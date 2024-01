– Ikke spar på strømmen

VINTER I HOVEDSTADEN: Oslos gamle kulderekorder kan stå for fall denne helgen. Dette bildet ble tatt i romjulen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Oslo kan få temperaturer ned mot minus 25 grader. Forsikringsbransjen har et klart råd.

– Det er Sibir-kulden som er på vei sørvestover, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til TV 2.

På skjermene i værsalen hos Meteorologisk institutt i Oslo følger han nå med på et fenomen som man må tilbake til 2010 for å se maken til i hovedstaden: iskalde luftstrømmer fra Nordpolen og Sibir som langsomt kryper nedover gjennom Russland mot Skandinavia.

Til helgen når luftstrømmene fram. Og da blir det kaldt – veldig kaldt:

Meteorologisk Institutt varsler temperaturer helt ned mot minus 25 grader natt til lørdag. TV 2s værmelding er noe mer optimistisk og har minus 21 grader som bunnpunktet.

Ifølge Granerød er det særlig skydekket som avgjør nøyaktig hvor kaldt det til slutt blir:

– Hvis vi får klarvær de nærmeste dagene, så kan vi nok ende opp med 20 minus og lavere. Men hvis vi får skydekke, så spørs det om vi kommer ned på så lave temperaturer.

Nærmer seg rekorden

Sprengkulden betyr at gamle rekorder kan stå for fall i Oslo.

Den offisielle kulderekorden er minus 26 grader. Den ble målt på Blindern i januar 1941.

De kaldeste temperaturene som er målt i Oslo etter dette er minus 24,9 grader i 1966 og 1985.

Men temperaturene i Oslo er ingenting mot det som er i vente på Finnmarksvidda og i indre strøk østafjells. Der kan det bli minus 30–40 grader enkelte steder, ifølge Granerød.



PÅ VAKT: Meteorolog Martin Granerød i værsalen hos Meteorologisk institutt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Men væromslaget kan også bety en slutt på snøkaoset:

– Vi har hatt lavtrykk i Nordsjøen og Skagerak de siste dagene som har gitt svært mye snø på Sørlandet. Disse lavtrykkene kommer nå inn i en sørligere bane, forklarer Granerød.

– Det åpner for oppbygging av et høytrykk over Skandinavia, og det er dette som fører med seg den kalde luften fra Sibir.

Frykter vannskader

I forsikringsbransjen er det sprukne rør som er hovedbekymringen før kuldeperioden.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige er ikke i tvil om at det vil komme en god del skademeldinger som følge av sprengkulden. Han har et klart råd til folk i Oslo:

ADVARER: Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige minner om at folk selv har et ansvar for å ta vare på rørene sine når det fryser på. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er rett og slett å holde temperaturen oppe. Ha litt varme i alle rom. Vi pleier å anbefale minst 10 grader, men med det potensielle varmetapet vi får nå, bør man heller sette opp for mye enn for lite.



Rysstad legger til at han er klar over at strømprisene er høye.

– Strøm koster. Men vi må gi våre råd uavhengig av det. Ikke spar på strømmen nå.



Ris bak speilet

Kommunikasjonssjefen minner i tillegg om at forsikringsselskapene har et ris bak speilet: avkorting i erstatning.

Folk har nemlig plikt til å ivareta verdiene sine på et visst nivå selv.

– Vi er ikke superstrenge på det. Men det er klart, hvis man reiser bort og har på null varme, da kan veien til avkorting være kort, sier Rysstad.



Ifølge ham er det heller ikke slik at det er når kulden er som verst, at skadene viser seg. Tvert imot er det når rørene tiner opp igjen at det store rushet med skademeldinger kommer.