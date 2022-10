Partiet planlegger å påvirke regjeringen i grønnere og mer omfordelende retning, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

– Det er gledelig at det endelig legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling som mål, men det må omfordeles kraftigere og vi trenger en helt annen prioritering av klima og natur. Regjeringens forslag til budsjett er dessverre ikke rettferdig nok og ikke grønt nok, sier han.

Han sier regjeringen går i riktig retning, men ikke langt nok.

– Regjeringen går i riktig retning i skatte- og fordelingspolitikken, men ikke langt nok. Mer av regningen for krisen må sendes til dem som har mest. SV vil styrke økonomien til folk som sliter med økende priser. Vi trenger gode fordelingstiltak som gratis SFO for flere, billigere tannhelse og økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd, sier Lysbakken.

Han er også skuffet over at det ikke gjøres mer for utslippskutt.

– Norge er ikke i rute til å nå klimamålene. Det er veldig skuffende at regjeringen ikke gjør mer for å kutte utslippene, vi frykter at avgiftsendringene faktisk kan øke dem. Det er ingen tvil om at miljø vil stå sentralt i forhandlingene om dette budsjettet, sier han videre.

– Dette budsjettet er en innrømmelse av at skattenivået på rikdom var for lavt, og at oljeskattepakken var en stor feil. Nå skal vi flytte dem resten av veien.