TV 2 møter Martine Halvorsen og Christian Kåsastul hjemme i Asker. Dette er den andre i en rekke på fem leiligheter de eier. De fire andre leies ut.

Siden Kåsastul spiller hockey i utlandet, har de ikke rukket å bo lenge det nye hjemmet sitt.

– Dette er vår pensjon. Vi begge har valgt to karriereveier som er spesielle. Christian sin jobb har jo også en sluttdato om noen år, forteller Halvorsen.



Halvorsen jobber som influenser, hvor hun blant annet deler hverdagen sin og tar opp temaer som kvinnehelse og naturlig kropp. På instagram har hun 112 000 følgere, og på TikTok har hun 39 900. Ved siden av dette har hun to podkaster.

INFLUENSER: Martine Halvorsen lever blant annet av å være influenser. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Kåsastul er hockeyspiller, og holder for tiden på med oppkjøring til VM hjemme i Norge. Uten jobb eller et studie å falle tilbake på, blir dermed boliginvesteringene for dem også en investering i fremtiden.

– For oss betyr det trygghet, og det er kanskje rart å si det, fordi det er jo på mange måter uforutsigbart, og skummelt liksom, sier Halvorsen.

De har spart og jobbet for å investere pengene sine i leiligheter, og på fire år har de gått fra å ikke eie noen til å eie fem. Før de begynte med boliginvestering visste de ikke mye om hva det handlet om.

– Vi har lært mens vi har gått, sier Halvorsen.

– Ja vi har jo det. Vi hadde vel egentlig ikke så mye kunnskap. Det var mer at dette var interessant for oss, og da prøvde vi, bekrefter Kåsastul.



TETT PROGRAM: Halvorsen deltar i «16 ukers helvte», og dagene går mye til trening og kosthold. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Fått veiledning av de rundt seg

Kåsastul har de siste årene spilt i utlandet, som har ført til at paret har måttet bo forskjellige steder.

– Når det kommer til utleiedelen har vi valgt å benytte oss av en aktør som holder på med dette. Det er mye fordi vi bor i utlandet, og hvis det skulle være noe er det ikke sikkert vi er tilgjengelige, forklarer hun.



Foreldrene hjelper mye til med å både veilede og hjelpe paret dersom det skulle være noe.

– Det har vært veldig fint å rådføre seg med noen, og igjen, det er så mye man ikke kan, og det å få litt trygghet av noen som har levd litt lenger enn oss, sier Halvorsen.



KAMPANJE: Halvorsen fikk en tankevekker da hun så en kampanje fra Dnb, over hvor mye menn eier av verden sammenliknet med kvinner. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I tillegg har de en regnskapsfører, som holder orden på regnskapet deres, slik at det ikke blir noe feil.

– Dette er langt utenfor vår kompetanse, så jeg er glad det er noen som er flinkere enn oss som kan hjelpe oss med det.

Hun fortsetter.

– Det er en grunn til at noen går på skole for dette, og at vi holder på med det vi gjør tenker jeg.



Fem leiligheter på fire år

Den første leiligheten ble kjøpt i Asker i 2019, og var et nybygg som sto klart desember 2020. Den gangen fikk de hjelp av et familiemedlem som stilte som kausjonist.

– Det var kjempe, kjempestort, og senere skjønte vi at det var noe vi kanskje kunne bygge på, sier hun.

Da de kom over et nytt prosjekt som skulle bygges i Asker, var planen egentlig å selge den første leiligheten.

HJEMME: Nå er Kåsastul og Halvorsen hjemme i Asker etter å ha bodd i Finland i hockeysesongen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi satte oss et mål om å spare så mye og jobbe så hardt at vi skulle klare å beholde den andre. Noen måneder senere fikk vi beskjed om at det gikk, og det var supergøy, sier hun.

I fjor sommer kjøpte paret to leiligheter til. En på Sinsen i Oslo, og en i Kragerø. I januar ble den i siste på Løren i Oslo kjøpt.

– Dette er ikke for alle

Dag Jørgen Hveem er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap på Universitetet i Agder, og Handelshøyskolen BI. Han sier at investering i bolig på denne måten ikke er for hvem som helst.

– Med mindre man tar inn over seg at det er en del jobb, og krever litt kompetanse, utdyper han.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er enig, og forteller at selv om det er flott at noen får til å investere i boliger på denne måten, er det ikke for alle.

– Man skal være klar over risikoene som også kan følge med. Det er dyrt å eie egen bolig, og det kommer masse kostnader tilknyttet ved det å eie den.



IKKE FOR ALLE: Thea Olsen forklarer at selv om det kan være lønnsomt å investere i bolig, må man ta høyde for å gå i null og minus. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun forklarer at om prisveksten på boligen er høyere enn renta på lånet, så vil det lønne seg å investere i eiendom.

– Men, og det er ett men, selv om det har gått bra i boligmarkedet, så er ikke det ensbetydende med at det vil gå bra i boligmarkedet fremover.

Hun utdyper med at det er forventet at renten skal øke, og at rentetoppen derfor ikke er nådd enda.

Halvorsen og Kåsastul har også kjent på at økonomien har vært trang i det siste.

– Det er klart dette har vært et økonomisk tøft år for mange, og mange har hatt det tøffere enn oss også. Vi har blitt svette på ryggen det siste året med alle rentehevingene som har vært. Så det har vært en bekymring for oss også, selvfølgelig, forteller Halvorsen.

Ønsker å kjøpe mer

Per dags dato eier paret leilighetene likt mellom seg som privatpersoner.

– Hvis det skal fortsette å vokse så må vi lage det til et firma også, og det er jo en fremtidig drøm vi har, forteller Halvorsen.



PROSJEKT: Halvorsen forteller at det ville vært kult å pusse opp et prosjekt i fremtiden. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun forteller at de håper de har muligheten til å kjøpe mer etter hvert.

– Vi er opptatt av å ikke rushe noen ting, og være samstemte med banken og vite at ting er fornuftig, og ikke ta oss vann over hodet, sier hun.



Hun er klar på at hun vil anbefale andre å investere, og minner om at man ikke må eie mange leiligheter for å investere i eiendom.

– Det å eie en bolig i seg selv er en investering og den investeringen historisk sett vil vokse og være nyttig.