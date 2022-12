– Ikke lurt å fortelle dem hva de gjør feil

STAMINA: Erna Solberg har giv og lyst til å ta fatt på statsministerrollen på nytt. Foto: Per Haugen / TV 2

Hun har tidligere vært statsminister i Norge i åtte år. Dersom Erna Solberg får enda en periode i 2025, blir hun den lengstsittende statsministeren etter Einar Gerhardsen (Ap), med sine 17 år totalt.

– Vil du bli statsminister på nytt etter stortingsvalget i 2025?

– Absolutt. Det er planen. Jeg har mer å gi, og jeg synes det er en stor glede å få lov til å jobbe politisk i Norge.

– Orker du en periode til da?

– Jada, jeg har stamina, sier Solberg, som TV 2 møter på Stovner Senter.

Populær leder

Her er den tidligere statsministeren svært populær. Både store og små strømmer til for å hilse på eller ta en selfie.

En av dem er Bjørg Aasen (85) fra Nittedal. Hun går rett bort til Solberg og sier at hun håper at hun hun stiller som statsminister ved neste stortingsvalg.

FRIVILLIGHET: Erna Solberg sammen med frivillige på Stovner Senter Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg liker hennes politikk, jeg liker Erna, og jeg håper hun kommer tilbake som statsminister, sier Aasen til TV 2.

Meningsmålinger viser at en tredjedel av velgerne foretrekker Høyre. Nå blir det viktig å sørge for å beholde disse de neste tre årene, hvis Solbergs forhåpninger skal innfris.

– Jeg er tross alt 85 år og vet ikke om jeg holder ut så lenge, men jeg skal stemme på henne, forteller Aasen.

Må holde på velgerne

På meningsmålingene denne høsten har Høyre fosset frem mens regjeringspartiene taper velgere til både høyre og venstre. Jonas Gahr Støre innrømmet i juleintervjuet med TV 2 at han skjønner at mange av velgerne har satt seg på gjerdet etter en krevende økonomisk høst.

Solberg tror grunnen til Høyres fremgang er sammensatt.

MÅLRETTET: Erna Solberg vil jobbe for å holde på velgerne frem mot valgkampen i 2025. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Gode meningsmålinger er hyggelige. Men vi vet at det er mange grunner til dette. Noe skyldes hva den nåværende regjeringen gjør, og noe skyldes hva vi gjør. Nå blir vår viktigste oppgave å presentere ny politikk og sørge for å beholde velgerne, sier hun.

– Hva tenker du om Jonas Gahr Støre, synes du synd på han?

– Han har en krevende situasjon, og det er ikke noe kjekt å ha dårlige målinger. Men han er min hovedkonkurrent, så jeg har tenkt å sørge for at vi gjør det bra og at regjeringen ikke gjør det så bra. Så det er ikke så lurt av oss å fortelle dem hva de gjør feil, sier Erna Solberg.

En ny kurs

De oppmøtte på Stovner Senter flokker seg rundt Høyre-lederen. En liten «selfie-kø» dannes.

– Er dette en start på valgkampen om to år?

– Det er lenge til valget, men vi skal slåss hver dag for å holde på velgerne, sier Solberg.

Hun nevner integrering, lærer-kompetanse, krav i skolen og valgfrihet i rusomsorgen som viktige temaer hun ønsker å ha fokus på. Selv er hun skuffet over regjeringens politikk på disse feltene.

– Jeg håper velgerne nå ønsker seg en litt annen kurs for Norge enn den vi ser for øyeblikket.

Selfie-køen blir lenger, og TV 2 blir nødt til å gi slipp på den populære partilederen for å slippe til den forventningsfulle gjengen som venter.

– Og Erna er fortsatt stjerna, ser det ut som her?

– Sånn er det! sier Solberg med et smil.