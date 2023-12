Inge-Christian ønsker seg særlig én ting til jul

På medisinsk intensivavdeling et par dager før jul piper maskinene, og sengeplassene er så godt som fulle.

I gangene er juletreet pyntet, og på pauserommene ligger de syv slag. I hvert fall nesten.

Men det blir lite tid til førjulskos på sykehuset nå.

– Vi har absolutt lagt merke til at influensaen har kommet tidligere. Så det er mindre pusterom enn det har vært tidligere, sier avdelingssykepleier Inge-Christian Wiig til TV 2.

TRAVELT: For intensivsykepleierne er det travelt inn mot jul. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Korona dominerer

Årets influensaepidemi er nå i full gang, og inn mot jul fortsetter tilfellene å stige kraftig.

Det ventes at toppen inntreffer midt i romjula eller tidlig i januar, fastslår Folkehelseinstituttet (FHI).

Samtidig merker sykehusene også godt at det er mye korona. Faktisk står covid-19 for halvparten av alle innleggelser på sykehusene.

– Over 700 personer blir lagt inn hver uke med covid-19. Med influensa er det bare rundt 200. Så hadde det ikke vært for korona, kunne vi vært på et historisk lavt antall innlagte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

På Drammen sykehus skulle de gjerne vært foruten nok en jul med smittetopp.

– Vi skulle gjerne gitt flest mulig fri i jula for å være med familiene sine, og at de slapp å ofre seg for å jobbe, sier Wiig.

Han har ansvaret for rundt 40 intensivsykepleiere på sykehuset i Drammen, og de har ikke noe valg. Sykepleierne er nødt til å være på jobb.

LANGE DAGER: Det blir mange lange dager på Inge-Christian Wiik og hans ansatte på intensivavdelingen på Drammen sykehus. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Tøffe perioder

En intensivpasient kan i de verste tilfellene trenge mellom én til én og halv sykepleier døgnet rundt.



– Vi får tøffe perioder hvor vi må brette opp armene for å få ting til å gå rundt. Alle som jobber her strekker seg ekstra for å gi god pasientbehandling og for å ivareta pasientsikkerheten, sier Wiig.

KAPASITET: En intensivpasient krever mye kapasitet. På medisinsk intensiv avdeling på Drammen sykehus har de seks sengeplasser. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Og at vi er inne i en tøff periode nå, er det liten tvil om.

Torsdag publiserte FHI en ny ukesrapport. Der kommer det frem at det har vært en markant økning i antall nye influensainnleggelser den siste uken.

Da økte det fra 160 i uke 49 til 221 i uke 50. Antall pasienter som trenger intensivbehandling har også doblet seg den siste uka.

Halvparten vil bli syke

Rostrup Nakstad sier at man ser at influensaen for alvor har begynt å stige nå.

– Det vil nok gi flere innleggelser og flere vil trenge helsehjelp på sykehusene i jula og utover i januar.



Hvor mange som vil bli syke i ukene som kommer, er vanskelig å anslå.

– Befolkningsimmuniteten er tross alt veldig god. Og etter at mange ble vaksinert, vil man se færre som blir alvorlig syke. Men kanskje vil så mye som halvparten av befolkningen bli smittet dette vinterhalvåret, sier Rostrup Nakstad.

KREVENDE PERIODE: Perioden før jul er alltid krevende for sykehusene, sier Espen Rostrup Nakstad. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Klar beskjed

Tilbake på intensivavdelingen går en lang vakt for Wiig mot slutten. Det kan bli mange av de i tiden som kommer.

– Vi i helsevesenet er jo vant til å stå i dette. Influensaen kommer ofte rundt disse tider, og som regel når det ikke passer.

Nå har avdelingssykepleieren en tydelig beskjed til deg og meg.

– Følg FHI sine retningslinjer. Ta de vaksinene som er anbefalt og ha en god hånd- og hostehygiene. Det å ivareta en god hygiene, forhindrer smitte. Og det er det aller viktigste.

PUSTEROM: Til tross for at det er travelt, passer Inge-Christian og sykepleierne på å ta seg noen velfortjente pusterom innimellom. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2