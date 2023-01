– Ingen grunn til at pengene skal stå et annet sted

Nytt år, og ny mulighet for de under 34 år til å fylle opp 27.500 kroner på en BSU-konto.

BSU-ordningen har som formål å hjelpe unge inn på boligmarkedet, men i år er ikke fordelene like gode som de var.

I budsjettforliket mellom regjeringen og SV ble det vedtatt at skattefradraget blir senket fra 20 til 10 prosent.

Det vil si at du får halvparten så mye igjen på skatten om du fyller BSU-en og tjener mer enn 87.000.

Fra i år får du dermed kun 2750 kroner i skattefradag hvis du fyller kontoen. Tidligere hadde det vært 5500 kroner.

Dette er en BSU-konto Maksimal innbetaling er 300.000 kroner, 27.500 i året.

Har du en inntekt, får du 10 prosent av det du har puttet inn på BSU i skattelette.

Spareformen har bankenes beste sparerente.

Det gjelder for deg under 34 år.

Man kan ta pengene ut igjen hele året frem til 1. januar. Da låses pengene på konto.

Pengene på BSU-kontoen må brukes på egen bolig. Se alle reglene hos Skatteetaten.

– Alt inn i Januar

Forbrukerøkonom Espen Østvold Rølla i forbrukerøkonom.no mener det kan være lurt å sette av et fast beløp hver måned for å fylle opp BSU-kontoen i løpet av året.

ALT INN: Forbrukerøkonom Espen Østvold Rølla mener man bør fylle opp BSU-kontoen med en gang om man kan. Foto: Torstein Ihle

– Har du derimot pengene klare, så vil du opptjene renter fra januar og bør da sette alt inn i januar, skriver han til TV 2.

Bankene har gode renter for å ha pengene i en BSU-konto. Det vil si at pengene vokser mer inne på en BSU-konto, sammenlignet med å ha de samme pengene på sparekontoen.

– Så har du pengene, er det ingen grunn til at de skal stå et annet sted, skriver forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.

RISIKO: Magne Gundersen i Sparebank 1 mener BSU er sikrere og lurere enn alternativene. Foto: Gorm Kallestad

Han mener man kan gå på en smell om man putter pengene i fond istedenfor å sette de på BSU.

– Grunnen er høy rente, sikker plassering og skattefradraget. Du kan i perioder få bedre avkastning i fond, men usikkerheten er så mye større at jeg ikke anbefaler det. Det er jo dumt om fondet ditt har falt mye akkurat når du trenger pengene til boligkjøp.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er enig.

– Som hovedregel vil jeg likevel si at dersom du er ung og står uten bolig bør du sette pengene på BSU fremfor inn i aksjemarkedet.

ENBEFALER: Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske Bank, mener også at BSU er smart for mange. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Ufattelig synd

Finans Norge er blant de som har reagert på de nye prosentene for skattefradrag.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, skriver til TV 2 at det fortsatt er lurt å spare penger i BSU.

SYND: Informasjonsdirektør i Finans Norge mener det er synd at fordelene med BSU er dårligere. Foto: CF-Wesenberg

Han mener kombinasjonen av en høy rente fordi pengene er bundet over tid og et skattefradrag, gjør at den som sparer ikke finner andre spareordninger med like god avkastning uten risiko.

– Men det er ufattelig synd og vanskelig å forstå at regjeringen angriper ungdommen gjennom å redusere verdien av BSU-ordningen. Regjeringen burde prioritere de unge.

Statssekretær Lars Vangen fra Senterpartiet har tidligere svart at BSU-ordningen fortsatt vil være gunstig for de som sparer i den.

– Men innenfor et stramt budsjett må vi prioritere, og i budsjettforliket prioriterer vi flere andre tiltak som særskilt gjelder ungdom, blant annet økt frikortgrense, økt studiestøtte og halv pris hos tannlegen for de som er mellom 23 og 26 år, sa Vangen til Rogalands Avis.

