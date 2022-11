Ingen har sett Vassbakk der Tengs forsvant

Et enormt puslespill er lagt for å finne ut hvem som var i Kopervik den natten Birgitte Tengs (17) ble drept, men etterforskerne finner ikke Johny Vassbakk (52).

Dag Uppheim, etterforskningsleder på Cold Case-enheten i Kripos, vitnet i retten mandag.

Hans oppfatning er at de digitale sporene i liten grad er egnet til å fastslå hvem som beveget seg hvor om kvelden 5. mai og natt til 6. mai.

– Det var en helt annen tid med mindre sporbarhet enn i dag, sier Uppheim.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Dag Uppheim er etterforskningsleder på Cold Case-enheten til Kripos. Mandag vitnet han i Tengs-saken i Haugesund. Foto: Heiko Junge / NTB

Flere tusen avhør – har ikke sett Vassbakk

Politiet har likevel saumfart kassaruller, videoovervåkning, minibank-uttak og trafikkdata. Basert på informasjon de fikk herfra, ble en rekke personer avhørt.

Drapstiltalte Johny Vassbakk sier at han kjørte fra sitt hjem i Skudeneshavn til Haugesund og hjem igjen drapskvelden.

Han nekter for å ha vært i Kopervik, det siste stedet Tengs ble sett, den aktuelle kvelden.

SIST SETT: Birgitte Tengs var i gågata i Kopervik kvelden før hun ble drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

I rundspørringer har politiet snakket med 1500 mennesker. Det er gjennomført 2350 vitneavhør i saken.

Ingen av vitnene har sett Vassbakk i Kopervik den aktuelle natten.

– Han er ikke navngitt av noen av vitnene, bekrefter Uppheim.

En polititeori er at Tengs ble plukket opp av gjerningsmannen i en bil i Kopervik og at hun ble fraktet til stedet der drapet skjedde seks kilometer unna, like ved hennes hjem.

Ingen informasjon fra Haugesnd

Uppheim forteller at det ikke er innhentet opplysninger fra Haugesund den aktuelle natten.

Det gjelder for eksempel kvitteringer fra bowlinghaller, kinosaler eller spisesteder der Vassbakk kan ha vært.

– Jeg skulle gjerne hatt all relevant informasjon som er egnet til å plassere Vassbakk den aktuelle kvelden, sier Uppheim.

Politiet vet at 52-åringen tok ut penger i en minibank i Åkra eller Skudeneshavn på Karmøy den 4. mai.

GIR FÅ SVAR: Politiet har lett gjennom oversikter over kontaktuttak i ulike minibanker i tiden før og etter drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

De vet også at han tok ut 2000 kroner i Haugesund den 6. mai, men dette sier fint lite om hvor han befant seg da Tengs ble drept 5. mai.

Det ble også samlet inn videoovervåkning i drapsetterforskningen i 1995, men det gikk ikke helt som planlagt.

Video fra feil dag

Da Kripos i 2017 skulle digitalisere gamle opptak, fant de en video fra Esso på Avaldsnes. Minst ett mener at Tengs var innom her noen timer før hun ble drept.

TILTALT: Johny Vassbakk vitnet i retten i forrige uke. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

Da viste det seg at den innhentede videoen, etter all sannsynlighet, er fra feil dag, ifølge Uppheim.

Vassbakks forsvarer, Stian Bråstein, spør om politiet i sin tid gikk gjennom videoen. Hans inntrykk er at det ikke finnes rapporter i dokumentene som tyder på det.

– Jeg kan ikke huske å ha sett noe slikt i sakens dokumenter, men jeg har ikke lett med lykt og lupe, sier etterforskningslederen.

Dårlig kvalitet

Det er også gjennomgått video fra andre steder den aktuelle kvelden, men de fleste opptakene er av så dårlig kvalitet at de ikke er egnet til å si stort.

Det eneste stedet videokvaliteten er brukbar, er fra en minibank som var ute av drift flere timer den aktuelle kvelden.

Politiet fikk tips om Vassbakk noen dager etter drapet, men det tok syv måneder før han ble avhørt i saken.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte ikke har alibi drapsnatten, men dette vil bli et stridsspørsmål i saken.

Det viktigste beviset til aktoratet er et YDNA-funn fra Vassbakk på Tengs' strømpebukse.

Flere vitner

Denne uken skal retten få belyst saken fra flere vitner som på den ene eller andre måten har tilknytning til den.

Både venner av offeret, tiltaltes mor, bonden som fant henne drept og politifolkene som var først på åstedet, skal innta vitneboksen.

Selv om sakens faktum er godt dokumentert i offentligheten og gjennom tidligere rettssaker, følger retten prinsippet om at saken skal opplyses som om retten i teorien får den presentert for første gang.

Det er satt av minst åtte uker til rettssaken, som går i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.