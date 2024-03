Ingen beklagelse til Therese: – Rystet

Therese Haugsvik fortalte om overgrep og uverdige forhold før hun døde i et kommunalt botiltak for rusavhengige: – Sviktet på alle områder.

– Jeg er rystet over at det verken kom en beklagelse til Therese eller noen form for anerkjennelse av svikt ved botiltaket i Bjørnsons gate, sier SV-politiker Diane Berbain.

Hun og en rekke lokalpolitikere fra Bergen kommunes helse- og sosialutvalg var onsdag til stede på høring om kommunens boliger for rusavhengige i Bjørnsons gate 4.

KRITISKE: Diane Berbain (til venstre) og Randi Elisabeth Amundsen, begge SV-politikere, stilte flere kritiske spørsmål i løpet av høringen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etter en serie kritiske TV 2-saker om det kommunale botiltaket i Bergen, ble det bestemt at man skulle gjennomføre en høring for å få flere fakta på bordet.

Siden 2014 har det i 33 små leiligheter Bjørnsons gate vært samlet titalls rusmiddelavhengige og psykisk syke mennesker. Dette imot alle faglige anbefalinger.



Under høringen ga flere deltakere som var hentet inn for å gi sine synspunkter, klart uttrykk for det samme.

– Bjørnsons gate 4 er ikke i tråd med statlige føringer. Det er for mange beboere med samme utfordringer samlet på et sted, sa seniorrådgiver Jorunn Fotland fra Statsforvalteren i Vestland.

Ble utsatt for overgrep og vold

Therese Haugsvik, som bodde flere år i det kommunale botiltaket, fortalte i fjor sommer om overgrep, bråk og vold og at hun ikke følte seg trygg i bygget. Aller helst ville 37-åringen ha en annen kommunal leilighet.

Noen uker etter at Therese sto frem i TV 2, døde hun.

DØDE PÅ SOFAEN: Therese Haugsvik, som her sitter i sofaen hvor hun døde 5. august 2023, fortalte om et tøft liv og at hun aller mest av alt ønsket seg bort fra Bjørnsons gate 4. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Therese lå død i leilighetsbygget i mange dager uten at de ansatte i bygget oppdaget dette. Først da vond lukt sev ut av leiligheten hennes, låste ansatte seg inn for å sjekke nærmere. Da ble Therese funnet død på sofaen.

Flere personer har de siste årene ligget døde i flere dager før dette ble fanget opp. Under høringen kom det frem at Bergen kommune nå skjerpet rutinene for å hindre at slikt skjer igjen.

– Tjenesteforsømmelse

Politikerne fra kommunens helse- og sosialutvalg fikk servert svært kritiske beskrivelser av det kommunale botiltaket.

– Flere enkeltbeboere har ikke fått nødvendig hjelp og bistand i forhold til sine behov, og botjenesten i Bjørnsons gate har utvist en tjenesteforsømmelse, sier Roger Ellingsen, som er leder for ruspolitisk råd i Bergen kommune.

STERK KRITIKK: Roger Ellingsen er leder av ruspolitisk råd i Bergen kommune. På vegne av flere bruker- og pårørendeorganisasjoner fremmet han skarp kritikk under onsdagens høring. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han mener bildet av botilbudet i Bjørnsons gate 4 er overveiende negativt.

– Bjørnsons gate har fått ord på seg for å være et botilbud du ikke kan forlate, som forverrer fremtidsutsiktene.

Under høringen ble dødsfallet til Therese trukket frem.

NEDSLÅENDE: Daglig leder for Huset i Bergen, Marianne Pierron, mener at Bergen kommune har sviktet beboerne i Bjørnsonsgate. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er helt uakseptabelt, påpeker Marianne Pierron, daglig leder ved det brukerstyrte Huset i Bergen.

Pierron, som også representerer bruker- og pårørendeorganisasjoner, viste i sitt innlegg til «nedslående enkelthistorier» og mislykkede tiltak.

– Bjørnsons gate 4 har over flere år levert tjenester som er mangelfulle, beboerne er blitt sviktet på alle områder, og de har levd under utrygge forhold med vold, overdoser, overgrep, tyverier, sier Pierron til TV 2.

– Hva tenker du om måten kommunens representanter omtalte botiltaket?

– Vi i brukerorganisasjonene reagerer på og er overrasket over at kommunen og etaten ikke tar selvkritikk i forhold til hvor alvorlig situasjonen har vært og er, sier Pierron til TV 2.



Turer, kino og kafébesøk

Enhetsleder Kjell M. Fjeldstad, som har ansvar for driften i Bjørnsons gate 4, fortalte at beboerne blir godt ivaretatt og blir invitert med på turer, kino og kafébesøk.

– Vi gir beboerne hjelp til å mestre eget boforhold, og de får individuell tilpasset oppfølging. Alle har primærkontakt, og man kartlegger beboernes ulike behov, sa Fjeldstad under sitt innlegg.

