Tirsdag kom nyheten om at regjeringen foreslår en grunnrenteskatt på norsk havbruk på 35 prosent.

Det er lavere enn høringsforslaget på 40 prosent.

– Dette er ikke godt nok, sier Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten i en pressemelding.

Orten mener regjeringen ikke har lyttet godt nok til de innspillene som har kommet.

– Hvis det skal være grunnlag for et bredt forlik, så mener jeg Stortinget må ta grep og kreve at flere modeller utredes, særlig forslaget om inntektsgradert produksjonsavgift, sier Orten.

LAKSESKATT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte regjeringens forslag til lakseskatt tirsdag formiddag. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

– Uryddig

Han mener hele prosessen har vært svært uryddig og ikke bidrar til å skape ro og forutsigbarhet, men økt politisk risiko for å investere i Norge.

– Flere leverandører til havbruksnæringen varsler om at ordrebøkene er i ferd med å gå tomme, og jeg er bekymret for at det kan bety permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. I stedet for nye investeringer, vekst og utvikling i en næring der Norge er verdensledende, risikerer vi nå full brems som følge av regjeringens skattepolitikk, sier Orten.

OVERRASKET: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte sitt forslag til lakseskatt tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.

Orten får støtte fra Fremskrittspartiet.

– Dette forslaget er ikke vesentlig endret i forhold til det som egentlig er vedtatt av Stortinget. Her har regjeringen unnlatt å lytte til næringen. De burde gått inn i en dialog og utredet de forslagene næringen selv har foreslått, sier Hans Andreas Limi i Frp.

Støre: – Overrasket

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) blir overrasket om Høyre velger en annen løsning for grunnrenteskatt for havbruk enn det regjeringen la fram tirsdag.

– Jeg forstår at Høyre nå er av den oppfatning at denne næringen bør betale mer skatt. Det sa de ikke før forslaget kom. Det er kommet en ordning som jeg mener er svært næringsvennlig, og da vil det overraske meg om Høyre velger en mindre næringsvennlig løsning, sa han på pressekonferansen om grunnrenteskatt for havbruk tirsdag.

Advarer mot forlik

Partiene på venstresiden er også misfornøyd. De mener den foreslåtte skatten er for lav.

– Når vi ser på milliardutbyttene Witzøe og de andre laksebaronene har gitt seg selv, så er det åpenbart at de kan bidra med mer enn 35 % i grunnrenteskatt. Dette er de aller, aller rikeste i Norge, og det er helt åpenbart at milliardærer som Braanaas og Witzøe kan dele mer av superprofitten sin med fellesskapet, sier fiskeri- og næringspolitisk talsperson i Rødt, Geir Jørgensen.

De får støtte fra SV.

– Vi har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende, og det regjeringen foreslår i dag, er dessverre et skritt i feil retning, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

SKUFFET: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er skuffet over regjeringens foreslåtte lakseskatt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SV har tidligere tatt til orde for en lakseskatt på 48 prosent, en høyere sats en regjeringens foreslåtte 35 prosent.

– Vi er urolige for at summen av endringene i stor grad går i favør av eierne. Vi frykter blant annet at det blir for lett for de store eierne å organisere seg vekk fra grunnrenteskatten, sier Kaski.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa mandag at regjeringen håper på et bredt forlik for lakseskatten på Stortinget.

Rødt mener regjeringen må bruke flertallet på Stortinget for å sikre et flertall for lakseskatten framfor å søke et forlik med høyresiden og laksenæringen.

– Regjeringen må bruke det historisk store venstreflertallet på Stortinget og ikke la seg presse av høyresiden og lakselobbyen til en hullete lakseskatt i et bredt forlik, sier Jørgensen.

ADVARER: Rødts fiskeri- og næringspolitiske talsmann Geir Jørgensen stiller seg bak regjeringens foreslåtte lakseskatt, men advarer mot å søke et bredt forlik på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ber om langsiktige forhandlinger

Venstre sier de er åpne for å diskutere den foreslåtte lakseskatten, men at det må garantier til for å sørge for at regjeringen ikke gir etter for press fra SV.

– Vi vil ikke være en tilfeldig elsker i vår før regjeringen går tilbake til ektesengen med SV til høsten, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.

Han sier Venstre er positive til forhandlinger med regjeringen, men at statsministeren må gi garantier for at forslaget ikke blir rasert av støttepartiet SV i budsjettforhandlingene. SV har tatt til orde for en høyere lakseskatt enn den regjeringen har foreslått.

ÅPEN: Venstres næringspolitiske talsmann Alfred Bjørlo sier partiet er åpne for forhandlinger om lakseskatten. Foto: Javad Parsa / NTB. Foto: Javad Parsa

Får miljøkritikk

MDGs Rasmus Hansson kritiserer regjeringen for ikke å snakke om miljøkostnaden av laksenæringen, da de la fram forslaget sitt tirsdag.

– Dette er en bortkastet mulighet. Verken Støre eller Vedum sa et eneste ord om hvilke enorme miljø- og dyrevelferdsproblemer oppdrettsnæringen har. At regjeringen ikke bruker denne muligheten til å løse næringens problemer er fantasiløst og uansvarlig, sier han.

KRITISK: Rasmus Hansson (MDG) i vandrehallen på Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB

Hansson mener det skal lønne seg å kutte utslipp i næringen.

– Det er helt åpenbart at utslippsfrie oppdrettsanlegg burde få lavere skatt enn konvensjonelle anlegg. MDG kommer til å gå inn for det det når forslaget kommer til Stortinget.

Saken oppdateres.