– Ingen forteller oss noe

28-åringen trodde han skulle hjem. Et halvt år senere døde han i fengsel.

Artan Zymberi fra Haugesund etterlater seg tre barn.

For to år siden ble han pågrepet på vei inn i Serbia fra Kosovo. Grensevaktene mente han hadde innført narkotika.

Artan beskrives som en humørfylt 28-åring som alltid var i bevegelse. Lidenskapen var å kjøre og mekke på sin egen BMW. De siste årene av livet hans, ønsket han å legge en trøblete fortid bak seg og fokusere på å være en god far.

SULTET: Artan veide ifølge familien mindre enn 50 kilo før sin død. Hans mor Hasna (t.v.) og søsteren Dardane (t.h.) leter fremdeles etter svar på hva som skjedde. Foto: Thomas Mortveit

Familien mener han ble tatt med tabletter til eget bruk, som var lovlige i Kosovo. Artan ble uansett dømt til fengsel i april 2021. Tre år og åtte måneder, langt hjemmefra.

Varslet om vold

Familien hans reiste fra Norge og besøkte Artan flere ganger i fengselet i Serbia. Første gang var han som vanlig, forteller pappa, Safet Zymberi.

Gradvis skal Artan ha fremstått mer paranoid og nervøs. Han var redd for å snakke, kikket seg over skulderen. Han raste ned i vekt, og den høyreiste og en gang kraftige karen skal ifølge familien ha veid under 50 kilo før han døde.

– Han var ikke lenger den samme personen, sier faren.

Artan skal flere ganger ha sagt han ble mishandlet og utsatt for vold i fengselet.

FAR: Artan med sin yngste datter, Aurelia. Hun er i dag to og et halvt år gammel. Foto: Privat

TV 2 er kjent med at den norske ambassaden i Beograd ved minst én anledning ble varslet om at Artan mente å ha blitt utsatt for vold. De kjente også til at Artan gikk ned i vekt, fremsto forvirret og slet med å kommunisere.

Ambassaden skal ha fått en bekymringsmelding fra fengselet om Artans helsetilstand.

Utenriksdepartementet (UD) påpeker at det er vertslandet som har ansvar for insattes helse og sikkerhet.

– Både soningsforhold og medisinsk oppfølging av fengslede nordmenn i utlandet kan ofte være svært forskjellig fra norsk standard, skriver Lars Gjemble, pressekontakt i UD.

Skulle utleveres til Norge

Familien tror han ble mishandlet og plaget i fengselet grunnet sin kosovoalbanske bakgrunn. De var derfor lettet da de trodde sønnen skulle få komme hjem.

En serbisk domstol godkjente 13. mai 2022 at Artan kunne bli utlevert til Norge for soning. Serbia hørte aldri noe tilbake fra Norge.

Et halvt år senere, en november morgen, ble Artan ble funnet livløs i sin seng på sykestua i fengselet. Faren hans hentet ham i kiste like før jul.

Artans Serbiske advokat, Slavisa Vukosavljević, sier han informerte norske myndigheter og Artans daværende norske advokat om overføringsprosessen.

– Det ser dessverre ut til at den langsomme byråkratiske prosessen førte til at avdøde Artans overføring ble forsinket, skriver han i en epost til TV 2.

HJEM: Sammen med et begravelsesbyrå reiste Artans far ned til Serbia og hentet sønnen. Foto: Privat

Kriminalomsorgen i Norge uttaler seg ikke om overføringen av Artan, og begrunner det med taushetsplikt. På generelt grunnlag skriver de at man som hovedregel ønsker at norske borgere får gjennomføre straff i Norge.

Får ikke vite

Artan nektet å spise, samarbeide og å ta i mot behandling, skriver Serbias justisdepartement videre til TV 2.

Serbiske myndigheter skriver at han under soning mottok behandling for en sykdom, men familien er uvitende om hva slags sykdom dette var.

Dødsårsaken oppgis å være komplikasjoner som følge av manglende ernæring og en stressreaksjon. Obduksjonen i Serbia skal ha vist perforering av magesår, noe som kan være dødelig.

Tilbake sitter etterlatte og lurer på hva som skjedde. De ønsker svar på om han ble mishandlet, hvordan en ung mann kunne ende opp med å dø i fengsel, og hvorfor han aldri ble utlevert til Norge.

