– Ikke sånn at du må sette eget liv på pause

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at ble født 51.980 barn i Norge i 2023. Dette er 500 flere enn året før. Fruktbarhetstallet ble målt til 1,4 barn per kvinne, som er en marginal nedgang fra 1,41 året før.

For at en befolkning skal reprodusere seg, regner man med at fruktbarhetstallet må ligge på 2,1 barn født per kvinne.



– Utviklingen i fødselstallene bekymrer meg, erkjenner barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Det er en utvikling jeg ikke liker, som jeg skulle ønske vi klarte å snu.

BABY: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener nordmenn må føde flere barn. Her fra en dåp i forbindelse med at regjeringen ville endre loven om foreldrepenger i januar. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– En naturlig endring

Tallene til SSB viser også at foreldre stadig blir eldre, fordi kvinner venter lenger med å få sitt første barn.

I fjor var norske kvinner 30,3 år da de ble foreldre for første gang.

– Det er en naturlig endring, fordi det er mange flere som tar høyere utdanning, og man vil kanskje vente til man er ferdig med utdanningen, har fått sin første jobb og kanskje fått litt karriere så man er trygg på fortsettelsen. Og da blir man fort over 30 år, sier Toppe.

Toppe sier at hun forstår at man får færre barn og venter til man blir eldre, men at det likevel er en samfunnsutfordring når det blir en så stor ubalanse mellom antall eldre og antall unge i landet vårt.

Valg og prioriteringer

Trebarnsmor og livsstilscoach Charlotte Karlsen sier hun har inntrykk av at mange føler seg begrenset av å ha små barn. Hun legger ikke skjul på at det er tøffe tak, men mener det meste handler om prioriteringer.

– Mange ser kanskje på det som en fase de må komme seg ut av for å kunne fortsette livet. Det er litt trist, mener hun.

GOD PLASS I VOGNA: Charlotte Karlsen på trilletur sammen med døtrene Marie, Ella og Sarah. Foto: Privat

– Jeg tror det er mange som har ventet, eller som blir skremt av at det fremstår slitsomt med det fokuset på alt man «må» gjøre og på at kabalen må gå opp.

I stedet mener hun man må tilpasse livet mer til slik man ønsker å leve det.

– Man tar et valg, hvis barna skal gå på fire forskjellige aktiviteter. Da vet foreldre at det blir mye kjøring. At det føles som en plikt er jo litt synd, sier hun.

Karlsen tror også økonomi kan være et hinder for mange.

– At folk er tilbakeholdne med å få barn grunnet den økonomiske situasjonen er ikke utenkelig. Det er jo ingen hemmelighet at det er dyrt å ha barn.



– Må ikke sette livet på pause

Å bli foreldre til tre barn i løpet av bare to år, har gjort at hun og mannen nesten alltid er én voksen for lite.

– Vi blir tvunget til å prioritere for å imøtekomme alle behov. Det velger vi å se på som at vi har mange muligheter fremfor begrensninger, sier Karlsen.

Blant annet har hun fokus på at de kan ta treningen sammen med barna, og at det å ha barn ikke trenger å bety at man ikke kan leve et aktivt liv.

– Folk må få velge selv. Det er ikke alle som ønsker barn, og det er et stort ansvar å bli foreldre. Men det er ikke sånn at du må sette ditt eget liv på pause, og det er synd at mange tenker på det på den måten, mener hun.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Charlotte Karlsen liker å ha et aktivt liv sammen med barna Marie, Ella og Sarah. Foto: Privat

– Absolutt en utfordring

Karlsen ble mamma til tvillinger etter prøverørsbehandling da hun og mannen først slet med å få barn.

– Da vi fant ut at det ikke var rett frem, var vi veldig glad for å få to. Den tredje kom som en overraskelse, så å bidra så bra til snittet var aldri helt planen, sier hun.

Hun forteller at prosjektet med å lande prøverørsbehandling hadde en tøff start:

– Da vi sto i det, syntes jeg det var tungt, dårlig oppfølging offentlig og dyrt å gå privat. Dette var rett etter denne berømte nyttårstalen om at vi måtte få flere barn, sier Karlsen om oppfølgingen fra det offentlige.

Opplevelsen gjorde at de valgte å gå privat, forklarer hun, og understreker at hun også vet at andre har hatt bedre opplevelser med det offentlige tilbudet.

Fruktbarhetstallene fra SSB onsdag, viser at snittalderen på førstegangsfødende mødre stiger.

Det kan jo også være en grunn til at man får færre barn. Får man første barn når man er 38, rekker man jo kanskje ikke å få tre, sier Charlotte Karlsen:

– Men det kan jo også være positivt. Kanskje føler man seg litt ferdig med sitt aleneliv. Så er det også dette med fysisk form, og om man føler man har overskudd til å løpe etter et barn og ikke sove godt nok. Man må være «fit for fight». Det er absolutt en utfordring.

SKOGSTUR: Charlotte Karlsen og mannen Sturla på skogstur med hvert fall to av barna. Foto: Privat

– Et personlig valg, men...

Fruktbarhetstallet på 1,4 barn per kvinne i 2023 er en marginal nedgang fra 1,41 året før, til tross for at det ble født 500 flere barn.

– Hovedgrunnen til dette er den store innvandringen fra Ukraina de siste årene. Disse kvinnene fikk i fjor betydelig færre barn enn gjennomsnittet. Hvis vi beregner fruktbarhetstallet uten å ta med ukrainske kvinner, hadde det vært 1,41, det samme som i fjor, forklarer seniorrådgiver Espen Andersen i SSB.

Men vi føder fortsatt for få barn, mener barne- og familieminster Kjersti Toppe (Sp).

– Det er et personlig valg, men vi må også se på hva vi kan gjøre politisk for å gjøre det mer attraktivt å få flere barn, sier Toppe.

Toppe viser til at regjeringen i sittende periode har bedret foreldrepengeordningen, senket prisen for barnehager og styrket barnetrygden. Hun trekker også frem at det er innført gratis deltidsplass på SFO for første og andre trinn, og at dette utvides til tredjeklassingene i høst.

– Norge har noen av de beste offentlige ordningene i verden for familier, og regjeringa har gjort ordningene bedre, mener hun.