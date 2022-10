– Ikke ta fra meg jobben, Jonas

Tiril (23) frykter å bli stuet bort som psykisk utviklingshemmet i stedet for å få være til nytte på en tilrettelagt arbeidplass dersom det ikke blir større bevilgninger over statsbudsjettet.

– Jeg håper jo på at jeg får en fast jobb, sier 23 år gamle Tiril Andersen.

Når TV 2 besøker henne på den tilrettelagte bedriften Lena Produksjon, er hun i ferd med å montere og pakke varmeposer som brukes av ambulansetjenester flere steder i verden.

Åtte av ti uten jobb

Men i følge beregninger gjort av Arbeidssamvirkenes Landsforening, (ASVL) som er en arbeidsgiver- og interesseforening for 200 vekst- og attføringsbedrifter over hele landet, er åtte av ti utviklingshemmede mellom 18 og 25 år uten en jobb å gå til.

For Tiril er både det å gjøre noe nyttig og å få være sammen med arbeidskollegene noe hun ser fram til.

– De får meg til å smile hver dag, jeg gleder meg til å møte dem hver dag, forteller hun om kollegene.

SOSIALT: – De får meg til å smile hver dag, sier Tiril Andersen om kollegene ved den tilrettelagte arbeidsplassen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

På den tilrettelagte arbeidsplassen får hun den hjelpen hun trenger til å bli trygg på hvordan hun skal utføre arbeidsoppgavene.

– De veileder på en måte hva vi skal gjøre slik at vi skal få et best mulig resultat.

Men fast jobb har hun ikke fått tilbud om.

Kan ikke tilby jobb

Idun Kløverud, som er faglig leder ved Lena Produksjon, er lei seg for å ikke kunne tilby Tiril fast jobb. De har kø av folk som vil jobbe, men ikke budsjett til å tilrettelegge for flere.

PLASS TIL FLERE: Faglig leder Ida Kløverud (i midten) ved Lena Produksjon ønsker flere ansatte med behov for tilrettelegging. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Her kunne vi fint ha tatt imot 10 - 15 personer til hvis vi hadde hatt økonomi til alle, sier hun til TV 2.

Hun mener politikerne må bevilge mer penger til å få flere av denne typen arbeidsplasser på nasjonalt nivå.

Statsbudsjettet legges fram torsdag 6. oktober.



En skam for Norge

– Det er reinspikka diskriminering, mener styreleder i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Victor Norman.

Samfunnsøkonomen Norman, som blant annet var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen, sier mangelen på tilrettelagte jobber er en skam for Norge.



RETT TIL ARBEID: Victor Norman minner om at det er nedfelt i Grunnloven at alle har rett til arbeid. Her besøker han Nordnes Verksteder i Bergen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Det er altså en klar bestemmelse i Grunnloven at alle skal ha rett til arbeid. Så hvis de ikke oppfyller det snart, så må vi bare gå ut og si at ok, man regner ikke utviklingshemmede som del av det norske samfunn. Så de har ikke de rettighetene alle andre har, sier Norman.

– Tidtrøyte skaper ikke verdier

Norman mener det er gunstig for offentlige budsjetter å flytte folk fra trygd over på arbeid selv om det koster ekstra med tilrettelegging.

– Hvis de sitter på et dagsenter eller i en en leilighet, så skaper det ikke noe verdier, de bare driver med tidtrøyte, sier han.

– Kommer de i jobb, så driver de med meningsfylt arbeid som skaper verdier som alle andre jobber i Norge. Det de skaper i verdier er langt mer enn det det koster det offentlige å legge til rette enn spesielt tilrettelagt jobb for disse. Så dette er god samfunnsøkonomi og så er det først og fremst selvfølgelig en mulighet til å gi også de utviklingshemmede et fullverdig liv.