BER OM SVAR: – Ingen forteller oss hva som har skjedd, sier Artans mor, Hasna. Foto: Thomas Mortveit

Familien har blitt nektet innsyn i flere dokumenter i saken, noe norske myndigheter begrunner med taushetsplikt.

Familien sier også at de ved to anledninger ikke fikk besøke Artan i fengselet. Dette avviser Serbias justisdepartement overfor TV 2 som «ondsinnede og oppdiktede påstander».

– Gråter

Artan ble gravlagt på Udland gravplass i Haugesund 16. desember. Hans mor, Hasna Zymberi, besøker graven daglig.

– Jeg gråter hver eneste dag. Det er så urettferdig det som har skjedd med min Artan, sier hun.

For familien er det vanskelig å akseptere at han er død. De kjemper for å finne svar og få ro til å sørge.

– Vi bruker så mye tid på å finne ut hva som har skjedd. Ingen hjelper oss, ingen forteller oss noe, sier moren.

SORG: Familien kjemper for å vite hva som gikk galt da Artan døde. Bare da kan familien få ro i sorgen, forteller hans søster Dardane Zymberi (t.v.). Moren Hasna (t.h.) besøker graven hver dag. Foto: Thomas Mortveit

Familien føler seg sviktet av norske myndigheter. De er overbevist om at Artan ble nedprioritert på grunn av sin kosovoalbanske opprinnelse.

– Han heter ikke «John Pedersen». Han heter Artan Zymberi. Det er forskjellen, sier Hasna.

Afrim Taraku, som bistår familien juridisk, mener norske myndigheter skulle grepet inn da de ble ble gjort kjent med Artans situasjon i fengselet. Han mener Artan sonet under uverdige forhold og kan ha blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene.

UD skriver at oppfølgingen av Artans sak har vært høyt prioritert, og at diskriminering ikke skal forekomme. De jobber for størst mulig grad likebehandling i sammenlignbare konsulære saker, skriver pressekontakt Lars Gjemble.

– Det kan tidvis være stor avstand mellom forventningene til hva norske myndigheter skal kunne bistå norske borgere med i utlandet, og den bistanden som faktisk kan tilbys, skriver Gjemble.

TV 2 har ikke fått svar på hvorfor Artan aldri ble begjært utlevert av Norge. UD brukte mer enn én måned på å besvare TV 2s begjæring om innsyn i saksdokumentene, som de avslo.

Påstått drap

I Kosovo har det rast i nettaviser og sosiale medier etter dødsfallet.

Kosovoalbanere og serbere har historikk med konflikter. I dag er forholdet mellom Serbia og Kosovo særlig spent.

Under ser man fansen til basketballaget Vëllaznimi før en kamp i toppdivisjonen i Kosovo. De hyller Artan med et banner, hvis tekst kan oversettes: «Hvil i fred, Artan Zymberi. Blodet vil gjengjeldes.»

Artan Zymberis død har skapt raseri i Kosovo. Dette banneret ble rullet ut før en basketballkamp i Kosovo få dager etter hans død. Foto: Skjermdump, Facebook / Ultras Albania

Natt til 21. november brøt det ut brann i fengselet i Sremska Mitrovica, der Artan sonet. Totalt fire vakter og to fanger ble skadet, meldte blant andre den serbiske avisen Kurir.

Det ble ikke meldt om dødsfall.

Medier i Kosovo spekulerer i om noen drepte Artan under dekke av brannen, på grunn av hans tatoveringer med albanske nasjonalsymboler. Serbiske myndigheter avviser dette.

Familien har bedt om at sønnen obduseres i Norge. Endelig obduksjon er ikke klar, men familien skal ha fått beskjed om at foreløpige funn tyder på at Artan døde av nevnte magesår.

BEGRAVELSEN: Artan ble begravd på Udland gravplass 16. desember. Han var svært knyttet til sin kosovoalbanske bakgrunn. Foto: Privat

Serbias justisdepartement skriver at Artan fikk god og veldokumentert helsehjelp under soningen. Alle som soner i Serbia har samme lovpålagte rettigheter, uten unntak og uansett tilhørighet, skriver de.

– Vi avviser herved alle løgner som spres av enkeltpersoner gjennom sosiale medier om denne saken, med sikte på å opprøre familien til den avdøde, andre domfelte og allmennheten.