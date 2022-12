Ikke glem dette når du skal bytte julegavene

Planlegger å bytte en litt trang genser eller en litt kjedelig bok du fikk til jul? Da er du ikke alene.

To av fem sier de helst bytter gaver de ikke har bruk for, ifølge Unicef.

Selv om det ikke er en nødvendighet, er det er stor fordel om du har byttelapp.

– Bytteretten over disk er ikke regulert i lov, så uten byttelapp kan butikken lovlig nekte deg å bytte gaven, skriver juridisk seniorrådgiver i forbrukerrådet, Thomas Iversen til TV 2.

I følge Iversen er det svært sjeldent at man blir nektet å bytte gaven dersom den er ubrukt.

– Hvis gaven er åpnet og brukt må du sannsynligvis vinke farvel til byttemulighetene.

Thomas Iversen er seniorrådgjevar i Forbrukarrådet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spør om kvittering

Iversen mener det er lurt å få gjort unna byttingen relativt raskt. Noen butikker kan ha korte frister for bytting.

– Denne romjulen har mange arbeidsdager, og alle trenger ikke bytte samtidig. For å unngå trengsel, så kan det være smart å utsette byttingen til litt ute i uken.

Dersom du ønsker pengene igjen, trenger du som regel en kvittering.

– Hvis butikken praktiserer såkalt åpent kjøp kreves det ofte kvittering hvis du vil ha pengene tilbake. Da må du spørre den som gav deg gaven om vedkommende fortsatt har kvitteringen, skriver Iversen til TV 2.

Gaver kjøpt på nett er også noe vanskeligere å få byttet. Er gaven kjøpt i en norsk eller en EU/EØS-tilknyttet nettbutikk, er det 14 dagers angrerett fra tidspunktet varen kom fram til kjøper, skriver NTB.

Fraråder å vente

Lille julaften satte kjøpesenteret på Storo i Oslo inn politiet for å regulere trafikken rundt senteret.

Tirsdag morgen forteller senterleder Unni Merethe Aasgaard at de er forberedt på et nytt innrykk av kunder når senteret åpner igjen.

– Det å bytte julegaver er en tradisjon. Det man skal være oppmerksom på er at butikkenes bytteregler kan variere. Mitt stalltips er å ta med byttelapp eller kvittering og ikke gjør noe med emballasjen, sier hun.

Aasgaard er ikke helt sikker på hvilken dag som kommer til å bli den mest hektiske. Dette er den første romjulen på to år uten pandemirestriksjoner. Sammenligningsgrunnlaget er derfor gammelt.

– Burde man vente et par dager for å unngå trengsel dersom man vil bytte?

– Det er litt avhengig av hva du skal bytte inn. Dersom du har bestemt deg og har byttelapp, bør man få gjort det så fort som mulig tenker jeg, sier senterleder Aasgaard.

FULL RULLE: Det var rekordmange besøkende på flere kjøpesentre i førjulstiden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hard landing på nyåret

Til tross for trangere økonomiske tider har nordmenn julehandlet for mer enn forrige normalår. Det viser tall fra BankID Bankaxept.

Tallene at vi har brukt totalt 97 milliarder kroner i butikkene. Justert for inflasjon er det en nedgang på knappe 4,4 prosent fra 2019. I 2019 handlet man for 91 milliarder kroner.

– Nordmenn sparer ikke på julefeiringen. Det blir nok en hard landing for mange på nyåret, med havregrøt og sparekniv for å opprette en buffer igjen, sier Kjetil Bøe, leder for Betaling i BankID Bankaxept, i en pressemelding.

Under pandemiårene 2020 og 2021 var julehandelen i butikkene ekstraordinært høy. Årets julehandel fra november til og med 24. desember endte noe lavere enn disse rekordårene, ned med 7,5 prosent sammenlignet med fjoråret.