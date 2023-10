– Ikke i stand til å takle en alvorlig krisesituasjon

Støre-regjeringens forslag til økt forsvarsstøtte kritiseres allerede før fredagens fremleggelse av statsbudsjettet.

Tirsdag bekreftet regjeringen at Forsvaret vil få en økt bevilgning på 15 milliarder kroner.



Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, synes at tildelingen er ekstremt skuffende.



– Det er spesielt og farlig at regjeringen fremstiller det som en markant styrking, noe det på ingen som helst måte er, sier Strømmen til TV 2.



PÅ BESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte norske Nato-soldater i Litauen i sommer. Foto: Javad Parsa / NTB

– Bidrar ikke til styrking

Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug, som er president i Norges Forsvarsforening, sier at beløpet på 15 milliarder er «svært langt unna» å svare på beløpene som trengs.

– 50 prosent av de 15 milliardene er Nansen-midler til Ukraina. Og jeg er selvsagt veldig for støtte til Ukraina. Likevel bidrar ikke disse pengene til direkte å styrke vårt eget forsvar. Det mangler veldig mange midler.

– Vi trenger minst 40 milliarder kroner for å få på plass den strukturen som er vedtatt og som ville gjøre Forsvaret noe bedre i stand til å løse sine oppgaver, sier Dalhaug til TV 2.

Han mener at regjeringen prøver å få gi inntrykk av at Norge er et forbilde når det gjelder satsing på forsvar, og at denne fremstillingen er vanskelig å finne støtte for i forsvarsbudsjettet.

– Norge skulle nådd 2 prosentmålet i 2024, slik Natos målsetting er. Selv om vi gjorde det ville vi ikke vært ledende på noen måte, fortsetter han.

Reagerer på Vedum-utsagn

Han reagerer på formuleringene fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med VG, der Vedum sa følgende:

«Med dette budsjettet ligger vi an til å nå 1,8 prosent av BNP neste år, opp fra om lag 1,5 prosent i 2022. Dermed ligger vi foran skjema, som sier at vi skal nå toprosentmålet i 2026.».

NYE STRIDSVOGNER: I februar kunngjorde regjeringen at den går inn for å kjøpe 54 tyske Leopard 2A7-vogner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Dette er såvidt villedende at det ligger løgnen farlig nær. Det er bare den norske regjeringen som har fått for seg at de kan lage sitt eget tidsskjema og at toprosentmålet skal nås først i 2026. Til sammenligning vil Finland i 2024 bruke 2,3 prosent og Sverige 2 prosent, sier Dalhaug.

– Vi har ikke et forsvar som vil være i stand til å respondere på en alvorlig krisesituasjon, og dette vil gi norske myndigheter vesentlig mindre handlefrihet for å løse krisen, og selvsagt øke avhengigheten av alliert støtte, mener presidenten i forsvarsforeningen.

Tomme lagre

Dalhaug peker på at Rune Jakobsen, tidligere sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, i en kronikk advarer om at Norge «møter en global og alvorlig sikkerhetskrise med nesten tomme lager av stridsviktig ammunisjon og reservedeler».

Ifølge en Nato-rapport er det norske luftforsvarets ammunisjonslagre under kravene. Norge har imidlertid planer om å oppfylle kravene innen 2026. Det er også mangler i landstyrkenes ammunisjonslagre.



– Det er i denne sammenhengen viktig å huske på at også forsvarsmateriell er underlagt etterspørsel og tilbud. Det betyr at vi har tapt ganske mye ved at vi har utsatt i stor skala å fylle lagrene, sier Dalhaug.

Mens prisene stiger, havner Norge bakerst i køen ved å vente med anskaffelsene. Forsvarsmateriellet blir dyrere, og det tar lengre tid å få det etter at det bestilles, fordi alle kjøper samtidig.

Kraftig prisstigning

I klartekst betyr det at dersom prisene stiger med 50 prosent mens Norge venter med å bestille, kan det utgjøre en merkostnad på 20 milliarder kroner bare for å få det mest nødvendige på plass.



KOMMANDØRKAPTEIN: Lasse Elvemo. Foto: Forsvaret

Kommandørkaptein Lasse Elvemo ved Sjøkrigsskolen er ekspert på militær logistikk. Han mener planene fremstår stykkevis og delt.

Han er enig med Rune Jakobsens beskrivelse av manglende kriseforståelse i Norge, og mener at med en lav kriseforståelse vil behovet for å fylle forsvarets lagre også være lavt.

– Det virker som politikerne tror at hvis det blir behov, så kan man trykke på en stor rød knapp, og så vil Forsvaret bli klare i tide, sier Elvemo.

Bratt kurve

Kommandørkapteinen ved Sjøkrigsskolen tror at politikernes styring av Forsvaret er i tråd med deres kriseforståelse.

– Jakobsen sier at denne kriseforståelsen er manglende. Det er jeg helt enig i, og jeg tror at kriseforståelsen må endre seg før vi ser reelle forsterkninger av Forsvaret i henhold til fagmilitære råd og Forsvarskommisjonens anbefalinger, sier han.



Han peker på at trenden er at militært materiell har en bratt kurve for prisstigning. At avdelingers budsjett ikke nødvendigvis blir justert i henhold til faktisk prisstigning, kan gå direkte ut over lagerbeholdning og beredskap.

– Ledetiden på militært materiell er i mange tilfeller veldig lang, og for mye militært materiell så er nok 50 prosent prisstigning et riktig overslag. Det varierer veldig, fordi militært materiell er veldig mye forskjellig. Jeg vet om enkelte reservedeler som har hatt en prisstigning på mye mer enn 50 prosent over noen år, sier Elvemo til TV 2.

Dermed spises økte bevilgninger opp, fortsetter han.

– Siden vi har drevet med tæring på lager over tid, så har vi også i praksis allerede brukt opp mye av bevilgningene. I praksis blir det politikerne kaller en styrking, egentlig noen små plaster på noen av Forsvarets mange blødende sår, sier kommandørkapteinen til TV 2.