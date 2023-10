– Ingen barn kan fortelje dette, utan å ha opplevd det sjølve

Familieterapeuten frå barnevernet slo tilbake mot skuldingane om at dei skal ha påverka barna til å fortelje om grove valdtekter.

– Ho spurde meg om eg var ein slik vaksen som kunne ta vekk klumpar frå magen, sa familieterapeuten frå barnevernet.



Ho gjekk til vitneboksen i midten av rettssalen med eit glas vatn, sette den svarte veska på golvet og plukka ut ei lita mappe med dokument.

Så fortalde familieterapeuten om det første møtet med jenta (11) som seier ho er blitt valdteken av sine foreldre, sin storebror og ein nabomann.

– Ho sa ho hadde ein kjempestor og svart klump i magen som nokre gonger var så stor at den gjekk heilt opp i halsen hennar. Slik at ho ikkje fekk pusta.



Dette er dei tiltalte og fornærma i saka. Naboen er også skulda for valdtekter av den 11 år gamle nabojenta. Foto: May Husby / TV 2

Gav nye, skakande detaljar

Den omfattande valdtekts- og incestsaka involverer to familiar i eit lite nabolag på Vestlandet.

Den massive rettsforhandlinga er inne i si sjette veke i Hordaland tingrett.

Også broren (16) til jenta har fortald om massive, mange av dei sadistiske, overgrep som foreldra og storebroren skal ha utsett dei for heilt sidan dei var 8 og 3 år gamle i 2015.

I tillegg er ein nabomann tiltalt for valdtekter av eigen son (10) og dottera til foreldreparet. Alle nektar straffskuld.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve er aktor i saka. Her med politioverbetjent Frode Malt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dommarane har allereie høyrt over 50 timar med tilrettelagde avhøyr av barna der dei fortel om opplevingane sine.

Familieterapeuten er det første av over 100 vitne som skal inn i retten.

Det seinka seg eit alvor i ansikta til dei fem dommarane då kvinna fortalde om dei store plagene barnevernet ser barna har i dag, både psykisk og fysisk.

– Dei har fortald om ein sadistisk oppvekst som det for meg er vanskeleg å fatte. Foreldra har tatt dei inn i ei verd som har gagna dei vaksne. Og blitt truga til å teie om det. I dag slit dei med å stole på vaksne. Me skuldar barna å høyre på det dei fortel, sa familieterapeuten, tydeleg prega.

ALVOR: Dommaren (bak) fekk høyre det første vitnet forklare seg i den omfattande overgrepssaka på Vestlandet. Aktor framme til høgre. Rettsteikning: Ane Hem / TV 2

– Faren skulle bere ho overalt



Det var nabomannen som først vart pågripen av politiet i november 2020, sikta for overgrep mot eige barn og dottera til naboane.

Begge barna blei tatt ut av heimane sine. Dottera fordi den no tiltalte faren hennar vart dømd for nedlasting av tusenvis av overgrepsbilete- og videoar i 2018.

Familieterapeuten kom difor inn i bildet då dottera skulle ha samvêr med foreldra sine, to gonger kvar veke frå november 2020. Ho var med og hadde tilsyn.

Dette var før overgrepsanklagene kom mot faren og mora.

- Eg såg ikkje vald, eg såg ikkje overgrep og eg såg ikkje rus. Likevel vart eg svært uroa. Det var summen av alt, sa kvinna.

Mellom anna reagerte ho på at barna ikkje skal ha fått trøyst eller omsorg om dei slo seg i leik eller aktivitet. Dei yngste barna skal ha kjempa om farens gunst og merksemd.

– Dottera sat på fanget til faren heile tida og han skulle bere ho rundt overalt. Og så var det måten han bar ho på. Eg tok det opp med han, for han visste jo kva dottera hadde sagt om overgrepa frå nabomannen. Eg meinte han burde vere litt forsiktig.

– Likevel heldt han fram med å løfte ho slik, sa familieterapeuten og gestikulerte korleis faren tok eine handa mellom beina på den då åtte år gamle jenta før han løfta ho.

Den tiltalte faren rista kraftig på hovudet og sukka tungt fleire gonger under vitnemålet til terapeuten.

Den tiltalte mora tok på eit tidspunkt til tårene.

– Ville ikkje at dottera skulle avhøyrast

Vitnet sa at foreldra var svært misnøgde med barnevernet og politiet og tok dette stadig opp under samvêra.

I ein rettleiingssamtale skal også mora ha omtalt 2018-dommen mot mannen hennar for eit «justismord».

Mannen tilstod nedlastinga og delinga av overgrepsbileta i retten før han blei dømd.

– Deira fokus var på at dottera måtte slutte å reise på dei tilrettelagde avhøyra i saka mot naboen. Dei meinte det var traumatiserande for ho.

Dei fire tiltalte sit på to benkerader inne i rettssalen. Forsvarane deira er plassert til høgre, kledd i svart. Foto: Ane Hem / TV 2

Slo tilbake mot skuldingane

Så vart faren pågripen i starten av juli 2021.

Barna begynte å fortelje om kva dei hadde opplevd. Først om faren, så om mora og til slutt også om storebror.

Familieterapeuten hadde svært tett oppfølging med den no 16 år gamle veslebroren i familien. Ofte var det til henne han først torde å fortelje om overgrep, før han fortalde om det same i avhøyra med politiet.

Dei tiltalte har gått hardt ut mot barnevernet i saka. Foreldreparet meiner barnevernet har vore ute etter dei og påverka ungane til å fortelje.

– Eg har ingen interesse av å påverke dei til å fortelje. Ikkje hadde eg klart det heller. Ingen barn kan fortelje det dei har fortald, utan å ha opplevd det sjølve. Eg har prøvd å vera ein vaksen rollemodell, som toler å høyre det dei fortel, sa familieterapeuten.

Ho la til at ho var svært opptatt av å ikkje øydelegge for politiet ved å stille veslebroren med leiande spørsmål. Mange av samtalane har han sjølv teke lydopptak av. Dei vil bli spelt av i retten seinare.

– Barna har i oppveksten blitt vande med å bli behandla som eit objekt. I dag ynskjer dei å ha ein verdi og ei stemme. Vi har som samfunn svikta barna, meinte kvinna.

– Eg håper at legar, helsestasjonar, barnehagar og skular, og særleg barnevernet, lærer av dette. Skal vi oppdage at barn blir misbrukte, må vi tru på at det faktisk skjer.