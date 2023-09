Ikke sikkert toppen er nådd

– Norges Bank står i en spagat, sier sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrre Knudsen.



Styringsrenten ligger i dag på 4 prosent, og det er allmenn enighet om at den torsdag vil bli hevet til 4,25 prosent. Det vil være den høyeste styringsrenten i Norge på 15 år.



Knudsen tror Norges Bank vil være forsiktige med å antyde at rentetoppen er nådd.

– Nå er vi snart ved rentetoppen, men Norges Bank vil ikke si at renta skal ned.



Han tror Norges Bank vil legge frem en taktisk rentebane, hvor de vil legge frem at det er 50 prosent sjanse for at det blir en renteheving til.

Også Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, tror ikke Norges Bank vil fokusere på eventuelle rentekutt når de legger frem rentebanen i morgen.



– Jeg tror de vil indikere at det ikke blir kutt med det første, og at det er 50 prosent sannsynlighet for at de vil heve renta en gang til.



DYRTID: Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, sier man må forberede seg på høy rente over lang tid. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Selv om både Knudsen og Midtgaard tror Norges Bank vil signalisere at det kommer en renteheving til før året er omme, har Knudsen troen på at torsdagens renteheving blir den siste.

– Jeg tror det blir den siste rentehevingen i denne runden. Nå har renta kommet så høyt opp, og vi har sett tegn til at inflasjonen begynner å avta, sier Knudsen.



Må venne oss til høy rente

Siden august 2021 har renta blitt hevet 12 ganger fra historiske 0 prosent under pandemien til 4 prosent. Bakgrunnen for alle rentehevingene er å få bukt med inflasjonen.

Forrige uke kom SSB med sine prognoser, som viste at inflasjonen er på vei ned. De pekte blant annet på at svekkelsen av kronen ser ut til å ha stoppet opp, og at inflasjonen internasjonalt er på vei ned.

Midtgaard tror likevel at det vil ta lengre tid å få ned inflasjonen i Norge, enn i andre land. Nordmenn må venne seg til at renten vil ligge på et høyt nivå over lengre tid, forklarer hun.

– Vi tror at første rentekutt kommer i desember neste år, og at det vil være en høy boliglånsrente på nærmere 5,75 prosent. Private husholdninger må planlegge ut fra at det blir en høy rente over tid.



RENTEKUTT I SIKTE?: Midtgaard venter seg ikke et rentekutt før i desember neste år. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tror på rentekutt før sommeren

Knudsen på sin side er mer optimistisk.

– Jeg tror første kutt kommer i juni neste år. Historisk sett er det slik at man er på rentetoppen i et halvt år. Hvis de senker den i juni, har man vært der litt lenger enn normalt.



Han ser likevel ikke helt vekk ifra at det kan ta lengre tid.

– Det er mange som argumenterer for at vi skal være mye lenger på rentetoppen, og vi kan ikke se bort ifra det heller.



Selv om et rentekutt skulle komme før sommeren neste år, vil renten likevel være på et høyt nivå over en lengre periode, tror Knudsen.