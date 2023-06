Ingen av kollegaene vet hvorfor tiltalte begynte å slå

Politimannen som først inntok vitneboksen torsdag, har jobbet i operativ tjeneste i 33 år.

Han stod rett ved siden av da den voldstiltalte politimannen banket opp Kevin Simensen (27) med både knyttneveslag og batong natt til 30. oktober i fjor.

Den tiltalte politimannen i 30-årene nekter straffskyld. Onsdag forklarte han for Buskerud tingrett at han ikke hadde mulighet til å handle på noen annen måte og at volden var helt nødvendig.

Den erfarne politimannen som inntok vitneboksen torsdag, er i dag konstituert politioverbetjent og seksjonsleder på politistasjonen.

– I dine over 30 år i operativ tjeneste. Har du sett noe lignende?

– Nei, det har jeg vel kanskje ikke. Det har jo vært heftige pågripelser før, men nei, det har jeg egentlig ikke, svarte han på spørsmålet fra bistandsadvokat Morten Kjensli.

Ikke redd for liv og helse

Tiltalte forklarte for tingretten onsdag at han var ekstremt redd og fryktet for livet sitt under møtet med Kevin Simensen og Kristian Teigen, som begge er fornærmet i saken.

Simensen og Teigen forklarte det samme: De var livredde under det de oppfattet som et overfall uten foranledning.

Politioverbetjenten som vitnet torsdag, fikk spørsmål av aktor, etterforskningsleder Marit Oliver Storeng i Spesialenheten, om han fryktet for tiltaltes liv og helse under hendelsen.

– Jeg vil ikke si at det var noen fare. Vi er jo flere der, så nei. Jeg kan ikke si det direkte, svarte politimannen på spørsmålet.



Da den kvinnelige makkeren hans vitnet onsdag, fikk hun et lignende spørsmål fra aktor.

– Oppfattet du han (Simensen, journ. anm.) som en reell trussel rett i forkant av at han ble lagt i bakken?

– Jeg oppfattet ikke at... Jeg svarer nei på det spørsmålet, sa hun.

Vekteren var engstelig

Sammen med den kvinnelige politibetjenten hadde han tatt oppstilling i en patruljebil på Esso-stasjonen da en vekter kom gående og fortalte at han hadde blitt truet av noen menn.

– Han gir uttrykk for at han er engstelig og har fått drapstrusler. Han er engstelig og viser med hånden over strupen.

Underveis i samtalen mener politimannen at vekteren stoppet og sa «der kommer dem».

PRIVAT: Før politiet ble involvert nektet en vekter Simensen inngang på dette utestedet i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I retten fortalte vekteren at han ble truet på livet av Simensen før de kom ned til Esso-stasjonen. Simensen hadde kort tid i forveien blitt nektet inngang på utestedet Privat i Kongsberg sentrum.

– Han forsøkte å komme inn igjen tre ganger, men han var ikke ønsket, sier vekteren og fortsetter:

– Han sa at han skulle knuse trynet mitt og fremstod truende.

Vet ikke hva som ble sagt

Om episoden på Esso forteller politioverbetjenten at han oppfattet stemningen på en slik måte at han måtte komme seg ut av bilen. Han stilte seg mellom vekteren og Simensen, som skal ha fortsatt å komme med verbale trusler mot vekteren.

Den erfarne betjenten klarer ikke å gjengi noe av det som ble sagt mellom Simensen og vekteren.

Tiltalte forklarte onsdag at heller ikke han vet hva som ble sagt mellom dem.

FORNÆRMET: Kevin Simensen dokumenterte skadene han ble påført av politiet da han slapp ut fra arresten. Foto: Privat

Det tiltalte oppfattet, ifølge ham selv, var at mennene «kanskje kunne ha vært involvert i trusler mot vekteren».

Simensen hadde både batong og kniv i jakken sin under hendelsen, og ble grillet om dette i retten på onsdag. Likevel oppfattet ingen av politifolkene at han var bevæpnet.

Kniven ble først oppdaget i arresten i Drammen.

Enige om en ting

Vitne nummer to torsdag, var den fjerde politimannen som befant seg på Esso-stasjonen da volden fant sted.

Han er av Spesialenheten ilagt et forelegg på 12.000 kroner fordi han slettet videobevis fra telefonen til en kamerat av Kevin Simensen.

– Grunnen til at jeg sletter den er at den ikke skulle ut på sosiale medier. Det er den eneste tanken jeg hadde, sier politimannen.

Han har vært kollega med tiltalte siden 2017 og var makkeren hans den aktuelle kvelden.

Forklaringene til de tre politifolkene som var til stede sammen med tiltalte, har en ting til felles:

Ingen av dem oppfattet noen foranledning som skulle tilsi at det var nødvendig å legge fornærmede Simensen i bakken.

– Det er hans situasjonsforståelse som begrunner handlingene hans, sier makkeren og fortsetter:

– Jeg så ikke grunnlaget for at han skulle slå. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det.

Mener det utviklet seg til nødverge

Aktor vil vite hva makkeren har lært om slag som maktmiddel i forbindelse med opplæring i politiet.

– Det blir jo som oftest, slik som jeg husker det da, i forhold til nødverge og nødrett.

– Opplevde du at dette var en sånn situasjon?

– Ikke i initialfasen, men det ble det etter hvert, svarte makkeren.

De tre politivitnene er også enige om at det ikke var noen grunner til å pågripe Kevin Simensen før basketaket fant sted.

– Var du klar over om det var en foranledning til at han var så høyt oppe på maktpyramiden? spurte bistandsadvokat Morten Kjensli politioverbetjenten.

– Det visste jeg ikke da nei, svarte han.

– Vet du det nå?

– Det vet jeg ikke nå heller, nei.