i byrådet i Bergen.

– Når eg ser på alle som har blitt skifta ut i byrådet, so begynner eg å lure på om Bergen er eigna til å ha parlamentarisme som styringsform.

Tveit reagerar også på at ordførar Rune Bakervik no vurdera å stille som byrådsleiar.

Men gruppeleiaren vil ikkje seie noko om kven Folkets parti kjem til å peike på av Arbeiderpartiet eller Høgre når det skal takast ei avgjersle rundt eit nytt byråd – berre eit knapt år før neste lokalval.

– Vi har sagt at vi kan støtte både eit Ap-byråd og eit Høgre-byråd, og vi kjem til å ta diskusjonen internt i partiet i løpet av denne veka, seier ho til TV 2.

Heller ikkje gruppeleiar i Fremskrittspartiet, Marte Mongstad, vil uttale seg om i kva retning partiet vil orientere seg.

Gruppeleiar i Frp, Marte Monstad. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Eg har ikkje so mykje meir å melde enn at vi i løpet av neste veke skal gjere våre sonderingar før vi møter varaordfører Engø over haustferien.

Ho legg til at dersom Folkets parti ikkje kan plasserast på høgresida, «so ser det svakt ut for eit Høgre-byråd.»

– Situasjonen er uoversiktlig, og det er stor usikkerheit rundt kven som vil peike kor. Utover det kan eg ikkje seie noko anna om kven Frp vil peike på, enn at eg vil ta diskusjonen internt i mitt parti først, seier Monstad.

Høgre har ikkje trua

Høgres eigen byrådsleiarkandidat til lokalvalet neste år, Christine Meyer, er sjølv skeptisk til om Høgre kan klare å danne byråd i denne omgang.

– Det handler om den parlamentariske situasjonen i Bergen akkurat no. Det er vanskeleg å sjå for seg at Høgre får eit fleirtal bak seg og kan danne eit nytt byråd.

Likevel vil ho stå klar til å kapre makta i Bergen – ei makt partiet ikkje har hatt sidan dei tapte valet i 2015.

Byrådsleiarkandidat for Høgre, Christine Meyer, har ikkje tru på at partiet vil klare å finne nok støtte til å danne byråd i Bergen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Høgre er eit styringsparti. Får vi spørsmål om å danne byråd, skal vi gjere vårt beste. Men eg må skru ned forventningane til om vi klarer det, for det er ein krevjande situasjon.

Eit av partia som ynskjer å gjere sitt for å unngå at Meyer kan innta byrådsleiarkontoret, er SV.

Gruppeleiar for partiet, Mikkel Grüner, er klar på at sjølv om dei var med på å felle det Ap-styrte byrådet, so kjem dei ikkje til å støtte Høgre i å ta over makta.

– Vi har aldri støtta Høgre, og vi kjem aldri til å støtte Høgre.

Han meiner at SV vil fungere som ein garantist for å få inn eit nytt Ap-styrt byråd. Kanskje med Rune Bakervik i spissen.

– Når det gjeld kven Ap ynskjer å utpeike som sin byrådsleiarkandidat, so er det ei avgjersle som ligg til dei. For vår del kjem vi uansett til å peike på ein byrådsleiar frå Arbeiderpartiet.

Opner for fleire endringar

Grüner vil heller ikkje utelukke at det kan vere mogleg for dei å gå inn i eit nytt byråd, dersom Arbeiderpartiet skulle ønskje det.

– Vi har tidlegare i perioden sagt at vi er opne for å ta byrådsmakt, men ikkje for ein kvar pris. Premisset må vere at vi faktisk får igjennom SV-politikk, seier han.

Hans drøym er å kunne få på plass eit byråd som strekk seg lengre mot venstresida enn dagens byråd gjere.

– Vårt føretrukne byråd er eit byråd beståande av Ap, MDG, SV og Raudt.

For KrF sin del er hovedprioriteten å finne eit byråd som kan styre byen fram mot neste val.

– Vi vil ha eit alternativ som er levedyktig. For vår del er det viktig å unngå å få ein stolleik. Etter slik eg ser det so kan vi få eit tydeligare svar inn mot byrjinga av neste veke, seier gruppeleiar for KrF, Håkon Pettersen.

Partiet gjekk sjølv ut frå byrådet på seinsommaren i år. Dei vil ikkje lukke nokre dører for fortsettelsen og er klare for å snakke med partia i Bergen den neste veka.

– Vi skal i kveld ha eit møte og skal dei komande dagane møte dei andre partia i Bergen for å få avklaringar om kva som kan vere aktuelle løysinger.