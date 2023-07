Brukere rister på hodet:

«Ingen» har hørt om nytt lovpålagt rustilbud til 100 millioner kroner

TV 2 var med Uteseksjonen på patrulje i Oslo sentrum. Rusavhengige og brukere er glade for hjelpen de får fra miljøarbeiderne ute i felt. Men et år etter at alle landets kommuner etablerte såkalte Rådgivende enheter for russaker, har kun tre personer i Oslo blitt henvist dit.