TILTALT: Tidligere fotballspiller John Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Økokrim mener han unndro skatt med viten og vilje mellom 2017 og 2019. Foto: Erik Edland / TV 2

Forrige uke begynte rettssaken mot skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew som er tiltalt for grovt skattesvik.

Tirsdag er fire vitner kalt inn for å forklare seg. Blant dem Carews regnskapsfører Jon Arild Syversen.

– Vi anbefalte han å holde orden på hvor mange dager han oppholdt seg i Norge, sier Syversen.

Den tidligere fotballspilleren er tiltalt for å ha unndratt skatt for om lag 5,4 millioner kroner fra 2014 til 2019. Han erkjenner dette, men nekter for å ha gjort det med vilje.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender representerer Økokrim i rettssaken mot Carew. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Burde vært løst med skatteendring

– Jeg har inntrykk av at han ikke har noe særlig inntrykk av skatteregler og slikt, sier Syversen.

Carew kontaktet Syversen i januar 2018 for å bistand med regnskapene til selskapene hans.

Da Syversen var usikker på om skatten var innberettet korrekt, kontaktet han skatteadvokat Antonio Holstad fra Brækhus, for et møte.

Retten er legger stor vekt på om Carew på dette tidspunktet forsto at han måtte følge 183 dagers regelen. Økokrim mener han unndro skatt med vilje mellom 2017 og 2019, dette bestrider Carew.

I retten sier Syversen at han mener striden burde vært løst med en skatteendring, og ikke med en rettssak.

– Slik jeg oppfatter John har han ikke gjort dette med viten og vilje, sier Syversen.

På spørsmålet om hvordan han oppfattet forholdet mellom Carew og hans advokat Per A. Flod sier Syversen følgende:

AGENTEN: Carews tidligere agent og advokat Per A. Flod med forsvarer Berit Reiss-Andersen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg vet at det båndet har vært veldig tett og han gjorde vel sjeldent noe uten å høre med Per. Jeg syns ikke det er rart at John har lagt sin fulle tillit til Per som har tatt vare på han siden han var 17.

Hadde ikke hørt om Skatteetaten

I sin frie forklaring på rettsakens første dag, brukte Carew tid på å oppsummere et langt liv som internasjonal fotballstjerne. Det inkluderte et enormt støtteapparat som tok seg av alt det praktiske.

– Jeg hadde ikke hørt om Skatteetaten før i 2007, sier Carew.

LIVSINTERESSE: Per A. Flod mente det var sentrum for livsinteresse og ikke 183 dagers regelen som avgjorde Carews skatteplikt. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det var særlig en person har vært viktig for Carew, nemlig hans mangeårige agent og advokat Per A. Flod. En mann han også har omtalt som en «ekstrapappa» i tidlig 20-årene.

Det var Per A. Flod som ordnet med alt fra John Carews fotballkontrakter, personlig økonomi og skatt, ifølge sistnevntes forklaring i retten.

Et sentralt tema retten skal ta stilling til er om Carew har vært skattepliktig til Storbritannia eller Norge.

Personer som oppholder seg i Norge i flere enn 183 dager hvert inntektsår, skal skatte til Norge.

Økokrims etterforskning viser at han har oppholdt seg fra 233 og 299 dager i Norge hvert eneste år.

I retten har Carew forklart at han ikke trodde 183 dagers regelen var avgjørende.

– Hva sa Flod til deg om 183 dagers-regelen?, spør aktor.

– Han sa at det ikke var avgjørende. Han sa at det var sentrum for livsinteresse som betydde noe.

Da Flod vitnet forrige uke sa han at 183 dagers regelen at vært et tema som har vært tatt opp jevnlig.