TV 2-kartlegging av russelåter:

«Jeg trenger bare grønt, brunt, hvitt og no sprit. Jeg banger både bitches med aids eller hiv»

«Oppå pikken min, hun sitter i spagaten. Spiser fitten huns og takker hun for maten»

Slik lyder tekstene i noen av årets russelåter.

TV 2 har hørt igjennom 51 tilfeldige russelåter fra forskjellige topplister. Av 51 russelåter har 49 av russelåtene referanse til enten dop, alkohol eller degraderende språk om jenter.

Dette er russelåter som er tilknyttet årets russefeiring. For mange russegrupper er det vanlig å bestille eller lage egne russelåter til feiringen.

– Våre tekster er en overdrivelse. Det er humoristisk. Folk skal skjønne at det er kødd, sier russeartisten Unzkap.

Lager det kundene etterspør

TV 2 ringer russeartistene Unzkap og Booty Minister mens de forbereder deres nye låt «Kokainknekk». Artistene, som begge er anonyme artister, har holdt på med russemusikk siden de selv var russ i 2021.



– Vi lager russemusikk på gøy. Vi tenker ikke så mye på innholdet i tekstene så lenge beaten, melodien og refrenget er bra, sier Booty Minister, og legger til at de ikke oppfordrer andre til å gjøre som de synger om.



RUSSEARTISTER: Booty Minister til venstre og Unzkap til høyre. Begge er anonyme artister, men TV 2 kjenner til identiteten deres. Foto: Privat

Unzkap trekker frem at de lager det kunden ønsker - uansett om det er sex eller dop de vil ha med i sangene.

– Vi skriver det kunden etterspør, sier Booty Minister.

«Kjøpte fire thaihorer, free shipping»

«Jeg fant en bitch på Hollendergaten. Hun har sikkert pult halve velferdsstaten»



«Har så mye drugs, skulle tro eg var en kingpin. Kjøpte fire thaihorer, free shipping»



Denne teksten kommer fra en av låtene til russeartistene. Selv mener de sangene ikke påvirker russen negativt.

– Er man oppegående nok, skjønner man at å gjøre de tingene vi synger om ikke er bra. Det er overdrivelse deluxe. Ingen bestiller «thaihorer» samme dag på grunn av sangen vår, sier Booty Minister.



Opplever normalisering

Av 51 låter som TV 2 har kartlagt, hadde 31 av dem referanser til ulike typer narkotika.

Postdoktor i retorikk og medievitenskap, John Magnus Ragnhildson Dahl, opplever at det pågår en slags normalisering av narkotikabruk i populærkulturen.

NEGATIVE FORDOMMER: Dahl sier russetekstene ikke skaper holdninger, men kan være med på å gjøre fordommer mer fremtredende. Foto: Zulifikar Fahmy

Han er likevel ikke bekymret.

– Det er viktig å huske at dette er russelåter. Det er ikke slik at russen lever i et vakuum hvor de kun hører slik musikk.

– Russetiden handler om å være grenseoverskridende og tekstene handler mer om å vise seg frem, enn om å faktisk bruke narkotika, tror han.

Dahl er imidlertid mer bekymret for kvinnefiendtlige tekster.

Av de 51 låtene som TV 2 har kartlagt, inneholder 32 av dem degraderende språk om jenter.

– Studier viser at de som allerede har fordommer mot grupper i samfunnet, kan få disse forsterket gjennom å høre slike utsagn, selv om de er ment som en spøk.

– Russetiden er en måned med opprør

På samme måte som Dahl er heller ikke musikkekspert og programleder, Sandeep Singh, bekymret for at russen hører på slike låter.

– Jeg tror at de fleste 19-åringer forstår hva som er sagt med sarkasme og hva som er ment for å skulle tøffe seg. Men så er det yngre barn og som hører på disse sangene, som kanskje tror på det som blir sagt.

PROGRAMLEDER: Singh er kjent fra flere programmer, og er en kjent musikkekspert. Foto: Frode Sunde / TV 2

Programlederen tror russetiden er en grobunn for dårlige verdier hos mange. Han trekker frem at mange kanskje går en hel måned hvor de tenker lite over konsekvenser og lever som rockestjerner.

– Det er jo en grunn til at det er så grove tekster. Russetiden er en hel måned med opprør, sier Singh.