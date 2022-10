Da Charlotte Hvide Smith var innom Boots apotek, ble hun overrasket over alt som var samlet i en hylle med navnet «kvinnehelse».

Alt fra medisinske produkter til kosttilskudd som betakaroten var samlet. Det samme var mer alternative produkter, som piller av melisse, safran og pantotensyre for «ro og balanse».

Dette fikk Smith til å reagere, og hun delte frustrasjonen til sine over 70.000 Instagram-følgere.

– Det er ikke rart at kvinnehelse ikke har blitt tatt på alvor når ikke engang de som selger helseprodukter klarer å skille på hva som er kvinnehelse og ikke, sier Smith til TV 2.

– Synes det er synd

Smith sier hun ikke skjønner hva produkter som betakaroten og kollagenpulver har med kvinnehelse å gjøre.

– Profesjonelle aktører som Boots burde klare å skille mellom hva som er helseprodukter, velværeprodukter, alternative produkter og skjønnhetsprodukter. Jeg vet ikke hvor betakaroten og kollagenpulver hører hjemme, men det er ikke under helse-kategorien, sier hun.

REAGERER: Charlotte Hvide Smith mener Boots bidrar til at kvinnehelse ikke tas på alvor. Foto: God morgen Norge

Spesielt etter debatten rundt den mye omtalte kjendisklinikken, mener Smith at apotekkjeden burde visst bedre.

– Er det uvitenhet eller kynisk markedsføring å plassere betakaroten og kollagenpulver under kategorien «kvinnehelse»? Sagt på en annen måte; er dette «kvinne»- og «helse»-vasking av produkter som verken har med kvinner eller helse å gjøre for å øke salg? spør Smith.

Hun har selv vært åpen om komplikasjoner etter fødsel, og mener en utvasking av begrepet gjør det vanskeligere å bli tatt på alvor med ekte kvinnehelse-problemer.

– Jeg synes det er synd. Det er generelt mye stigma, nedprioritering, tabu, myter og misforståelser rundt kvinnehelse. Dette gjør det vanskelig å navigere seg på nett, oppsøke pålitelig hjelp og bli tatt på alvor, sier hun.

Smith trekker frem at hele ti prosent av kvinner anslås å ha endometriose – en av de vanligste kvinnesykdommene. Halvparten av kvinner mellom 16 og 24 år sier de har plager med hodepine eller migrene.

DELTE FRUSTRASJON: Smiths mange Instagram-følgere fikk vite hva hun syntes om det hu så. Foto: Privat

KVINNEHELSE: En rekke ulike produkter er markedsført som kvinnehelse. Foto: Privat

– Nyttig innspill

Anne Margrethe Aldin Thune er kommunikasjonssjef i Alliance Healthcare Norge, som eier Boots.

Hun sier at «kvinnehelse»-hyllen er et pilotprosjekt de har i 17 av sine apotek. Thune sier hun forstår at folk kan reagere på den.

– I det medieklimaet vi har hatt i Norge etter diskusjonen rundt kjendisklinikken, har ordet i seg selv fått økt fokus, så det er forståelig at vi får denne tilbakemeldingen akkurat nå, sier hun til TV 2.

Hun sier prosjektet ble satt i gang før den mye omtalte kjendisklinikk-debatten, og at de nå tar med seg tilbakemeldinger videre.

– Dermed er dette et veldig nyttig innspill for oss i pilotfasen. Produktene i hyllen er på ingen måte utfyllende og heller ikke ment å dekke alle områder som kan defineres inn i ordet «kvinnehelse», sier Thune.

Hun sier produktene i hyllen også finnes andre steder i apoteket, og at hyllen er ment for å gi veiledning og inspirasjon.

Apotekene har også en tilsvarende hylle med produkter som brukes mest av menn, opplyser Thune.

PILOTPROSJEKT: Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune sier kvinnehelse-hyllen er et pilotprosjekt. Foto: Boots Norge

– Et vidt begrep

– Hva legger dere i begrepet kvinnehelse?

– For oss er kvinnehelse et vidt begrep, men der hovedtrekkene er at det dreier seg om sykdom, plage, helseutfordring og livsstilsutfordringer som i stor grad, men ikke nødvendigvis utelukkende, påvirker kvinner, sier Thune.

– Vi tenker at man skal ha stor respekt for begrepet, og ikke bruke det om områder som ikke har helsefokus.

– Tenker dere at piller av melisse, safran og pantotensyre for «ro og balanse» er et kvinnehelseprodukt?

– Dette produktet er en del av en større produktserie med en rekke produkter, under tittelen Gevita She. Her har produsenten utviklet produkter for ulike behov som det er etterspørsel etter. Dette skal selvsagt ikke tolkes dit hen at det kun er kvinner som har behov for produkter i denne kategorien.

– Forstår dere at enkelte kan mene det svekker kvinnehelse-begrepet?

– I lys av den oppmerksomheten den såkalte «kjendisklinikken» fikk, kan vi forstå at folk er ekstra oppmerksomme og kanskje mer vare enn de tidligere hadde vært på bruken av ordet «kvinnehelse» i seg selv, og dette er selvsagt noe vi har stor respekt for og vil ta med oss inn i videre vurderinger rundt hvordan vi jobber med dette temaet.

