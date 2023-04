– Ikke så tabubelagt som før

«Welcome back to another video! Today I speak about everything I feel and know after using anabolic steroids for 8 weeks. »

Slik starter en kjent youtuber og influenser i London sin video der han forteller og viser bruk av anabole steroider.

VISER FREM: TV 2 har valgt å anonymisere denne profilen. I kommentarfeltet får han skryt for åpenheten. Foto: Skjermbilde Youtube.

Selv om han i starten av videoen sier at dette ikke er en oppfordring til å ta doping, forteller han konkret om hvilke type stoffer han bruker og i hvilke doser.

TV 2 har sett flere profiler med stor følgereskare som åpent forteller om sin bruk. Vi har vært i kontakt med disse, men de har ikke besvart våre henvendelser.

Tar følgerne på en doping-kur

Fagrådgiver Morten Heierdal i Antidoping Norge (Adno) kjenner godt til dopingbruk og trening.

Han opplyser at kroppsidealet har endret seg gjennom årene. Det har gått fra volumøs til litt mer «normal» og atletisk kropp.

MÅL: Fagrådgiver Morten Heierdal i Antidoping Norge bruker mye av sin jobbtid til å møte ungdommer og holde foredrag om dopingbruk. Målet er å forebygge at flere unge bruker dopingmidler til å få drømmekroppen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi ser at det har vært en god del endringer på hvilke dopingmidler man bruker og hvordan man bruker disse, sier Heierdal til TV 2.

Gjennom samtaler med unge og i kontakt med dem gjennom Dopingkontakten, som er en anonym samtale- og informasjonstjeneste som er en del av Adno, får han innsyn i hva som rører seg i treningsmiljøene.

Heierdal opplever også at det er endringer på hvordan dagens ungdommer oppfatter dopingbruk, som han er bekymret for.

– Tidligere mente flertallet at dette var tabubelagt, og ønsket gjerne å holde tett om bruken. Nå er det flere som synes det er greit å innrømme bruk.

Organisasjonen er også oppmerksom på at det i enkelte andre land snakkes det veldig åpent om dopingbruk.

– Man innrømmer rett og slett bruk av for eksempel anabole steroider, og de tar gjerne følgerne med på en kur der de viser hvordan det gjøres, hvilke stoffer og mengde de bruker, sier Heierdal.

Ulovlig i Norge

Selv om dette i større grad skjer i utlandet, mener de at de også ser en endring i Norge.

Markus Haugen er PT og idrettsviter, og følger ulike kjente og ukjente treningsprofiler på sosiale medier tett.

– Jeg vet om folk som bruker ulovlige midler i Norge, og har inntrykk av at dersom det hadde vært lov i Norge, hadde de vært åpne om det.

– Noen av disse får også direkte spørsmål fra følgerne sine om dopingbruk, der brukerne unngår å svare eksplitt ja, sier Haugen.

I Norge er det er ulovlig å selge, kjøpe og bruke stoff som anses som dopingmidler.

MANGE SPØRSMÅL: Markus Haugen sier han får mange konkrete spørsmål fra sine følgere angående doping. Her er han sammen med TikTok-profilen Kristoffer Bjørndal, som er en av kundene til Haugen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Barn bruker doping i Norge

Selv om dette i større grad skjer i utlandet, mener Antidoping Norge at de ser en endring også i Norge.

I fjor ble Steroideprosjektet, som er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus, kontaktet av rundt 350 personer som ønsket hjelp fordi de hadde en eller annen helsekonsekvens etter dopingbruk.

– Over halvparten av disse var under 20 år da de startet å bruke ulike midler for å oppnå drømmekroppen. Enkelte barn helt ned i 12-13-årsalderen bruker anabole steroider, sier klinisk sykepleier og prosjektleder Christine Wisløff.

Det er stort sett menn og gutter som har tatt kontakt på veiledningstjenesten, og under fem prosent av dem som har tatt kontakt driver med kroppsbygging.

– Vi kan vel si at det er helt vanlige gutter og menn som kan la seg friste til å ta disse stoffene.

ØKNING I HENVENDELSER: Christine Wisløff Steroideprosjektet sier at det har vært en økning de siste årene, men sier det ikke finnes et konkret svar på hvorfor flere tar kontakt nå enn tidligere. Foto: Privat

De som tar kontakt, forteller om de kjipe konsekvensene de har opplevd etter dopingbruk.

– Det kan være alt fra at seksualdriften er borte, energiløshet, angst, depresjon, hårtap, dårlig hud, hormonforstyrrelser og uønsket brystutvikling hos menn, sier Wisløff til TV 2.

Prosjektlederen bekrefter også at trenden i dag ikke er å se størst mulig ut.

– Doseringene kan være det samme, men måten de trener på, er annerledes.

Prosjektlederen påpeker at funnene ikke er forskningsbaserte, men erfaringsbasert kunnskap. De ser også at folk ofte overtrener.

– Noen sier at de bruker sterke smertestillende for å opprettholde treningsmengden. Det kan også være avhengighetsskapende. I tillegg ser vi at mange blander og bruker ulike stoffer for å minske de verste bivirkningene.

Sier det er både positiv og negativ med åpenhet

Markus Haugen mener det er mer kunnskap om ulike dopingmidler nå enn tidligere.

– Kunnskapsnivået øker. I internasjonalt miljø er det vanlig å kjøre «safe protocol», som handler det om å dempe og redusere mengden, og fokusere på andre ting enn jaget på størst mulige muskler, sier han.

Dermed mener Haugen og Adno at det er vanskeligere å nå skille mellom hvem som faktisk bruker doping og de som er «naturlige».

PROBLEMATISK: PT og idrettscoach Markus Haugen oppfordrer unge som ønsker å bygge muskler om å ikke ta alt man ser på sosiale medier for god fisk. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I Ando opplever de at åpenhet rundt bruk av dopingmidler i utlandet ikke alltid er en nøytral framstilling.

– Vi ser at bivirkninger dysses ned og at alt det positive blir veldig hypet. Profilene legger ofte lenker til rabattkoder og ber følgerne kjøpe produkter fra dem. Da fungerer det nesten som en reklame, sier Heierdal.

Likevel mener de åpenhet kan ha noen fordeler.

– I utgangspunktet er åpenhet bra. Å være bevisst på hvilke positive sider og negative konsekvenser ved bruk kan være nyttig for mange å vite om.

PRATER MED UNGDOM: Morten Heierdal sier unge de møter og snakker med har en forenkelt virkelighetsforståelse rundt det å bygge muskler. Her er han sammen med kollega Marte Otterholm Fjeld. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han forteller at det er en lang rekke ekstreme bivirkninger ved dopingbruk.

Også Haugen synes dette en vanskelig balansegang.

– Full åpenhet er veldig bra. Da ser man hva som kan gå galt. Dette gir også en litt mer naturlig tilnærming til hvordan man ser på treningen og senke forventingene når man får vite at disse ikke har fått denne kroppen på en naturlig måte, sier han.

Han legger til at ekstrem eksponeringen av åpent dopingbruk kan få noen ungdommer til å ta feil valg.

– De som sitter på gjerdet og vurderer å bruke dopingmidler, risikerer vi at velger denne stien.