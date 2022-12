Ine (32) møter fordommer når hun reiser seg fra rullestolen

Ine Vedeld, kjent som @myheelsandwheels på Instagram, var bare åtte år gammel da livet hennes brått ble snudd på hodet. Nå bruker hun rullestol som hjelpemiddel, men opplever stadig å bli møtt med blikk og kommentarer når hun reiser seg opp.

– Det er ikke så lett å forstå at noen har usynlige sykdommer og at funksjonshemninger rammer på mange forskjellige måter, sier Vedeld til God morgen Norge.

HJELPEMIDDEL: Ine Vedeld (32) understreker at rullestolen er et viktig hjelpemiddel. Foto: Privat

Hun lider nemlig av den nevromuskulære sykdommen Lambert-Eaton myasthenic syndrom (LEMS) – en sjelden autoimmun lidelse som påvirker nerver og muskler som medfører progressiv muskelsvakhet. Det betyr at hun kan gå, men er avhengig av å bruke rullestol.

– Når jeg beveger meg så er det et stoff i musklene som ikke fungerer slik som det skal. Derfor kan jeg gå litt, men ikke langt. Hvis jeg skal oppleve like mye som alle andre må jeg da bruke rullestol for å komme meg dit kroppen ikke kan bære meg.

Nå tar hun et oppgjør med fordommene og ønsker seg et rausere samfunn.

– I mange situasjoner føler jeg meg ofte nedgradert som menneske, noe som er trist fordi jeg, som med alle andre, har mange spennende sider ved meg.

Ti år uten svar

Vedeld beskriver seg selv som et aktivt barn, men som åtteåring oppsto det smerter og muskelsvakhet etter fysisk aktivitet.

– Jeg ble gradvis sykere etter hvert som jeg ble eldre. Til slutt fikk jeg problemer med å gå.

Hun omtaler ungdomstiden sin som begrenset og isolert da sykdommen førte til en mye hjemmeværende tilværelse.

– Det var veldig vanskelig. Hele livet mitt ble snudd opp ned og jeg gikk fra å være en veldig aktiv person til å bli veldig syk.

Det skulle ta ti år før hun som 18-åring fikk diagnosen, men da hun ønsket å benytte rullestol ble følelsen av frykt reell.

AKTIV: Ine Vedeld (32) beskriver seg selv som aktiv, både før og etter den sjeldne sykdommen. Foto: Privat

– Jeg turte egentlig ikke å bruke rullestol fordi samfunnet har laget et bilde av at rullestolbrukere er permanent lamme og ikke kan reise seg fra stolen. Jeg var redd for hvordan samfunnet skulle oppfatte meg.

Og senere skulle det vise seg at hun ikke var alene om disse tankene.

Finner støtte i sosiale medier

På Instagram deler hun innhold fra hverdagen og om sykdommen sin.

– Med en såpass sjelden diagnose føler jeg meg ofte alene fordi jeg ikke har foreninger å relatere til, men jeg har blitt kjent med veldig mange fine mennesker gjennom sosiale medier.

Hun forteller om et fellesskap der deling av erfaringer og støtte står sentralt.

– Jeg oppfatter at veldig mange i min situasjon, som er gående rullestolbrukere, ikke tør å gå ut fordi de er redde for å bli stemplet med at de sykeliggjør seg selv. Det er trist at man må bruke mye tid på å forklare seg og bli trodd, for det er jo ingen som har lyst til å bli syke.

Selv opplever hun stadig å bli møtt med fordommer.

– Folk stirrer og hvisker. En gang da jeg reiste meg opp fra rullestolen var det noen som stoppet bilen sin, dro ned vinduet og sa; «Du trenger jo ikke rullestol, du kan gå». Da blir jeg litt satt ut. Hun sier videre:

– Jeg får også mindre alvorlige kommentarer, som likevel er uheldige. For eksempel om parkeringsbeviset mitt tilhører bestemoren min eller om hunden min er en trekkhund til rullestolen. Det er klart at de kommentarene kommer fra noe helt ufarlig og sikkert godt ment, men det er likevel kommentarer man ikke sier til folk som er gående.

Til tross for mye uønsket oppmerksomhet forklarer 32-åringen at hun også har forståelse ovenfor reaksjonene, men at hun ønsker seg et mer raust samfunn.

– Jeg kan forstå det fordi jeg går ut av bilen min, løfter ut stolen og setter meg i den, men det er feil å ha sånne holdninger som de mange har. Vi må prøve å komme litt videre i samfunnet. Det er mange rullestolbrukere som kan reise seg opp å gå, og det er ingen som setter seg i en stol fordi det er gøy, det er veldig tungt å ta det valget.

Håper på en endring

Selv tok Vedeld grep og testet ut fordommene på nett da hun opprettet en dating-profil med bruk av bilder med og uten rullestol. Resultatene rystet.

– Jeg fikk veldig stor respons på bilde uten rullestol, noe som sier litt om at vi ikke har kommet så langt med å akseptere ulikheter.

Responsen på bilde av seg i rullestol omtaler hun med ordene «mangel på filter».

– Det er rett på de seksuelle spørsmålene som man ikke stiller til andre mennesker på første date eller ved første melding. Det er ganske interessant.

Nå håper hun at flere vil gå i seg selv.

– Jeg tror mange glemmer at funksjonshemninger kan skje alle. Vi trenger refleksjon, omsorg og empati for at det skal bli fint å leve i samfunnet. Så må man prøve å tenke over hvordan sitt eget liv er fremfor å sammenligne seg med andre, avslutter Vedeld.