– Ikke kjent med en slik praksis i Norge

En tidligere tekniker i eierselskapet til Gröna Lund hevder overfor Aftonbladet at hun fikk «én dags opplæring» før hun ble sendt på tilsyn av berg-og-dal-baner.

En kvinne i 30-årene mistet livet og ytterligere ni personer ble skadet da berg-og-dal-banen «Jetline» sporet av i Gröna Lund i Stockholm søndag.

Mandag kveld opplyste den svenske Havarikommisjonen at de hadde funnet et avvik i festet som holdt hjulene til Jetline-vognen på plass.

Dette til tross for at inspeksjonsprotokoller fra april og juni slo fast at attraksjonen var «uten brister», ifølge Svenska Dagbladet.

En tidligere servicetekniker hos Parks and Resorts, som blant annet eier Gröna Lund, forteller Aftonbladet anonymt at hun fikk jobben uten å ha teknisk utdannelse, og at hun bare hadde én dag med opplæring.

– Det er tydelig at de ansetter nesten hvem som helst uten å gi dem skikkelig opplæring. Hver dag måtte jeg fortelle ansatte at de satte noen i fare med hvordan de oppførte seg, sier kvinnen.

18-åringer gjennomførte tilsyn

Den tidligere serviceteknikeren hevder overfor Aftonbladet at det var «mange sikkerhetsbrister» i parken der hun jobbet, også under de større befaringene som ble gjort hvert år.

De som klatret opp i attraksjonene for å sjekke muttere og bolter skal blant annet ha vært «18-19 år og uten reell utdannelse», hevder hun.

Kvinner forteller at hun ble bekymret da hun besøkte Gröna Lund, ettersom de samme problemene skal ha vært gjengående der.



BESTO TILSYN: Det ble ikke oppdaget feil på berg-og-dal-banen« Jetline» da den ble undersøkt i april og juni i år. Foto: Marko Säävälä/TT

Etter å ha blitt spurt om hvorvidt parkledelsen var klar over dette, svarer hun:

– Ja, selvfølgelig gjorde de det. Det er de som har godkjent disse utnevnelsene. De vet at det er unge uten utdanning som gjør tilsynene, svarer kvinnen.

Tar sikkerhet på alvor

I en e-post til Aftonbladet skriver Annika Troselius, kommunikasjonssjef i eierselskapet Parks and Resorts, at de ser på sikkerhet som «sin viktigste sak».

Hun forsikrer om at sesongmekanikere hos Gröna Lund går gjennom et «forseggjort introduksjonsprogram», og at nye ansatte alltid jobber ved siden av en erfaren kollega.

– Dersom en medarbeider i noen av parkene våre kjenner seg utrygge så er det noe vi tar på høyeste alvor, skriver kommunikasjonssjefen.

Tusenfryd-sjefen: – Ikke bekymret

– Jeg er ikke kjent med en slik praksis i Norge, og i hvert fall ikke på Tusenfryd, sier direktør Håvard Solli til TV 2.

Han understreker at han generelt bare kan uttale seg om sikkerhetsrutinene her til lands, ikke i Sverige, og at det fremdeles er uavklart hva som var årsaken bak ulykken i Gröna Lund søndag.

– Vi er ikke bekymret for at det skal skje noe tilsvarende her, og vi har heller ingen tilsvarende innretninger i Norge, sier han.

– Vi vet jo heller ikke om ulykken skyldtes et vedlikeholdsproblem eller en teknisk svikt. Men alt dette vil uansett fanges opp dersom du har gode rutiner, legger han til.



Direktøren trekker frem at de gjennomfører daglige, ukentlige, månedlige og årlige sikkerhetskontroller. I tillegg er Tusenfryd underlagt uavhengig kontroll som de gjennomfører to ganger i året.

Under de årlige inspeksjonene blir alle berg-og-dalbanene på Tusenfryd skrudd fra hverandre, og det blir tatt røntgenbilder av flere av delene, opplyser direktøren.

I tillegg er det utplassert ulike sensorer på attraksjonene som kan oppdage om noe er galt til enhver tid.

– Er sikkerhetsregimet deres sårbart i forhold til menneskelige feil?

– Kontrollsystemene vi har er ofte doble, og det skal ekstremt mye til for at man klarer å gjøre noe feil i det. Innretningene vil ofte stanse seg selv før det eventuelt skjer.

– Men selvfølgelig, man vil alltid til en viss grad være avhengig av menneskelige faktorer også, slik som for eksempel en flymekaniker, sier Solli.