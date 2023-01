India jubler etter Golden Globe-sensasjon

HISTORISK: Låten «Naatu Naatu» fra filmen «RRR» er spilt inn foran Ukrainas president Volodymyr Zelenskys offisielle residens i 2021. Under den åttiende Golden Globe-utdelingen ble låten historisk. Foto: Skjermbilde Youtube

Indere over hele verden jubler etter at den indiske filmen «RRR» vant Golden Globe. Det har aldri skjedd før.

Til tross for at India står for flest filmer i verden, er det sjeldent at filmene vinner priser i Hollywood.

Historisk

Den beste originale sangen gikk til energiske låten «Naatu Naatu» fra filmen «RRR».

Storvektere som Taylor Swift, Lady Gaga og Rihanna var de andre nominerte i kategorien.

Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi, sier dette er historisk for India.

– India er et kultur-land, og har lange tradisjoner for film og musikk. Det var bare et spørsmål om når landets kultur kom til å bli anerkjent i Vesten.

Den telugu-språklige filmen som hadde premiere i mars i fjor ble kassasuksess i India. Gjennom Netflix har også mange flere hatt muligheten til å se filmen.

Den hindi-dubbede versjonen av filmen er blant de ti mest sette filmene i strømmetjenesten i USA.

FØR KRIGEN: Marinskij-palasset er den offisielle residentens til Ukrainas president. Foto: Ludovic Marin /AFP

Filmlåten er spilt inn foran Ukrainas president Volodymyr Zelenskys offisielle residens i 2021.

– Baner vei

Han påpeker at de siste 30 årene har det vært større interesse for internasjonale filmer.

– Det har blitt laget mange fantastiske filmer, som nødvendigvis ikke er vestlige. Sør-Korea, India, Iran og Argentina er blant landene som har servert storfilm etter storfilm, sier han til TV 2.

Som et eksempel viser Choi til den den sørkoreanske filmen Parasitt fra 2019.

OPPFORDRER: Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt, oppfordrer folk til å se flere internasjonale filmer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Filmen er skrevet og regissert av Bong Joon-ho – og som gjorde storeslem under Oscar-utdelingen i 2020 da filmen vant hele fire priser.

Filmen ble også historisk som den første ikke engelskspråklige filmen noensinne til å vinne en Oscar for beste film.

– Da var det mange som påpekte at dette ville bane vei for andre ikke engelskspråklige filmer. Når India feirer sin første Golden Globe vil den også gjøre det samme for andre indiske filmer, sier Choi til TV 2.

– Ingen hindring, sier Choi

Subjekt-redaktøren kommer med en oppfordring.

– Et annet språk enn engelsk og norsk fremstår for mange som en stor barriere. Men med undertekst så er det virkelig en så liten pris å betale for å få åpnet en helt ny verden, sier han.

Choi legger til at også prisutdelingene i Vesten har forstått at brukerne ser mer internasjonale filmer enn før.

– Det er ingen tvil om at aktivister og lobbyister har stått på og sagt ifra om mangelfull representasjon, og lagt sterkt press og bidratt til å åpne øynene for flere. Videre er det selvfølgelig viktig at dette ikke overkjører de kunstneriske vurderingene, sier han.