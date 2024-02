Inflasjonen dempet seg til 4,7 prosent

Prisveksten begynner å avta, men det betyr ikke at prisene faller. Sjeføkonom tviler på et snarlig rentekutt.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,7 prosent fra januar 2023 til januar 2024.

Det er litt lavere enn tolvmånedersveksten som ble målt måneden før.

Prisutviklingen på biler og drivstoff bidro til å dempe tolvmånedersveksten.

Fra desember 2023 til januar 2023 steg prisene på disse varene en god del, mens de falt i den samme perioden i år.

– Prisutviklingen på biler og drivstoff bidrar betydelig til at vi får denne nedgangen i tolvmånedersveksten i januar, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.



Blir det rentekutt?

– Dette er litt høyere enn markedet ventet for samlet inflasjon og spot on som ventet for kjerneinflasjon, sier sjeføkonom i Sparebank SR-Bank, Kyrre Knudsen til TV 2.

Det siste året har renta steget mange ganger. For at Norges Bank skal bestemme seg for rentekutt, må flere ting være på plass.

Knudsen påpeker at Norges Bank ventet litt høyere tall i sine prognoser.

– Derfor styrker dette sjansene ørlite for rentekutt, men neppe før sommeren, tror Knudsen.

Det er nemlig et godt stykke igjen til vi når målet på to prosent.



RENTEKUTT: Det er en lang vei igjen til Norge når målet på to prosent, sier Knudsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi er langt bak mange andre land. Derfor er det fortsatt grunn til å være bekymret for Norges Bank, sier Knudsen.

TV 2 møtte Knudsen før fredagens inflasjonstall. Da pekte han på syv tall som, om de gikk den rette veien, kunne føre til ett rentekutt i mars.

Men de som hadde håpet på at et rentekutt var rett rundt svingene, må nå belage seg på å bli skuffet, om vi skal tro Knudsen.

– Vi kan bare glemme rentekutt i mars, slår han fast.



Bidrar lite

En annen sjeføkonom trodde aldri at et rentekutt i mars ville skje. Kjetil Olsen i Nordea har lagt et mulig rentekutt i september.

– Vi forventer at inflasjonen kan komme enda litt mer ned i forhold til Norges Banks prognoser.

Det store poenget er fortsatt at prisveksten er høyere enn målet Norges Bank har, forklarer Olsen.

POSITIVT: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier dagens tall ikke er noe å juble over. Men det er likevel positivt. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Med tanke på rentenedgangen så bidrar dagens tall ganske lite.

Norges Bank har sagt at et muligrentekutt kan komme først i desember. Men Olsen tror at det vil skje i september, om prognosene hans stemmer.

Før den tid er det et lønnsoppgjør.

– Vi tror at årets lønnsoppgjør kan bli ganske hissig i både stemning og resultat.

Mange sterke krefter

Det siste året har en rekke varer blitt dyrere. Matvarer er blant dem. Prisene steg med 8,8 prosent det siste året.

– Det var en del matvarer som steg i pris etter å ha vært på tilbud under julekampanjene i desember. I tillegg målte vi et betydelig hopp i prisene på både fryst og fersk fisk, sier Espen Kristiansen.

Kjetil Olsen i Nordea var overrasket over at prisene på mat hadde steget såpas mye.

DYR KOST: En handlepose koster betraktelig mer nå enn for ett år siden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg tror de fleste hadde ventet at matvareprisene skulle overraske litt mer på nedsiden.

Sjeføkonom Knudsen sier dette om de økte prisene på mat:

– At det er matvareprisene som trekker opp, forteller oss at det er mange sterke krefter som trekker opp prisene samtidig.

Han tror det vil bli spennende å følge med på akkurat matvarer i fremtiden.

– Rema har sagt de skal fryse prisene på 2023-nivå og flere andre kjeder har signalisert tilsvarende.