INGEN SELVKRITIKK: Enhetsleder Kjell M. Fjeldstad som er ansvarlig for driften av botiltaket i Bjørnsons gate 4, tok ingen selvkritikk og erkjente ikke at man har sviktet på noe vis. Han mente media har tegnet et forvrengt bilde og brukte mye av tiden på å fortelle at beboerne blir fulgt godt opp. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Videre fortalte enhetslederen at beboerne får økonomisk veiledning, de blir fulgt til Nav, tannlege og sykehus, blir servert mat noen dager i uken og blir gitt omsorg og hjelp på ulike måter.

– Ulike virkelighetsoppfatninger

– Det er påfallende hvordan enhetsleder for bygget omtaler dette positivt, mens brukerorganisasjonene omtaler bo- og tjenestetilbudet i svært kritiske ordelag, sier SV-politiker Diane Berbain.

– Savnet du en erkjennelse fra de ansvarlige for botiltaket av at man har sviktet?

– Ja, man har ikke lagt seg flat og erkjent svikt, men derimot sagt at man nå er i gang med en del planer for botiltaket. Men er det fordi man har kniven på strupen?

– Vi mangler den klare anerkjennelsen fra kommunens side, mener Berbain, som mener det er god grunn til å feste lit til brukernes versjon.

KRITISK: Diane Berbain er en av få politikere som har brukt tid på å besøke botiltaket i Bjørnsons gate og snakket med beboere. Hun håper høringen bidrar til å bedre forholdene og oppfølgingen av beboerne i bygget. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ukjent med forholdene

– Mye av det som TV 2 har avdekket rundt bostedsløse og forholdene i Bjørnsons gate var ukjent for meg, sier Per-Arne Larsen, leder for kontrollutvalget i Bergen kommune.



Larsen og flere lokalpolitikere mener de ikke har blitt orientert om situasjonen for bostedsløse i Bergen og om forholdene ved botiltaket i Bjørnsons gate.



LEDER KONTROLLUTVALGET: – Vi må få avklart om lover og regler følges og hvilke rutiner man har i oppfølgingen av bostedsløse i Bergen kommune, sier Per-Arne Larsen, leder for kontrollutvalget i Bergen kommune. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Kontrollutvalget er nå i gang med to ulike undersøkelser basert på TV 2-avsløringer. Parallelt har Statsforvalteren ført tilsyn på bakgrunn av TV 2-saker og funnet lovbrudd.

Hovedverneombud i Bergen kommune, May Brit Kindem, sa at hun ikke tror det er mulig å sikre ivaretakelse av sikkerheten til ansatte og beboere. Hun mener antallet leiligheter, som er planlagt redusert til 30, fremdeles er altfor høyt.

Lovbrudd

Leieboerforeningen mener Bergen kommune har brutt loven ved å gi beboerne en bo- og tjenesteavtale som åpner for at Bergen kommune blant annet kan bortvise eller kaste ut beboere på dagen.



– Det er helt klart at dette faller inn under husleieloven, konkluderte advokat Tom O. Risa i Leieboerforeningen.

Han mener avtalen som kommunen har inngått med beboerne gir mindre rettsvern enn en vanlig husleiekontrakt som reguleres av husleieloven, og som dermed sikrer beboerne viktige rettigheter.

TV 2 har omtalt dette i en tidligere sak.

I flere måneder i 2023, fra våren til utpå høsten, hadde beboerne i botiltaket absolutt besøksforbud. Risa mener det trolig er et klart lovbrudd.

Bergen kommune erkjenner på sin side at den befinner seg i en gråsone når det gjelder flere juridiske spørsmål knyttet til beboernes rettigheter.

MULIG LOVBRUDD: Advokat Hilde Rus hos kommuneadvokaten utelukker ikke at Bergen kommune bryter loven, men mener kommunen har sitt på det tørre. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det ligger i grenselandet mellom husleieforhold og institusjon, og i skjæringspunktet mellom privat og offentlig rett, forklarte Hilde Ruus ved kommuneadvokaten.

Kommunen vil be om en departemental avklaring på spørsmål knyttet til avtaleverk, regler og praksis.

– Mye å ta tak i

– Det som er helt klart for meg er at det er mye å ta tak i der og at det er helt nødvendig, sier Charlotte Spurkeland, byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune, som fulgte hele høringen.

– Hva vil høringen føre til?

– Mer kunnskap om feltet, og vi skal nå i gang med et stort forbedringsarbeid. Alt som har kommet frem her, det tar vi med oss, forsikrer Spurkeland.



VIL RYDDE OPP: – Det er helt klart for meg er at det er mye å ta tak i iBjørnsons gate, sier byråd Charlotte Spurkeland som nå har bevilget flere millioner kroner til en betydelig oppgradering av bygget. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Siden tiltredelsen i høst har Spurkeland fått store utfordringer i fanget. Situasjonen for de rundt 400 bostedsløse i Bergen, som TV 2 har omtalt i flere reportasjer, er svært kritisk.



– Jeg tar på veldig stort alvor at den sosiale boligpolitikken i Bergen ikke har fungert de siste årene. Det er stor mangel på boliger, og det er mange som ikke får godt nok tilbud i dag, konstaterer Spurkeland overfor TV 2.